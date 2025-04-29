Как горно-вьючная «катюша» громила немцев в горах и на море

Горно-вьючный вариант боевой машины «катюша» помог Красной армии сдержать натиск гитлеровцев на Чёрном море и Кавказе. Об этом в преддверии 80-летия Победы в интервью RT рассказал автор книги о малоизвестном оружии Михаил Серебрянский. По его словам, горная версия «катюши» была мобильной и довольно мощной миномётной установкой. При массе 68 кг один её залп мог уничтожить любую цель на дальности до 5,5 км. В конце Великой Отечественной войны это уникальное оружие успешно применялось в Крыму, Карпатах и при освобождении Европы.

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— О горной версии легендарной боевой машины «катюша» известно очень мало. Почему вас она заинтересовала и как вам удалось собрать данные?

— Этот интерес появился ещё в детстве, когда я был «красным следопытом» (движение пионеров, которое занималось поисковой деятельностью и сбором информации о боевых действиях в период Великой Отечественной войны. — RT).

Как-то истопник из нашей школы Константин Коваль рассказал, что в годы Великой Отечественной, работая в мастерских депо станции Сочи, принимал участие в производстве горно-вьючных гвардейских миномётов. После этого мы стали собирать материалы о производстве этих установок. Организовали переписку с непосредственными участниками. Коваль помог нам изготовить масштабный макет горной «катюши».

Также большое впечатление на меня произвела встреча с генерал-лейтенантом Алексеем Нестеренко в 1975 году, тогда он приезжал в Сочи, чтобы встретиться с нами — «красными следопытами». В войну Нестеренко командовал гвардейскими миномётными полками. Именно по его распоряжению была создана переносная горно-вьючная установка реактивной системы М-8-8, прозванная горной «катюшей».

В 1975 году Нестеренко работал над военными мемуарами, которые пошли в печать под названием «Огонь ведут «катюши». Мы передали ему материалы, которые удалось собрать по горной «катюше». Нестеренко учёл их и посвятил этому оружию 15-ю главу мемуаров.

Сейчас без труда можно найти в сети немало публикаций про горную «катюшу». Однако они не представляют особой ценности, так как написаны преимущественно на основе мемуаров Нестеренко.

В свою очередь, я постарался свести воедино разрозненные данные о разработке, производстве и боевом применении горных «катюш». В начале весны я завершил работу над книгой об этом миномёте, которая должна выйти до конца года.

При подготовке книги я обратился к музеям, фондам, письменным воспоминаниям участников тех событий, материалам «красных следопытов». Особую помощь мне оказали Центральный музей Военно-воздушных сил Минобороны России, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей истории города-курорта Сочи.

Я не профессиональный историк: большую часть жизни служил в войсках спецсвязи КГБ СССР, в уголовном розыске и спецназе МВД России.

После выхода на пенсию появилось больше времени на исследовательскую деятельность. Одновременно я занялся патриотическим воспитанием на примере вклада сочинцев в Великую Победу.

— Получается, горную «катюшу» создали сочинские инженеры? С какой целью она вообще разрабатывалась?

— Не совсем так. Непосредственными разработчиками самого первого варианта горно-вьючной установки стали рационализаторы из 14-го гвардейского миномётного дивизиона — электротехник старший лейтенант Хасан Суляев и начальник боепитания дивизиона старший лейтенант Лев Рипс.

Горно-вьючная модификация М-8-8 была создана в Сочи в гараже санатория «Кавказская Ривьера», на базе которого была развёрнута 6-я подвижная ремонтная мастерская гвардейских миномётных частей Черноморской группы войск.

Командиром подразделения был военный инженер 3-го ранга Александр Алфёров. Именно он в августе 1942 года предложил командованию создать переносную установку для запуска реактивных снарядов М-8 калибра 82 мм. Нестеренко (на тот момент командовал гвардейскими миномётными частями Черноморской группы войск Закавказского фронта. — RT) поддержал инициативу.

5 сентября 1942 года Суляев и Рипс представили эскизный проект горной реактивно-миномётной установки М-8-8. Его направили на рассмотрение заместителю наркома обороны по химической обороне и гвардейскими миномётными частями генерал-майору Василию Аборенкову. Уже через две недели был изготовлен опытный экземпляр.

Фактически горная «катюша» появилась в гараже. Однако назвать её полностью кустарной разработкой нельзя. Профессиональную поддержку Суляеву и Рипсу оказали военинженер 3-го ранга Николай Юрышев, а также приехавшие в Сочи специалисты московского завода «Компрессор» (это предприятие массово выпускало «катюши». — RT).

© Схема установки М-8-8 // Из личного архива Михаила Серебрянского

Изначально было предложено два варианта горной «катюши»: вьючный, который размещался на стационарном станке, и возимый — на колёсной тележке. В итоге выбор был сделан в пользу первого, так как второй было бы неудобно перемещать по горным тропам.

Носимая модификация массой 68 кг состояла из трёх основных узлов: пакета, фермы (конструкция из большого количества металлических стержней. — RT) и лафета. Узлы разбирались и имели примерно одинаковый вес, что значительно облегчало переноску. Иногда горную «катюшу» переносили пехотинцы, но чаще для этого использовались лошади.

Основная задача установки М-8-8 состояла в артиллерийской поддержке пехоты в боях в горах и предгорьях. Красная армия не могла применять там миномёты и пушки: они были слишком массивными и в принципе не предназначались для использования на перевалах и высотах.

Вермахт тоже не мог похвастаться специальными артиллерийскими орудиями. Однако у немцев были хорошо обученные для действия в горной местности войска. Например, у нас на Кавказе наступала дивизия СС «Эдельвейс», в которую набрали профессиональных альпинистов, жителей горных районов Германии и Австрии.

Бороться с таким неприятелем было крайне тяжело. Почти весь 1942 год Красная армия отступала, хотя и оказывала ожесточённое сопротивление. Нашим воинам сильно помогли мороз и внушительный снежный покров — в декабре 1942-го немцы физически не могли продвигаться дальше. А после сжимания тисков под Сталинградом на Кавказе произошёл перелом в пользу советских войск.

— С какими трудностями столкнулись разработчики горной «катюши»? Насколько эффективным было это оружие?

— Одна из главных проблем заключалась в разработке нового механизма воспламенения реактивных снарядов. От электрического пуска, как в обычных «катюшах», пришлось отказаться в силу дефицита и большой массы аккумуляторов.

В результате было решено, что запал воспламенителя порохового заряда реактивного снаряда будет поджигаться выстрелом холостого винтовочного патрона, для которого изготавливался специальный патронник с ударником.

В ходе первых стрельб обнаружилась ещё одна проблема — горно-вьючная установка недостаточно прочно закреплена, а струя отходящих газов первого снаряда создавала опасный для расчёта опрокидывающий момент.

Для исправления этих недостатков на четырёхножный станок были приварены «тарелки» с отверстиями, в которые забивались металлические штыри. Так удалось повысить сцепление с грунтом.

27 сентября 1942 года Военный совет Черноморской группы войск Закавказского фронта принял постановление № 00107 о производстве 48 горных «катюш» для формирования 12 миномётных батарей. Выпуск был развёрнут в сочинском железнодорожном депо.

Горная «катюша» имела довольно простые механические прицельные приспособления. Для точной стрельбы требовалась определённая сноровка. Однако при столь скромной массе М-8-8 была довольно мощным оружием.

Один залп горной «катюши» мог отправить на дно любой корабль и нанести значительный ущерб любой наземной цели. В Сочи выпускались восьми- и 12-зарядные модификации (вариант М-8-12. — RT). 12-зарядные установки были разработаны специалистами завода «Компрессор» и устанавливались на бронированные железнодорожные дрезины — автомотрисы. Дальность стрельбы достигала 5,5 км.

Осенью 1942 года в мастерских депо станции Сочи под руководством начальника депо Евгения Юрова «катюши» М-8-12 были установлены на четыре железнодорожные дрезины, которые постоянно перемещались вдоль побережья Чёрного моря на участке Сочи — Туапсе. Тем самым красноармейцы успешно пресекали появление немецких военных судов в прибрежной зоне. Этот опыт переняли моряки. В январе 1943 года командующий Черноморской группой войск генерал-лейтенант Иван Петров распорядился приступить к монтажу «катюш» на катера для поддержки высадки десанта.

— Из ваших слов следует, что горная «катюша» не всегда применялась по первоначальному предназначению.

— Переносная реактивная установка была хороша тем, что могла использоваться как мобильное оружие в самых разных условиях. Она громила немцев в горах и на море.

© Горно-вьючная батарея М-8-8 на марше // Из личного архива Михаила Серебрянского

Если говорить о горах, то там она показала себя очень достойно. Часть изготовленных в Сочи «катюш» включили в состав отдельных гвардейских горно-вьючных миномётных дивизионов, которые выдавливали немцев с Кавказа.

Первый залп горных «катюш» по врагу был дан 19 января 1943 года. Элитные подразделения «Эдельвейса» дрогнули, не ожидая столь мощного огневого воздействия. Это оружие оказало весомую поддержку бойцам 20-й горнострелковой дивизии, оборонявшей перевалы вблизи Сочи.

Горная «катюша» успешно применялась и при обороне Туапсе. На этом участке фронта действовал 2-й горно-вьючный дивизион под командованием гвардии капитана Сергея Жуйко. Своими залпами расчёты горных «катюш» поддерживали стрелковые части 46-й армии, героически сражавшиеся на вершинах Семашхо, Два Брата, Индюк, на Гойтхском перевале.

Самым известным эпизодом, где применялась «катюша», была десантная операция «Море» в 1943 году. Она проводилась с целью создания плацдарма для освобождения Новороссийска.

Огневую поддержку нашим морским пехотинцам оказывал катерный тральщик КАТЩ-606 «Скумбрия». На нём было смонтировано восемь 12-зарядных установок. Тем самым «Скумбрия» стала первым ракетоносным кораблём огневой поддержки на Чёрном море. Огнём из «катюш» тральщик поддержал высадку десанта в районе Сунджукской косы.

Невозможно не вспомнить и про легендарную Малую Землю. Советские плавсредства перебросили в район Мысхако 3-й гвардейский горно-вьючный миномётный дивизион под командованием гвардии капитана Дмитрия Ермольчика. Этот дивизион стал единственным средством артиллерийской поддержки малоземельцев и позволял более 200 дней сдерживать нацистов в предгорьях этого плацдарма.

Впоследствии горные «катюши» устанавливались на торпедные катера Г-5. В 1944 году в составе Днепровской флотилии были сформированы шесть плавучих батарей гвардейских миномётов, которые применялись при освобождении Восточной Европы.

Также горные «катюши» успели повоевать в Крыму и Карпатах на 4-м Украинском фронте. Для поддержки крымских партизан в 1943 году отдельную батарею переносных установок перебросили самолётами в Зуйские леса, где она участвовала в горных боях. А для боевых действий в Карпатах советские «Кулибины» из мастерской гвардейских миномётных частей 4-го Украинского фронта установили горно-вьючные «катюши» на виллисы (поставлявшиеся по ленд-лизу американские автомобили повышенной проходимости. — RT). Впоследствии в июле 1944 года один дивизион «катюш» на виллисах был передан в состав Войска польского.

— Как закончился боевой путь горной «катюши»?

— Во Второй мировой войне боевой путь горной «катюши» закончился в Маньчжурской операции (9 августа — 2 сентября 1945 года). В ней принимал участие 2-й отдельный гвардейский миномётный Карпатский дивизион, который громил японских милитаристов в горах Хингана.

В начале холодной войны оставшиеся на вооружении горные «катюши» были переданы народам Кореи и Индокитая (Вьетнама) на нужды национально-освободительной борьбы. Сведений об их применении немного. Но из открытых источников можно узнать, что вьетнамцы умудрялись перевозить узлы от «катюши» на велосипедах.

7 мая 1954 года вьетнамские ополченцы использовали горно-вьючные «катюши» как средство артподготовки штурма французских укреплений Дьенбьенфу. Это сражение было решающим в Первой Индокитайской войне, по итогам которой Вьетнам обрёл независимость.

© орно-вьючная «катюша» на велосипедах ополчения Вьетнама // Из личного архива Михаила Серебрянского

Единственный сохранившийся оригинальный вариант горной «катюши» был найден крымскими поисковиками в 2000-х годах и хранится в музее Тавриды. Там же, в Крыму, находится единственный в России памятник горным «катюшам».