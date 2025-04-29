Лотерейный билет покойной матери принес мужчине два миллиона рублей

В Шотландии 34-летний мужчина разбирал вещи покойной матери, нашел в них лотерейный билет и выиграл 18 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей). Об этом пишет Aberdeen Live.

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Лим Картер похоронил 67-летнюю мать Энн и через несколько дней нашел в кухонном ящике конверт. На нем была приклеена записка «Не забудь», а внутри лежал лотерейный билет. По словам мужчины, сначала он не хотел проверять билет, но потом что-то заставило его передумать. Билет оказался счастливым.

Картер рассказал, что его мать участвовала в лотереях каждую неделю, но никогда не была в них удачлива. Она всегда говорила, что если выиграет, то отдаст призовые деньги сыну.

«Это ее последний подарок», — отметил Картер.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Вашингтон выиграл в лотерею 480 тысяч долларов благодаря потерянной банковской карте. Счастливчик заявил, что потратит часть свалившихся на него денег на поездку в Японию, о которой он давно мечтал, а также на путешествие по восточному побережью США.