«Одна курица — в одни руки». Люди вспомнили гастроном в знаменитой высотке

Этот гастроном давно уже закрыт. Как закрыта и «Пятерочка», долгое время работавшая на его месте. На данный момент красивейшее помещение в знаменитой высотке на Котельнической набережной пустует. Однако россияне до сих пор не могут забыть магазин их молодости.

Этот гастроном давно уже закрыт. Как закрыта и «Пятерочка», долгое время работавшая на его месте.

«Самая красивая "Пятерочка" на свете — все; нет больше этого магазина в этих интерьерах высотки на Котельнической набережной. Это корпус "А" со стороны Москвы-реки, десятилетиями это помещение занимали различные продуктовые магазины. "Пятерочка" отсюда недавно съехала, и теперь в этой величественной красоте остался только миниатюрный киоск аптеки», — оставил запись админ Telegram-канала «Москва. Детали».

И посоветовал с целью посещения этого киоска все же зайти в пустующее помещение, чтобы посмотреть этот интерьер корпуса «А», построенного в 1940 году, а в начале 50-х ставшего частью высотки на Котельнической.

В ответ на это предложение многие пользователи сети вспомнили те времена, когда в этом же помещении располагался советский гастроном.

© Фото: Роман Денисов / ТАСС

«Да, там был замечательный гастроном в советские времена. Бабушка меня заставляла идти с ней, так как "одна курица — в одни руки". А, когда я только родилась, родители покупали в развес черную икру там, чтоб давать вместо рыбьего жира», — написала одна из комментаторов.

«Прекрасный был гастроном. В первые годы, примерно до конца 50-х, для проживающих в доме здесь был стол заказов и продукты приносили прямо в квартиру. В этом доме жил мой двоюродный дядя актер театра Маяковского Ханов, народный артист СССР. Бывая в Москве я часто останавливался у них на Котельниках», — оставил комментарий другой юзер».

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