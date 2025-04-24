24 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире

24 апреля в мире празднуют Международный день солидарности молодежи. Российские стоматологи отмечают свой профессиональный праздник. А по народному календарю — Антип Водогон — согласно приметам, в этот день нельзя ни на кого ругаться, в особенности на детей. Какие еще даты и праздники приходятся на 24 апреля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 24 апреля

Международный день солидарности молодежи

Идея праздника принадлежит Всемирной федерации демократической молодежи. Он учрежден в 1957 году в память о Бандунгской конференции 1955 года, в ходе которой страны Азии и Африки объединились в борьбе против колониализма. Итоговый документ конференции включал 10 принципов мирного сосуществования, в числе которых были признание равенства всех рас и наций, уважение прав человека и т.п.

Цель праздника — привлечь внимание к проблемам молодежи: безработице, получению образования, социальной справедливости. В СССР дата отмечалась масштабно: проводились молодежные съезды, форумы и культурные мероприятия. Сейчас о ней вспоминают эпизодически, часто как повод для дискуссий о правах и возможностях молодого поколения.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Дата учреждена в 1979 году Международной ассоциацией против болезненных экспериментов. Она приурочена ко дню рождения лорда Хью Даудинга, борца против вивисекции — проведения хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма либо для извлечения отдельных органов. Во время опытов нередко гибнут животные: мыши, кролики, обезьяны и другие. В этот день зоозащитники устраивают просветительские и протестные акции, марши, проводят лекции о гуманных альтернативах экспериментам над животными (компьютерное моделирование, клеточные культуры). Ветеринары и ученые выступают за сокращение испытаний, а активисты требуют полного запрета косметических тестов на мышах, крысах и кроликах.

Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях

Праздник отмечается ежегодно в четвертый четверг апреля. Этот день был учрежден Международным союзом электросвязи (ITU) в 2010 году с целью поощрения девушек и молодых женщин к обучению и карьере в области ИКТ. Главная задача — сокращение гендерного разрыва в сфере технологий, где женщины по-прежнему составляют меньшинство. В 2025 году тема дня — «Девушки в ИКТ в интересах открытой для всех цифровой трансформации». Празднование проводится в гибридном формате с участием стран СНГ и арабских государств. В обсуждении примут участие известные эксперты из разных уголков мира.

День российского стоматолога

Праздник отмечается 24 апреля в день святого Антипы Пергамского, считающегося покровителем зубных врачей. Согласно преданиям, он мог избавлять людей от зубной боли. На 24 апреля приходится день его смерти, совпадающий с церковным почитанием святого. В России праздник отмечается как профессиональный, подчеркивая связь между духовными традициями и медициной. В этот день стоматологи принимают поздравления, собираются на научные конференции. Некоторые клиники проводят бесплатные консультации.

Какие праздники и памятные даты отмечают 24 апреля в других странах

День памяти жертв геноцида — Армения. 24 апреля 1915 года в Османской империи состоялись первые массовые аресты армянской интеллигенции. Около 800 писателей, врачей, ученых, педагогов, общественных деятелей были зверски убиты. Всего же за время геноцида убили около 1,5 млн человек. В эту дату чтят память невинных жертв. В Ереване тысячи людей поднимаются к мемориалу Цицернакаберд, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Проходит факельное шествие с сожжением турецкого флага. В диаспорах проводятся митинги и лекции.

День космонавтики — Китай. Праздник учрежден в 2016 году в честь запуска первого китайского спутника «Дунфан Хун-1» 24 апреля 1970 года. Этот день подчеркивает успехи КНР в освоении космоса. Китай стал пятой космической державой после СССР, США, Франции и Японии. В Национальном космическом управлении проходят выставки, презентации новых проектов (лунные миссии, пилотируемые полеты). Школы организуют конкурсы детских рисунков на космическую тему.

День расширения политических прав женщин — Индия. Дата связана с принятием в 1950 году конституции Индии, гарантировавшей женщинам избирательное право. Однако борьба за равенство началась еще до независимости от Британии. Сегодня праздник подчеркивает роль женщин-политиков в жизни страны, например, Индиры Ганди — первой женщины-премьера. В этот день проходят митинги, семинары, посвященные вопросам гендерного равенства, в музеях действует бесплатный вход для женщин.

Индира Ганди: краткая биография железной леди Индии

Индира Ганди родилась в 1917 году в семье Джавахарлала Неру — первого премьера Индии. С юности она активно участвовала в борьбе за независимость своей страны. Стала премьер-министром в 1966 году, продолжив курс отца. Провела национализацию банков, «зеленую революцию» (преодоление голода) и укрепила союз с СССР. В 1971 году поддержала независимость Бангладеша, вступив в противостояние с Пакистаном.

Чрезвычайное положение. В 1975 году обвиняемая в коррупции Индира Ганди ввела диктаторские меры: цензура, аресты оппозиции, принудительная стерилизация. Потеряла власть в 1977 году, но вернулась в 1980-м.

Конфликт с сикхами. В 1984 году Индира Ганди приказала штурмовать Золотой храм в Амритсаре, где скрывались сикхские сепаратисты. Погибли сотни мирных жителей, что вызвало гнев общины.

Убийство. 31 октября 1984 году Индиру Ганди расстреляли в упор двое ее телохранителей, которые оказались сикхскими экстремистами. Перед смертью она сняла бронежилет, считая его неудобным и зная о рисках. Убийство спровоцировало погромы против сикхов (3 тыс. жертв за 4 дня). Сын Раджив стал премьером, но был убит террористами в 1991 году.

Наследие. Индиру называют «Женщиной тысячелетия» (по опросу BBC). Ее именем названы аэропорт в Дели, площадь в Москве и судно. Она доказала, что женщина может управлять страной в эпоху патриархата, но ее методы до сих пор вызывают споры.

Первый день лета — Исландия. Праздник уходит корнями в древний исландский календарь, который делил год на две части: зиму и лето. Он знаменует окончание долгой зимы и начало первого летнего месяца Харпа. Несмотря на то, что погода в Исландии в конце апреля может быть холодной, жители страны с радостью встречают этот день. Согласно приметам, если в ночь перед праздником температура опускается ниже нуля, это добрый знак на предстоящее лето. Люди оставляют на ночь чашу с водой на улице, надеясь увидеть утром ледяную корку.

Церковные праздники 24 апреля

Светлый четверг

Светлая седмица — это неделя после Пасхи, наполненная радостью и торжеством Воскресения Христова. Каждый день этой недели сопровождается праздничными богослужениями, крестными ходами и звоном колоколов. В храмах царские врата остаются открытыми в знак близости Бога к людям.

В народной традиции Светлый четверг, или «Навский четверг», считался временем, когда души усопших могут посетить мир живых. В этот день было принято вспоминать умерших с радостью, устраивать поминальные трапезы и поддерживать порядок в доме, чтобы почтить память предков. Однако церковь рекомендует поминать усопших на Радоницу, которая приходится на второй вторник после Пасхи.

День памяти святителя Варсонофия Тверского

Святитель Варсонофий Тверской, в миру Иван Васильевич, родился около 1495 года в Серпухове. В юности был захвачен в плен крымскими татарами и провел три года в рабстве, после чего был выкуплен отцом. Впоследствии он принял монашество в Андрониковом монастыре и стал известен своей благочестивой жизнью и духовной мудростью.

Варсонофий был назначен игуменом Николо-Пешношского монастыря, а затем стал епископом Тверским. Он прославился как чудотворец, особенно в Казани, где его мощи были обретены и почитаются до сих пор. День его памяти отмечается 24 апреля, а также 17 октября и в Соборе Казанских святых.

24 апреля Русская православная церковь также чтит память

священномученика Антипы, епископа Пергамского;

преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его;

мучеников Прокесса и Мартиниана;

преподобного Фармуфия Египетского;

преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита;

священномученика Николая Гаварина, пресвитера;

святителя Каллиника Черникского.

Католическая церковь в этот день вспоминает

святого Меллита;

святого Роберта де Тюрланда;

святого Фиделия Сигмарингенского.

Народные праздники и приметы 24 апреля

Антип Водогон

24 апреля в народном календаре отмечается праздник Антип Водогон, связанный с памятью священномученика Антипы Пергамского. Святой Антипа жил в I веке и был учеником апостола Иоанна Богослова. Он служил епископом в городе Пергаме (современная Турция) и проповедовал христианство во времена гонений со стороны римских властей. После отказа отречься от веры Антипа был казнен, его сожгли в раскаленной медной печи в форме быка. По преданию, тело святого осталось нетленным, и на его могиле происходили чудеса исцеления.

На Руси день памяти святого Антипы совпадал с периодом весеннего половодья, когда реки выходили из берегов. Отсюда и народное название праздника — Антип Водогон.

Считалось, что в этот день вода обладает особой целебной и очищающей силой.

Святому Антипе молились об исцелении от различных недугов, особенно от зубной боли. Существовал обычай прикладывать к больному зубу серебряную монету, затем проделывать в ней отверстие и вешать на икону святого, прося о выздоровлении. Женщины и девушки в этот день приходили к водоемам, чтобы «отдать воде» свои горести и переживания, веря, что вода уносит их прочь.

В этот день не рекомендовалось заниматься посевами и пересадкой растений. Считалось, что они не приживутся и урожай будет плохим. Наши предки также полагали, что мытье окон может привлечь нечистую силу, которая будет заглядывать в дом. Запрещалось ругаться и проявлять агрессию, особенно по отношению к детям, чтобы не навлечь на себя и семью несчастья.

Считалось опасным в этот день ходить в лес, особенно в одиночку, так как в это время просыпаются медведи.

Приметы

Если на рассвете небо окрашено в красный цвет — ожидается сильный ветер в течение дня.

Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов летом.

Отсутствие осадков — к плохому урожаю пшеницы.

Если реки еще покрыты льдом — весна будет холодной и затяжной.

Широкое половодье — к плодородному году.

Какие исторические события произошли 24 апреля

1558 год — в Соборе Парижской Богоматери состоялось бракосочетание 15-летней королевы Шотландии Марии Стюарт и 14-летнего дофина Франциска II. Это событие вошло в историю не только как династический союз, но и как начало традиции белых свадебных платьев: Мария надела белое платье с фатой по настоянию Екатерины Медичи, матери жениха, чтобы угодить королю Генриху II, ненавидящему красный цвет.

— в Соборе Парижской Богоматери состоялось бракосочетание 15-летней королевы Шотландии Марии Стюарт и 14-летнего дофина Франциска II. Это событие вошло в историю не только как династический союз, но и как начало традиции белых свадебных платьев: Мария надела белое платье с фатой по настоянию Екатерины Медичи, матери жениха, чтобы угодить королю Генриху II, ненавидящему красный цвет. 1704 год — в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер» — первая регулярная газета в британских колониях Северной Америки. Ее издателем стал Джон Кэмпбелл, а содержание включало новости из Европы, объявления и отчеты о местных событиях. Газета стала важным шагом в развитии свободной прессы в США.

— в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер» — первая регулярная газета в британских колониях Северной Америки. Ее издателем стал Джон Кэмпбелл, а содержание включало новости из Европы, объявления и отчеты о местных событиях. Газета стала важным шагом в развитии свободной прессы в США. 1877 год — началась Русско-турецкая война (1877–1878), вызванная борьбой балканских народов за независимость и желанием России усилить влияние на Балканах. Поводом стал отказ Турции выполнить требования о прекращении репрессий против христиан. Война завершилась победой России и подписанием Сан-Стефанского мира, расширившего влияние империи в регионе.

— началась Русско-турецкая война (1877–1878), вызванная борьбой балканских народов за независимость и желанием России усилить влияние на Балканах. Поводом стал отказ Турции выполнить требования о прекращении репрессий против христиан. Война завершилась победой России и подписанием Сан-Стефанского мира, расширившего влияние империи в регионе. 1898 год — после взрыва броненосца «Мэн» в Гаване и ультиматума США Испания начала войну, которая длилась 10 недель. Конфликт закончился поражением Испании, потерей ее колоний (Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин) и утверждением США как мировой державы.

— после взрыва броненосца «Мэн» в Гаване и ультиматума США Испания начала войну, которая длилась 10 недель. Конфликт закончился поражением Испании, потерей ее колоний (Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин) и утверждением США как мировой державы. 1953 год — королева Елизавета II присвоила Уинстону Черчиллю титул рыцаря Ордена Подвязки — высшую награду Великобритании — в качестве признания его роли во Второй мировой войне и политических заслуг. Черчилль также стал первым иностранцем, получившим звание почетного гражданина США (1963).

— королева Елизавета II присвоила Уинстону Черчиллю титул рыцаря Ордена Подвязки — высшую награду Великобритании — в качестве признания его роли во Второй мировой войне и политических заслуг. Черчилль также стал первым иностранцем, получившим звание почетного гражданина США (1963). 2005 год — сооснователь YouTube Джавед Карим опубликовал ролик Me at the zoo («Я в зоопарке») длиной 19 секунд, где он рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. Это скромное начало положило основу для крупнейшего видеохостинга мира, который к 2025 году насчитывает миллиарды пользователей.

— сооснователь YouTube Джавед Карим опубликовал ролик Me at the zoo («Я в зоопарке») длиной 19 секунд, где он рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. Это скромное начало положило основу для крупнейшего видеохостинга мира, который к 2025 году насчитывает миллиарды пользователей. 2013 год — в Саваре (Бангладеш) произошло обрушение восьмиэтажного здания Rana Plaza, где располагались швейные фабрики. Трагедия унесла жизни 1127 человек. Ее причиной стали нарушения при строительстве. Катастрофа вызвала международный резонанс и привела к ужесточению контроля за условиями труда в текстильной промышленности.

— в Саваре (Бангладеш) произошло обрушение восьмиэтажного здания Rana Plaza, где располагались швейные фабрики. Трагедия унесла жизни 1127 человек. Ее причиной стали нарушения при строительстве. Катастрофа вызвала международный резонанс и привела к ужесточению контроля за условиями труда в текстильной промышленности. 2022 год — Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов Франции, набрав 58,55% голосов против 41,45% у Марин Ле Пен. Это сделало его первым за 20 лет президентом, переизбранным на второй срок.

Дни рождения и юбилеи 24 апреля

В 1620 году родился Джон Граунт — английский статистик, основатель демографии. Он первым применил количественные методы к анализу данных о смертности в Лондоне, опубликовав в 1662 году труд «Естественные и политические наблюдения…», который заложил основы демографии и эпидемиологии.

— английский статистик, основатель демографии. Он первым применил количественные методы к анализу данных о смертности в Лондоне, опубликовав в 1662 году труд «Естественные и политические наблюдения…», который заложил основы демографии и эпидемиологии. В 1706 году родился Джованни Баттиста Мартини — итальянский композитор, музыковед и капельмейстер. Известен как выдающийся педагог XVIII века: среди его учеников — Иоганн Кристиан Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Кристоф Виллибальд Глюк.

— итальянский композитор, музыковед и капельмейстер. Известен как выдающийся педагог XVIII века: среди его учеников — Иоганн Кристиан Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Кристоф Виллибальд Глюк. В 1880 году родился Гидеон Сундбэк — шведско-американский инженер, изобретатель застежки-молнии. В 1917 году он получил патент на свое изобретение, которое стало широко использоваться в одежде и других изделиях.

— шведско-американский инженер, изобретатель застежки-молнии. В 1917 году он получил патент на свое изобретение, которое стало широко использоваться в одежде и других изделиях. В 1898 году родился Анатолий Кторов — советский актер театра и кино, народный артист СССР. Он известен ролями в фильмах «Бесприданница» и «Война и мир».

— советский актер театра и кино, народный артист СССР. Он известен ролями в фильмах «Бесприданница» и «Война и мир». В 1930 году родился Юрий Левада — советский и российский социолог и политолог, основатель «Левада-Центра». Он первым в СССР начал проводить социологические опросы общественного мнения. В 1988 году был одним из создателей ВЦИОМ, а в 2003 году основал «Левада-Центр» (Минюст признал центр иностранным агентом в 2016 году).

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