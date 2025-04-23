Как война «красных» и «белых» продолжилась в Европе

Война "белых" и "красных" после поражения первых продолжилась в Европе. Белогвардейцам удалось взять реванш в ходе гражданской войны в Испании, где испанские коммунисты столкнулись с правыми силами.

Предтеча гражданской войны

В Испании, в первой половине XX века экономический кризис сменялся политический. В 1929-1934 годах в результате мирового экономического упадка и внутренних проблем большая часть населения страны оказалась за чертой бедности. В условиях нарастающего недовольства в 1931 году из страны сбежал сам король Альфонсо XIII, при этом, формально не отказываясь от престола. Это способствовало политической нестабильности в стране, так как в Испании оставалось много сторонников короля – роялистов. В обществе росло влияние радикально настроенных политических сил — коммунистов, анархистов, фашистов. Таким образом, Испания оказалась к середине 30-х годов на краю пропасти, раздираемая враждой разных политических сил, претендующих на власть в стране.

Роковые выборы в парламент

Накануне гражданской войны проходят выборы в парламент, 16 февраля 1936 г, на которых победу одерживают представители Народного фронта. Получив власть в стране, они, под влиянием входивших во фронт коммунистов и социалистов, начали глубокие преобразования в аграрной сфере: предполагалось, что значительная часть помещичьей земли будет передана в руки крестьян (правда, в итоге большинство крестьян так и не дождались своей очереди на получение земли). Они проводили амнистия заключенных, с которой были не согласны представители правых и ультраправых сил. Требования рабочих были отложены в долгий ящик. Все эти факторы вызвали массовые беспорядки в испанских городах. Последней каплей, который толкнула страну в пучину гражданской войны, было убийство (13 июля 1936 года), совершенное служащими государственной полиции лидера правой оппозиции, депутата-монархиста с профашистскими взглядами Хосе Кальво Сотело. Они мстили правым за убийства своих офицеров, придерживавшихся левых взглядов.

В этих условиях в стране военные (генералы Санхурхо, Молла, Кейпо де Ляно, Годе и Франциско Франко, который в дальнейшем станет лидером националистов) берут взять власть в свои руки для того, чтобы избавить Испанию от «красной угрозы».

Генералам-заговорщикам удалось добиться и финансовой поддержки многих крупных испанских промышленников и земледельцев, вроде Хуана Марча и Луки де Тены, понёсших колоссальные убытки после победы Народного фронта. Также моральную и материальную поддержку правым силам оказывала церковь. В результате антиправительственного переворота генералы захватили власть в 35 из 50-ти провинциальных центров, контролируя 1/3 страны. В самом начале войны военным удалось получить огромную помощь (деньгами, оружием, добровольцами и т.д.) от Португалия, также они смогли договориться о помощи со стороны нацистской Германии и фашистской Италии (поставлявшие современное вооружение, добровольцев, военных инструкторов), которые преследовали свои цели. Великобритания, Франция и СССР официально объявили о «невмешательстве в войну», что впоследствии неоднократно нарушали.

Советская помощь республиканцам

Советский Союз негласно вступил в эту войну на стороне республиканцев (Народного фрота), нарушив принцип невмешательства. После того, как 28 сентября 1936 году во главе восставших националистов-фашистов оказался генерал Франко, который смог навести жесткую дисциплину в рядах своей армии (также он мог пользоваться всеобъемлющей иностранной помощью Италии и Германии), армия Народного фронта стала терпеть одно поражение за другим. К тому же, из-за неспособности республиканского правительства решить социально-экономические проблемы многие испанцы стали переходить на сторону Франко. В этих условиях СССР должен был предпринять решительные меры, так как он видел в Испании возможного союзника и будущий плацдарм для проведения активной советской внешней политики в Западной Европе и, как следствие, плацдарм для «экспорта революции» в западноевропейские страны.

Советский Союз стал поставлять вооружение и специалистов (истребители И-15, бомбардировщики АНТ-40 и танки Т-26 с советскими экипажами, обычное вооружение – гранаты, бомбы, пулиметы разного калибра и т.д.), отказавшись, таким образом, от принципа невмешательства.

Обеспокоенное стремительным наступлением войск генера Франко на Мадрид, испанское правительство решила перевести свой золотой запас (на сумму около 2 млрд 250 млн золотых песо) в СССР с целью его сохранения (в итоге, значительная часть этого золота советское руководство под различными предлогами так и не возратила Испании). Также было решено в рамках помощи «братскому народу Испании» вывести детей (около 40 тыс.) испанских коммунистов, боясь расправы над ними, из зон боевых действий в СССР (эти дети, в конце концов, так и остались в Советском Союзе).

Действия РККА

Советские военные активно включились в борьбу против армии Франко. 29 октября 1936 года танковая рота капитана РККА Поля «Грейзе» Армана участвовала в удачном контрнаступлении Народной армии на Сенсенью. В конце октября — начале ноября ряд успешных бомбардировок «национальной зоны» провели эскадрильи АНТ-40. Но не только русские помогали Народному фронту в борьбе против Франко. В Париже и других городах Европы открылись бюро вербовки добровольцев в красную испанскую армию (конечно же, не без участия Коминтерна, руководимого из Москвы), в частности из Парижа в Испанию отправлялись целые эшелоны. Эти добровольцы создавали так называемые интербригады, сражавшиеся на стороне Народного фронта.

Разлад в красном лагере

Но не все так гладко было в отношении между СССР и поддерживаемым им Народным фронтом. Главным камнем преткновения стал вопрос о «Рабочей партии марксистского единства» (ПОУМ), которую коммунисты под давлением СССР рассматривали как троцкистскую и требовали её запрета. Однако Ларго Кабальеро был решительно против, так как ПОУМ являлась членом Народного фронта; к тому же испанские троцкисты были одними из немногих, наряду с анархо-синдикалистами и социалистическим профсоюзом ВСТ, кто продолжал поддерживать действующее правительство. Стремление к необходимости запрета ПОУМ было важным на фоне проходивших в самом СССР репрессий и партийных чисток от троцкиских элементов в 1937 г. Настойчивое требование запретить ПОУМ привело к еще большему разладу в самом Народном фронте, а , в итоге, к его поражению.

Белые на фронте

Многие бывшие белогвардейцы, оказавшиеся после революции 1917 г. заграницей, воспринимали происходившие мировые события «с точки зрения интересов Национальной России» - каждый бело-эмигрант должен был вести борьбу против комунистической, «красной» угрозы, где бы она ни появлялась. И когда произошло восстание националистов против, по сути, социалистического правительства Народного фронта, для представителей белой эмиграции наступила реальная возможность поучаствовать в борьбе против коммунистов, руководимых из Кремля. В случае удачного исхода, по возможности перевести войну уже непосредственно в саму Россию.

В конце 1936 года в Испанию прибыл генерал Шатилов (бывший начальник штаба генерала Врангеля в Крыму) и на месте ознакомился с армией националистов. После этой поездки в Париже стал широко обсуждаться вопрос об участии белогвардейцев на стороне Франко. На призыв откликнулись русские офицеры, и в других странах Европы. Известно, что Гвардейский казачий дивизион, расположенный в Югославии, вел переговоры со штабом генерала Франко о переброске всего дивизиона в Испанию, но переговоры ничем не окончились, так как казаки поставили условия обеспечения семейств инвалидов и убитых, а это, в то время, Франко позволить себе не мог.

Бывшие белогвардейцы на свой страх и риск переходили испано-французскую границу, фактически пересекая ее незаконно. Франция, которая объявила о своем «невмешательстве» в испанские дела, задерживала русских добровольцев и отправляла их в тюрьму. Особенно методично она это делала после того, как вместе с Великобританией, подписала Мюнхенский договор с Германией (1938 год). Чтобы не портить отношения с Германией, у которой в Испании были свои интересы (превратить ее в свою полуколонию), Франция всячески демонстрировала свой нетралитет. Но все-таки небольшому отряду «белых» русских под командыванием бывшего генерал-майора Русской армии Анатолия Владимировича Фока удалось выступить на стороне армии Франко.

Белое движение, как и все мировые правые силы, рассматривали действия Франко как борьбу против комунистической угрозы, поэтому многие, сочувствовавшие республиканцам или националистам иностранцы, поддерживали их с финансовой стороны. Также поступали бывшие белогвардейцы, отдавая последнее ради борьбы против своих главных «красных» врагов.

Проигрыш «красных»

Поражение коммунистического движения в Испании в ходе гражданской войны было вызвано как внутренними, так и внешними причинами. После создания бюро рекрутирования «красных» добровольцев в городах европейских стран, национальные правительства запретили в них деятельность коминтерна. Таким образом, советское руководство потеряло влияние на рабочее и коммунистическое движение в Европе, а также возможность поставки вооружения и другой помощи Народному фронту через третьи страны. Отсутствие дисциплины в войсках красных, постоянные наступления войск Франко на позиции и территории, контролируемые Народным фронтом – все это привело к разделению республиканского социалистического правительства полосами «отчуждения», где властвовали франкисты. Это не давало возможность скоординировать действия военных и сводило на нет результаты советской помощи. К тому же, программа народного фронта не предлагала эффективного решения социально-экономического кризиса. Политика «уравнилки» - равной оплаты за неравный труд, изъятие продуктов у населения – все это оттолкнуло простой народ от Народного фронта. В армии Франко, наоборот, царила жесткая дисциплина, его поддерживали Германия и Италия. Франко создал в среде рабочих синдикаты, наподобие тех, которые были в Италии, через которые он мог проводить активную пропаганду и держать рабочее движение в своих руках. В 1938 г. Англия и Франция подписали Мюнхенское соглашение, которое окончательно упрочило положение Германии (союзника Франко). Это ускорило победу Франко 1 апреля 1939 года.