Лаборатории смерти: чем занимаются в самых засекреченных научных центрах

Создание бомб с чумой, опасных отравляющих газов, синтез опасных вирусов — всем этим занимаются в закрытых научных лабораториях. Большинство работ засекречены, однако что-то все же стало достоянием общественности. Во всемирный день лабораторий «Газета.Ru» рассказывает о самых знаменитых закрытых научных центрах — Форт-Детрик (США), Портон-Даун (Великобритания), Уханьской лаборатории (Китай) и российском «Векторе».

Как работают лаборатории BSL-4

BSL (Biosafety Level) — это принятое в мире обозначение уровня биологической безопасности научных лабораторий. Самые опасные из них находятся на четвертом уровне — BSL-4 (по советской классификации наоборот). В таких лабораториях исследуются вирусы и бактерии, заражение которыми фатально.

Самые знаменитые из них — Форт-Детрик, Портон-Даун, Уханьская лаборатория и российский «Вектор», в котором до сих пор хранится вирус натуральной оспы.

Во всем мире режим работы лабораторий такого уровня одинаковый. По сути, это закрытые объекты, в которые человеку с улицы попасть невозможно. Вход разрешен только обученным и уполномоченным людям, которые прошли курсы по безопасности и реагированию на чрезвычайные ситуации. Такие лаборатории представляют собой здание в здании — работают изолировано от остального научного центра. Они оснащены двойными дверями, герметичными интерьерами с наливными полами и скругленным переходом к стенам, чтобы не было щелей, в которые может попасть патоген.

Персонал в таких местах, как правило, носит двойные перчатки и защитный костюм, похожий на скафандр. В лабораториях BSL-4 поддерживается отрицательное давление воздуха. Эта мера безопасности позволяет не выпускать зараженный воздух за периметр. Если возникает утечка, то чистый воздух поступает в лабораторию, а загрязненный не выходит. Отрицательное давление достигается за счет того, что из помещения намеренно удаляют больше воздуха, чем подают. А отходы уничтожаются внутри. Например, в «Векторе» — их нагревают до 130 °C в течение 40 минут. У научного центра рядом собственная пожарная часть, которая находится за периметром, однако предназначена исключительно для этого учреждения.

Форт Детрик: лаборатория смерти

Форт-Детрик — центр биологических исследований армии США в штате Мэриленд, в 70 километрах от Вашингтона. Журналисты назвали его «лабораторией смерти» или «адской лабораторией». Свое неофициальное название место получило не просто так: под эгидой ЦРУ и Пентагона тут проводились разработки биологического оружия и эксперименты над людьми.

С 1931 по 1943 год здесь было пустое поле и аэродром Детрик Филд, где обучали пилотов. После к этому месту присмотрелось правительство и выкупило его, создав на месте аэродрома объект Кэмп Детрик. В нем расположились Лаборатории биологической войны армии США (USBWL) по разработке защиты от химического и бактериологического оружия, производимого японцами.

Некоторые источники указывают на то, что после Второй мировой войны американцы выкупили результаты исследований японских микробиологов «Отряда 731» . Они участвовали в медицинских экспериментах по испытанию боевых биологических агентов и созданию биологического оружия массового поражения. Например, разработали чумные бомбы. Однако официального подтверждения этой информации нет.

В 1956 году Кэмп-Детрик официально получил статус центра исследований токсинов и антитоксинов и был переименован в Форт-Детрик. Здание под номером 470 получило название «Башня сибирской язвы», в котором, как пишет The Washington Post, было произведено более 5000 бомб, содержащих споры сибирской язвы. Жители округа Фредерик знают множество историй о смертях, произошедших в здании 470 или в результате работы там. Одна из самых мрачных историй гласит, что в его стенах замурован мертвый человек.

Согласно тому же источнику, башню закрыли и опечатали в 1970 году из-за утечки сибирской язвы. Благодаря конструкции здания и принятым мерам безопасности разлив патогенной культуры удалось локализовать в одном помещении. Этот инцидент восприняли как свидетельство эффективности методов биологической безопасности в Форт-Детрике.

В 2019 году Центр по контролю и профилактике заболеваний выявил нарушения в соблюдении режимов безопасности 3 и 4, из-за чего лабораторию закрыли. Однако в 2020 году после устранения проблем Форт-Детрик вновь открыли для поиска решений в борьбе с коронавирусом. Сегодня он продолжает оставаться сверхсекретным объектом. Согласно открытым источникам, сейчас там изучают рак и вирус Эбола.

Портон-Даун: тут изучали иприт, зарин и «Новичок»

© Информационный щит на подъезде к территории в 12 километрах от города Солсбери в графстве Уилтшир, где располагается Оборонная научно-технологическая лаборатория Министерства обороны Великобритании // РИА Новости

Британский город Солсбери известен многим россиянам в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Там же располагается лаборатория научно-технических оборонных исследований Портон-Даун, которая пользуется зловещей репутацией. Портон-Даун был открыт в 1916 году, и за время его существования более 20 тыс. человек стали участниками тысяч испытаний отравляющих нервно-паралитических газов, ботулотоксина, возбудителей чумы, сибирской язвы и наркотиков.

Первыми нервно-паралитические газы использовали немцы во время Первой мировой войны. В ответ на это с целью защиты в Великобритании открыли лабораторию, в которой изучали хлор, иприт и фосген для их дальнейшего применения на фронте. После окончания войны основной целью стала разработка резервных запасов боевых отравляющих веществ и изучение их свойств.

Британцы также занимались исследованием оружия, которым располагали другие страны. Например, когда союзники узнали, что Германия обладает большим количеством нервно-паралитических веществ, в частности, зарином, о котором Великобритания ничего не знала, ученым в Портон-Дауне пришлось заняться их изучением.

После окончания войны в Портон-Дауне продолжили исследования. В 1952 году там создали нервно-паралитическое вещество VX, основанное на немецких аналогах, которые были обнаружены во время войны. VX стал «прародителем» целого семейства отравляющих веществ, к которому относится и «Новичок».

Как вспоминал старший преподаватель эпидемиологии Ланкастерского университета Томас Киган, когда-то изучавший архив Портон-Дауна, в этом центре проводилось много испытаний нервно-паралитических веществ на людях. Там начали работу над созданием CS — разновидности слезоточивого газа, который можно было бы использовать для подавления беспорядков. На объекте также проводились исследования смертоносных бактерий и вирусов.

Смерти тоже были, по словам Кигана. В 1953 году во время одного из первых экспериментов с нервно-паралитическим газом VX погиб молодой летчик Рональд Мэддисон. Вещество не имеет вкуса и запаха, а попадание всего одной капли на кожу может привести к летальному исходу. После смерти Мэддисона были введены строгие ограничения на количество нервно-паралитического вещества, допустимое при испытаниях.

В наши дни Портон-Даун стремится избавиться от своей дурной репутации. В исследовательском центре трудятся около 3000 человек. В разное время они занимались расследованием применения отравляющих газов Саддамом Хусейном, искали лекарство от эпидемии Эболы и оценивали ситуацию с химическим оружием в Сирии.

«Вектор»: здесь о вирусах знают все

Научный центр «Вектор» — одно из двух учреждений в мире, где хранятся образцы вируса оспы (другой в Атланте, в США) и штаммы вируса Эбола. Центр находится рядом с Новосибирском в наукограде Кольцово. Он был построен 45 лет назад одновременно с центром вирусологии как место жительства для ученых.

Всероссийский научно-исследовательский институт молекулярной биологии открыли в 1974 году, а в 1984-м на его базе создали научно-производственное объединение «Вектор-м». В 1994 году всему комплексу присвоили статус научного центра «Вектор».

© ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор» // РИА Новости

По сведениям американского журналиста и писателя Дэвида Хоффмана, бывшего руководителя московского бюро газеты Washington Post, основной задачей центра с самого начала была разработка биологического оружия, а не изучение вирусов. Сначала долгое время это отрицали, однако в 1999 году в Министерстве обороны РФ заявили, что изначально центр действительно занимался разработкой средств защиты от биологического оружия потенциального противника, но позже его начали рассматривать как «промышленную базу для производства наступательных биологических препаратов».

Не обошлось и без инцидентов, о которых рассказал профессор-вирусолог Александр Чепурнов, заведовавший лабораторией особо опасных инфекций в научном центре «Вектор».

В 1988 году погиб сотрудник центра Николай Устинов. Он работал с молодым специалистом. Они выполняли рутинную, но сложную процедуру забора крови у морской свинки. Иглу нужно было ввести точно в сердце — Николай Устинов обучал ассистента этой процедуре. Чтобы тому было удобнее, он подставил руку под животное. Молодой специалист случайно проткнул ее насквозь иглой и попал в основание мизинца своего наставника.

Костюм защищал вирусологов, но слабым местом были резиновые перчатки. После инцидента Николай Устинов и его ассистент, согласно правилам, немедленно прекратили манипуляции, прошли дезинфекцию и вышли в «чистую» зону. Однако в кровь мужчины попал вирус Марбург, через неделю он умер. Врач, который лечил Устинова, а затем и патологоанатом, тоже заразились, но выжили из-за меньшей концентрации опасного вируса в крови.

© Больной кожной формой сибирской язвы в Новосибирском областном инфекционном центре, расположенном на базе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», 1999 год // ТАСС

Это был не единственный несчастный случай, рассказывал Чепурнов. Спустя два года младший научный сотрудник «Вектора» Сергей Визунов работал с зараженной тем же вирусом сывороткой крови и заразился. Он мог задеть рукой глаза, полагая, что материал больше не заразен. В стационаре ученый провел полгода, но врачи все же смогли его выходить.

В 2004 году вирусом лихорадки Эбола заразилась старшая лаборантка «Вектора» Антонина Преснякова. Она поранила руку во время уборки вивария: пыталась закрыть шприц, промахнулась и уколола руку. Как вспоминают очевидцы, с родными — сыном и дочерью — она прощалась через затемненное окошко инфекционного изолятора. 19 мая она умерла, в день совершеннолетия сына.

Центр у многих на слуху после пандемии коронавируса. В нем занимаются разработкой средств защиты от вирусов: там были созданы вакцина против Эболы, вакцина от COVID-19 под названием «ЭпиВакКорона», вакцина от гепатита А, вакцина от оспы, тест-системы на выявление коронавируса методом ПЦР, тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В.

Уханьская лаборатория: отчий дом коронавируса

Многие не знали об этой лаборатории до пандемии коронавируса. Однако пять лет назад, в декабре 2019-го, в городе Ухань обнаружили вирус, о котором раньше никто не слышал — SARS-CoV-2. Потом стало известно, что в Уханьском институте вирусологии находится самая большая коллекция коронавирусов в мире, и сейчас все больше экспертов склоняется к мнению, что именно секретные разработки местных ученых стали причиной пандемии COVID-19.

Институт основали в 1956 году как лабораторию микробиологии при Академии наук Китая. На протяжении десятилетий он не раз менял название и наконец получил нынешнее в 1978 году, но только в 2015-м с помощью французов в нем открыли лабораторию класса BSL-4.

Как пишет журнал Nature, первым проектом лаборатории стало изучение вируса, вызывающего Конго-крымскую геморрагическую лихорадку. Он обычно поражает животных, но может передаваться и людям. Затем ученые начали изучать и другие патогены, но особенно они тяготели к коронавирусам SARS, обнаружив, что подковоносые летучие мыши Китая — их естественные резервуары.

С работой лаборатории также связывают эпидемию 2002–2004 годов, вызванную коронавирусом SARS-CoV, смерти шестерых шахтеров в 2012 году из-за неизвестного коронавируса и пандемию COVID-19. Некоторые ученые обвиняли Китай в недостаточной безопасности при работе с опасными вирусами. Так, вирусолог из Университета Северной Каролины Ральф Барик, который сотрудничал с Ши Чжэнли — директором Уханьского института вирусологии в исследовании коронавирусов, заявил, что он давно беспокоится о протоколах биологической безопасности в Китае. Он не исключил, что вирус, вызвавший пандемию COVID-19, мог вырваться из лаборатории.

При этом правительство Китая и руководство лаборатории неоднократно отрицали обвинения в утечке вируса.

Согласно Global BioLabs Report по данным на 2023 год, всего в мире 51 лаборатория с уровнем биобезопасности 4, они открыты в 27 странах. Строятся и другие, например, США откроют еще одну такую лабораторию в Казахстане в 2025 году.