Календарь на 24 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Газета.Ru

24 апреля в мире празднуют Международный день солидарности молодежи. Российские стоматологи отмечают свой профессиональный праздник. А по народному календарю — Антип Водогон — согласно приметам, в этот день нельзя ни на кого ругаться, в особенности на детей. Какие еще даты и праздники приходятся на 24 апреля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

24 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире
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Праздники в России и мире 24 апреля

Международный день солидарности молодежи

Идея праздника принадлежит Всемирной федерации демократической молодежи. Он учрежден в 1957 году в память о Бандунгской конференции 1955 года, в ходе которой страны Азии и Африки объединились в борьбе против колониализма. Итоговый документ конференции включал 10 принципов мирного сосуществования, в числе которых были признание равенства всех рас и наций, уважение прав человека и т.п.

Цель праздника — привлечь внимание к проблемам молодежи: безработице, получению образования, социальной справедливости. В СССР дата отмечалась масштабно: проводились молодежные съезды, форумы и культурные мероприятия. Сейчас о ней вспоминают эпизодически, часто как повод для дискуссий о правах и возможностях молодого поколения.

Всемирный день защиты лабораторных животных

Дата учреждена в 1979 году Международной ассоциацией против болезненных экспериментов. Она приурочена ко дню рождения лорда Хью Даудинга, борца против вивисекции — проведения хирургических операций над живым животным с целью исследования функций организма либо для извлечения отдельных органов. Во время опытов нередко гибнут животные: мыши, кролики, обезьяны и другие. В этот день зоозащитники устраивают просветительские и протестные акции, марши, проводят лекции о гуманных альтернативах экспериментам над животными (компьютерное моделирование, клеточные культуры). Ветеринары и ученые выступают за сокращение испытаний, а активисты требуют полного запрета косметических тестов на мышах, крысах и кроликах.

Международный день девушек в информационно-коммуникационных технологиях

Праздник отмечается ежегодно в четвертый четверг апреля. Этот день был учрежден Международным союзом электросвязи (ITU) в 2010 году с целью поощрения девушек и молодых женщин к обучению и карьере в области ИКТ. Главная задача — сокращение гендерного разрыва в сфере технологий, где женщины по-прежнему составляют меньшинство. В 2025 году тема дня — «Девушки в ИКТ в интересах открытой для всех цифровой трансформации». Празднование проводится в гибридном формате с участием стран СНГ и арабских государств. В обсуждении примут участие известные эксперты из разных уголков мира.

День российского стоматолога

Праздник отмечается 24 апреля в день святого Антипы Пергамского, считающегося покровителем зубных врачей. Согласно преданиям, он мог избавлять людей от зубной боли. На 24 апреля приходится день его смерти, совпадающий с церковным почитанием святого. В России праздник отмечается как профессиональный, подчеркивая связь между духовными традициями и медициной. В этот день стоматологи принимают поздравления, собираются на научные конференции. Некоторые клиники проводят бесплатные консультации.

Какие праздники и памятные даты отмечают 24 апреля в других странах

День памяти жертв геноцида — Армения. 24 апреля 1915 года в Османской империи состоялись первые массовые аресты армянской интеллигенции. Около 800 писателей, врачей, ученых, педагогов, общественных деятелей были зверски убиты. Всего же за время геноцида убили около 1,5 млн человек. В эту дату чтят память невинных жертв. В Ереване тысячи людей поднимаются к мемориалу Цицернакаберд, чтобы возложить цветы к Вечному огню. Проходит факельное шествие с сожжением турецкого флага. В диаспорах проводятся митинги и лекции.

День космонавтики — Китай. Праздник учрежден в 2016 году в честь запуска первого китайского спутника «Дунфан Хун-1» 24 апреля 1970 года. Этот день подчеркивает успехи КНР в освоении космоса. Китай стал пятой космической державой после СССР, США, Франции и Японии. В Национальном космическом управлении проходят выставки, презентации новых проектов (лунные миссии, пилотируемые полеты). Школы организуют конкурсы детских рисунков на космическую тему.

День расширения политических прав женщин — Индия. Дата связана с принятием в 1950 году конституции Индии, гарантировавшей женщинам избирательное право. Однако борьба за равенство началась еще до независимости от Британии. Сегодня праздник подчеркивает роль женщин-политиков в жизни страны, например, Индиры Ганди — первой женщины-премьера. В этот день проходят митинги, семинары, посвященные вопросам гендерного равенства, в музеях действует бесплатный вход для женщин.

Индира Ганди: краткая биография железной леди Индии

Индира Ганди родилась в 1917 году в семье Джавахарлала Неру — первого премьера Индии. С юности она активно участвовала в борьбе за независимость своей страны. Стала премьер-министром в 1966 году, продолжив курс отца. Провела национализацию банков, «зеленую революцию» (преодоление голода) и укрепила союз с СССР. В 1971 году поддержала независимость Бангладеша, вступив в противостояние с Пакистаном.

Чрезвычайное положение. В 1975 году обвиняемая в коррупции Индира Ганди ввела диктаторские меры: цензура, аресты оппозиции, принудительная стерилизация. Потеряла власть в 1977 году, но вернулась в 1980-м.

Конфликт с сикхами. В 1984 году Индира Ганди приказала штурмовать Золотой храм в Амритсаре, где скрывались сикхские сепаратисты. Погибли сотни мирных жителей, что вызвало гнев общины.

Убийство. 31 октября 1984 году Индиру Ганди расстреляли в упор двое ее телохранителей, которые оказались сикхскими экстремистами. Перед смертью она сняла бронежилет, считая его неудобным и зная о рисках. Убийство спровоцировало погромы против сикхов (3 тыс. жертв за 4 дня). Сын Раджив стал премьером, но был убит террористами в 1991 году.

Наследие. Индиру называют «Женщиной тысячелетия» (по опросу BBC). Ее именем названы аэропорт в Дели, площадь в Москве и судно. Она доказала, что женщина может управлять страной в эпоху патриархата, но ее методы до сих пор вызывают споры.

Первый день лета — Исландия. Праздник уходит корнями в древний исландский календарь, который делил год на две части: зиму и лето. Он знаменует окончание долгой зимы и начало первого летнего месяца Харпа. Несмотря на то, что погода в Исландии в конце апреля может быть холодной, жители страны с радостью встречают этот день. Согласно приметам, если в ночь перед праздником температура опускается ниже нуля, это добрый знак на предстоящее лето. Люди оставляют на ночь чашу с водой на улице, надеясь увидеть утром ледяную корку.

Церковные праздники 24 апреля

Светлый четверг

Светлая седмица — это неделя после Пасхи, наполненная радостью и торжеством Воскресения Христова. Каждый день этой недели сопровождается праздничными богослужениями, крестными ходами и звоном колоколов. В храмах царские врата остаются открытыми в знак близости Бога к людям.

В народной традиции Светлый четверг, или «Навский четверг», считался временем, когда души усопших могут посетить мир живых. В этот день было принято вспоминать умерших с радостью, устраивать поминальные трапезы и поддерживать порядок в доме, чтобы почтить память предков. Однако церковь рекомендует поминать усопших на Радоницу, которая приходится на второй вторник после Пасхи.

День памяти святителя Варсонофия Тверского

Святитель Варсонофий Тверской, в миру Иван Васильевич, родился около 1495 года в Серпухове. В юности был захвачен в плен крымскими татарами и провел три года в рабстве, после чего был выкуплен отцом. Впоследствии он принял монашество в Андрониковом монастыре и стал известен своей благочестивой жизнью и духовной мудростью.

Варсонофий был назначен игуменом Николо-Пешношского монастыря, а затем стал епископом Тверским. Он прославился как чудотворец, особенно в Казани, где его мощи были обретены и почитаются до сих пор. День его памяти отмечается 24 апреля, а также 17 октября и в Соборе Казанских святых.

24 апреля Русская православная церковь также чтит память

  • священномученика Антипы, епископа Пергамского;
  • преподобных Иакова Железноборовского и Иакова Брылеевского, сподвижника его;
  • мучеников Прокесса и Мартиниана;
  • преподобного Фармуфия Египетского;
  • преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория Декаполита;
  • священномученика Николая Гаварина, пресвитера;
  • святителя Каллиника Черникского.

Католическая церковь в этот день вспоминает

  • святого Меллита;
  • святого Роберта де Тюрланда;
  • святого Фиделия Сигмарингенского.

Народные праздники и приметы 24 апреля

Антип Водогон

24 апреля в народном календаре отмечается праздник Антип Водогон, связанный с памятью священномученика Антипы Пергамского. Святой Антипа жил в I веке и был учеником апостола Иоанна Богослова. Он служил епископом в городе Пергаме (современная Турция) и проповедовал христианство во времена гонений со стороны римских властей. После отказа отречься от веры Антипа был казнен, его сожгли в раскаленной медной печи в форме быка. По преданию, тело святого осталось нетленным, и на его могиле происходили чудеса исцеления.

На Руси день памяти святого Антипы совпадал с периодом весеннего половодья, когда реки выходили из берегов. Отсюда и народное название праздника — Антип Водогон.

Считалось, что в этот день вода обладает особой целебной и очищающей силой.

Святому Антипе молились об исцелении от различных недугов, особенно от зубной боли. Существовал обычай прикладывать к больному зубу серебряную монету, затем проделывать в ней отверстие и вешать на икону святого, прося о выздоровлении. Женщины и девушки в этот день приходили к водоемам, чтобы «отдать воде» свои горести и переживания, веря, что вода уносит их прочь.

В этот день не рекомендовалось заниматься посевами и пересадкой растений. Считалось, что они не приживутся и урожай будет плохим. Наши предки также полагали, что мытье окон может привлечь нечистую силу, которая будет заглядывать в дом. Запрещалось ругаться и проявлять агрессию, особенно по отношению к детям, чтобы не навлечь на себя и семью несчастья.

Считалось опасным в этот день ходить в лес, особенно в одиночку, так как в это время просыпаются медведи.

Приметы

  • Если на рассвете небо окрашено в красный цвет — ожидается сильный ветер в течение дня.
  • Дождь в этот день предвещает богатый урожай грибов летом.
  • Отсутствие осадков — к плохому урожаю пшеницы.
  • Если реки еще покрыты льдом — весна будет холодной и затяжной.
  • Широкое половодье — к плодородному году.

Какие исторические события произошли 24 апреля

  • 1558 год — в Соборе Парижской Богоматери состоялось бракосочетание 15-летней королевы Шотландии Марии Стюарт и 14-летнего дофина Франциска II. Это событие вошло в историю не только как династический союз, но и как начало традиции белых свадебных платьев: Мария надела белое платье с фатой по настоянию Екатерины Медичи, матери жениха, чтобы угодить королю Генриху II, ненавидящему красный цвет.
  • 1704 год — в Бостоне начала выходить «Бостон ньюс-леттер» — первая регулярная газета в британских колониях Северной Америки. Ее издателем стал Джон Кэмпбелл, а содержание включало новости из Европы, объявления и отчеты о местных событиях. Газета стала важным шагом в развитии свободной прессы в США.
  • 1877 год — началась Русско-турецкая война (1877–1878), вызванная борьбой балканских народов за независимость и желанием России усилить влияние на Балканах. Поводом стал отказ Турции выполнить требования о прекращении репрессий против христиан. Война завершилась победой России и подписанием Сан-Стефанского мира, расширившего влияние империи в регионе.
  • 1898 год — после взрыва броненосца «Мэн» в Гаване и ультиматума США Испания начала войну, которая длилась 10 недель. Конфликт закончился поражением Испании, потерей ее колоний (Кубы, Пуэрто-Рико, Филиппин) и утверждением США как мировой державы.
  • 1953 год — королева Елизавета II присвоила Уинстону Черчиллю титул рыцаря Ордена Подвязки — высшую награду Великобритании — в качестве признания его роли во Второй мировой войне и политических заслуг. Черчилль также стал первым иностранцем, получившим звание почетного гражданина США (1963).
  • 2005 год — сооснователь YouTube Джавед Карим опубликовал ролик Me at the zoo («Я в зоопарке») длиной 19 секунд, где он рассказывает о слонах в зоопарке Сан-Диего. Это скромное начало положило основу для крупнейшего видеохостинга мира, который к 2025 году насчитывает миллиарды пользователей.
  • 2013 год — в Саваре (Бангладеш) произошло обрушение восьмиэтажного здания Rana Plaza, где располагались швейные фабрики. Трагедия унесла жизни 1127 человек. Ее причиной стали нарушения при строительстве. Катастрофа вызвала международный резонанс и привела к ужесточению контроля за условиями труда в текстильной промышленности.
  • 2022 год — Эммануэль Макрон победил во втором туре президентских выборов Франции, набрав 58,55% голосов против 41,45% у Марин Ле Пен. Это сделало его первым за 20 лет президентом, переизбранным на второй срок.

Дни рождения и юбилеи 24 апреля

  • В 1620 году родился Джон Граунт — английский статистик, основатель демографии. Он первым применил количественные методы к анализу данных о смертности в Лондоне, опубликовав в 1662 году труд «Естественные и политические наблюдения…», который заложил основы демографии и эпидемиологии.
  • В 1706 году родился Джованни Баттиста Мартини — итальянский композитор, музыковед и капельмейстер. Известен как выдающийся педагог XVIII века: среди его учеников — Иоганн Кристиан Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Кристоф Виллибальд Глюк.
  • В 1880 году родился Гидеон Сундбэк — шведско-американский инженер, изобретатель застежки-молнии. В 1917 году он получил патент на свое изобретение, которое стало широко использоваться в одежде и других изделиях.
  • В 1898 году родился Анатолий Кторов — советский актер театра и кино, народный артист СССР. Он известен ролями в фильмах «Бесприданница» и «Война и мир».
  • В 1930 году родился Юрий Левада — советский и российский социолог и политолог, основатель «Левада-Центра». Он первым в СССР начал проводить социологические опросы общественного мнения. В 1988 году был одним из создателей ВЦИОМ, а в 2003 году основал «Левада-Центр» (Минюст признал центр иностранным агентом в 2016 году).

Кто отмечает дни рождения

  • 91 год исполняется Ширли Маклейн — американской актрисе и писательнице, обладательнице премии «Оскар» и других престижных наград. Известна по ролям в фильмах «Квартира», «Сладкая Ирма» и «Ярость нежности».
  • 83 года исполняется Барбре Стрейзанд — американской певице, актрисе, композитору и режиссеру, обладательнице двух премий «Оскар», четырех «Золотых глобусов» и множества других наград. Прославилась благодаря уникальному голосу и ролям в фильмах «Смешная девчонка» и «Звезда родилась».
  • 76 лет исполняется Юрию Чернову — советскому и российскому актеру театра и кино, педагогу, издателю, народному артисту РФ.
  • 72 года исполняется Жан-Полю Готье — французскому модельеру, определившему высокую моду 1980-х и 1990-х годов. Стал известен благодаря нестандартным подходам в моде. Президент собственного модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.
  • 43 года исполняется Ирине Чащиной — российской спортсменке, трехкратной чемпионке мира, шестикратной чемпионке Европы по художественной гимнастике.
  • 37 лет исполняется Юлианне Карауловой — российской эстрадной певице и телеведущей. Стала известна как финалистка проекта «Фабрика звезд 5» и бывшая солистка группы 5sta Family.
Истории
Анатолий Кторов
Жан-поль Готье
Джавед Карим
Джон Кэмпбелл
Эммануэль Макрон
Кристиан Бах
Юлианна Караулова
Ширли Маклейн
Ирина Чащина
Индира Ганди
Юрий Левада
Барбра Стрейзанд
Юрий Чернов
Вольфганг Моцарт
Марин Ле Пен
Уинстон Черчилль
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