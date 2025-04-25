Чем занимались заключенные в самом секретном месте ГУЛАГа

В послевоенные годы перед советскими учеными стояла архисложная и архиважная задача — разработка ядерной бомбы. А курировал ее сам Лаврентий Павлович Берия. Именно как один из этапов решения этой задачи в 1949 году и был создан Борлаг — Борский исправительно-трудовой лагерь — близ поселка Синельга Читинской области.

Совершенно секретно

На постановлении Совета Министров СССР №172-52 об учреждении Борлага красовался гриф «Совершенно секретно». А дело было в том, что там планировалось добывать. Несколькими годами раньше в породах Кодарского хребта были обнаружены урановые руды. Первыми об этом сообщили летчики, производившие с воздуха замеры радиоактивного фона. Следом была отправлена геологоразведочная экспедиция во главе с Федором Тищенко. Тот привез обнадеживающие вести — урановые руды в местных породах могут составлять 30-50%.

Ядерная жила

Вскоре по предложению Берии и с согласия Сталина на берегах реки Средний Сакукан развернулось активное строительство. В соответствии с ядерной программой СССР стране требовалось 230 тонн чистого урана, чтобы создать первую сотню бомб. Планировалос-ь, что Борлаг станет одной из «ядерных» жил Советского Союза, а необходимые ископаемые тоннами потекут на заводы в Новоуральске, Озерске, Сарове. В кратчайшие сроки лагерь был выстроен и заключенные — в основном политические, а также коллаборанты и расхитители — начали разработку урановых руд.

Ожидания не оправдывает

Правда, вскоре стало понятно, что Кодарское месторождение малоперспективно. Жила, где геолого-разведочная экспедиция нашла высокое содержание урановых руд, была быстро выработана, а дальше пошла практически пустая порода «с незначительными признаками». Всего было добыто немногим болье 1200 тонн радиоактивного сырья. Берия же настойчиво требовал дать ему уран и клал на стол Сталину доклады о выдуманных успехах и перспективах. Понимал, что не сносить ему головы за подобный провал, и пытался всячески оттянуть тот момент, когда правда все-таки вылезет наружу.

Орден Ленина за правду

Личным распоряжением Лаврентия Павловича в Борлаг было направлено несколько геологов, но все говорили примерно одно — месторождение надо закрывать. Правда, подписывать официальные документы все отказывались, а Берия же боялся брать единоличное решение на себя. Рассказывают, что некий Лященко стал единственным геологом, который составил и подписал предложение о закрытии бесперспективного рудника. За это Берия якобы наградил его орденом Ленина. Правда это или нет — неизвестно.

Тем не менее решение о закрытии в 1951 году все же было принято: лагерь ликвидировали, а рудник взорвали.