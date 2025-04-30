30 апреля: какие праздники отмечают в России и в мире

30 апреля в мире отмечают Международный день джаза, в России чествуют пожарных, в Амстердаме празднуют День апельсина, а в Шотландии проводят традиционный фестиваль виски. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 30 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 30 апреля

День пожарной охраны России

Даже если вам никогда не доводилось вызывать пожарных, сегодня отличный повод мысленно пожать руку этим людям в форме. 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны — профессиональный праздник тех, кто спасает людей, здания и леса от огня. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович подписал так называемый «Наказ о градском благочинии» — по сути, первый в стране закон о противопожарной безопасности.

В свой праздник пожарные получают поздравления, награды и благодарности. Также проходят мероприятия в память о погибших сотрудниках пожарной службы, дни открытых дверей для всех желающих и уроки для школьников с мастер-классами и знакомством с пожарной техникой.

Кстати, при всей серьезности и опасности работы пожарных у них тоже бывают курьезы: как минимум раз в год кто-то звонит с жалобой на «горящее сердце». И это не шутка.

Международный день джаза

Если в вашей голове иногда играет саксофон и вы не прочь потеряться в ритмах джаза — 30 апреля ваш день. Международный день джаза, учрежденный ЮНЕСКО в 2011 году, празднуется по всему миру. Джаз — это музыка, в которой можно забыть правила и все равно играть красиво. Он родился на стыке надежды, борьбы и вдохновения и стал универсальным языком души.

В этот день проходят концерты, джем-сейшены, мастер-классы и даже импровизированные выступления на улицах. А если вы думаете, что джаз — это сложно, включите Эллу Фицджеральд, Луи Армстронга или Нину Симон. Там все понятно без слов.

Международный день свечника

Скорее всего, вы даже не подозревали, что такой праздник существует. Он объединяет всех, кто занят свечным ремеслом, и приурочен ко дню святого Зосимы Соловецкого, считающегося покровителем пчел. А именно эти насекомые дают воск, необходимый для изготовления свечей.

Конечно, сейчас в производстве свечей применяют и парафин, и стеарин, и гелеобразные вещества. Но именно пчелиный воск придает свечам неповторимый аромат.

Создание декоративных свечей — целое искусство. Это не только придание изделию особой формы и запаха, но и роспись, вкрапление в воск необычных деталей, инкрустация. Для кого-то это уже не хобби, а профессия и возможность дарить людям уют, свет и романтику.

Международный день собак-поводырей

Они не гавкают по пустякам, не носятся за мячом и точно не грызут диван. Их задача — видеть то, чего не видят их хозяева, быть их «глазами». 30 апреля отмечается Международный день собак-поводырей — помощников, которые делают мир добрее. Праздник появился в 1980-х и с тех пор напоминает: собака в специальной шлейке меняет жизнь своего незрячего хозяина к лучшему.

В этот день в разных странах проходят обучающие семинары, акции фондов, волонтеры собирают средства на подготовку и дрессировку четвероногих специалистов.

День кролика Багза Банни

«What's up, doc?» — если от этой фразы вы уже улыбнулись, значит, вы хорошо знаете классику мультипликации. 30 апреля 1938 года считается днем рождения Багза Банни, самого харизматичного и ушлого мультяшного кролика. Персонаж дебютировал в короткометражке Warner Bros. и быстро стал лицом (и ушами) целого поколения Looney Tunes. Его фразы разошлись на цитаты, а поведение — на мемы. Отметить праздник очень просто: пеките морковные кексы, зовите друзей и включайте старые мультики!

Какие праздники и памятные даты отмечаются 30 апреля в других странах

День отшлепывания — США. Звучит провокационно, но смысл, на удивление, серьезный: день был придуман активистами против телесных наказаний и призван напомнить, что шлепание детей — не метод воспитания, а путь к проблемам в будущем. Психологи, педагоги и адекватные родители предлагают альтернативы: уважение, границы, диалог. А мемы, конечно, сделали свое дело — теперь праздник воспринимается и как шуточный день для пары хлестких шлепков. Главное — по согласию и с юмором.

Акшая Тритья — Индия. Акшая Тритья — один из самых благоприятных дней в индуистском календаре. В 2025 году он выпадает на 30 апреля. Название переводится как «вечное процветание». Считается, что все, начатое в этот день, принесет успех, богатство и гармонию. Индийцы покупают золото, устраивают свадьбы, запускают новые бизнесы или хотя бы чистят дом, чтобы привлечь энергию обновления. Храмы переполнены, улицы полны цветочных гирлянд, а на базарах — аншлаг у прилавков с манго и украшениями. Если верить традиции, то сегодня даже мысли о переменах могут сработать как запуск. Так что можно хотя бы заменить заставку на смартфоне.

День апельсина в Амстердаме — Нидерланды. 30 апреля — бывший День королевы в Нидерландах, который с тех пор, как трон унаследовал король Виллем-Александр, сместился на 27 апреля. Но многие по старинке продолжают гулять и 30-го. Особенно в Амстердаме, где устраивают День апельсина — Orange Day. Апельсиновый цвет — национальный символ, отсылающий к династии Оранских. В этот день город превращается в море оранжевых флагов, костюмов, гирлянд, париков. Формально это день патриотизма, а неформально — карнавал с уличной едой, музыкой и весельем.

Фестиваль виски в Шотландии — Великобритания. Если вы чувствуете, что душа просит торфа, дыма и 12 лет выдержки — добро пожаловать в Шотландию. Фестиваль виски «Дух Спейсайда» (Spirit of Speyside Whisky Festival) традиционно стартует 30 апреля и длится несколько дней. Регион Спейсайд — это Мекка для ценителей шотландского виски. Здесь производят Glenfiddich, Macallan, Glenlivet и десятки других культовых брендов. Во время фестиваля можно заглянуть на дистиллерию, поучаствовать в дегустации, пройти мастер-класс или просто почувствовать себя знатоком, глядя на янтарную жидкость в бокале.

Религиозные праздники 30 апреля

День преподобного Зосимы, игумена Соловецкого

Имя преподобного Зосимы тесно связано с историей появления Соловецкого монастыря. Святой жил в XV веке. Оказавшись на Соловецких островах вместе с иноком Германом, Зосима построил здесь скромную бревенчатую келью. Слава о добродетельных отшельниках пошла по всей округе. На острова стали стекаться ученики — так и возникла монашеская община. Иноки сначала возвели небольшую церковь Преображения. Со временем появились и каменные постройки. Преподобный Зосима управлял обителью 26 лет, вплоть до своей кончины. В 1547 году он был причислен к лику святых.

День преподобного Акакия, епископа Мелитинского

30 апреля православная церковь вспоминает святителя Акакия, епископа Мелитинского, жившего в III–IV веках. Он был известен как человек глубокой веры, строгого подвижничества и истинной христианской добродетели. По церковному преданию, Акакий прославился своей проповедью, миролюбием и способностью творить чудеса — исцелять болезни и даже успокаивать разбушевавшиеся реки. Он жил во времена, когда называть себя христианином было небезопасно, но продолжал укреплять в людях веру, неся служение в малой армянской епархии Мелитина.

Обретение мощей преподобного Александра Свирского

Александр Свирский — один из самых почитаемых северных святых России, живший в XV–XVI веке. Он был игуменом Троицкого монастыря, впоследствии ставшего Александро-Свирским монастырем (Ленинградская область). Известен своей особой духовной чистотой и тем, что ему, по преданию, являлась сама Святая Троица — редчайший случай в православной традиции.

Мощи святого были обретены в 1641 году и почитаются как нетленные. Верующие обращаются к Александру Свирскому с молитвами о душевном покое, исцелении, помощи в борьбе с унынием и — особенно — о духовном укреплении в одиночестве.

Народные праздники и приметы 30 апреля

День Зосимы Пчельника

В народном календаре 30 апреля отмечается как день Зосимы Пчельника, покровителя пчеловодов. На Зосиму пчеловоды выносили ульи на пасеки, окропляли их святой водой и угощали пчел хлебом с солью, чтобы обеспечить хороший медосбор. Считалось, что утро надо начинать с ложки меда для здоровья и благополучия.​

Приметы

Если пчелы садятся на вишневый цвет, ожидается богатый урожай вишни.

Пчелы летают лениво и недружно — к малому количеству меда; если активно и поодиночке — к обильному медосбору.

Много сережек на ольхе — к урожаю овса; много шишек — к урожаю ячменя.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Если утром идет дождь, день будет ясным.

Ясное утреннее солнце — к сухому лету; пасмурный день — к дождливому.​

Вальпургиева ночь

С наступлением вечера 30 апреля, когда тени становятся длиннее, а в воздухе витает ощущение чего-то древнего, наступает Вальпургиева ночь — один из самых мистических и таинственных праздников Европы. Особенно широко ее отмечают в Германии, Чехии, Австрии, Швейцарии и скандинавских странах.

Название пошло от имени святой Вальпургии — английской монахини, которую в VIII веке канонизировали за борьбу с языческими культами. Но ирония в том, что именно в ночь перед ее днем памяти, по старинным верованиям, на вершине горы Броккен (в Гарце, Германия) собиралась нечистая сила — ведьмы, демоны, злые духи.

Какие исторические события произошли 30 апреля

1315 год — в Париже на виселице Монфокон казнен Ангерран де Мариньи, советник короля Филиппа IV. По иронии, именно он считается автором проекта той самой виселицы, на которой позже оказался сам.

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Дни рождения и юбилеи 30 апреля

В 1310 году родился Казимир III — польский король, прозванный Великим за реформы и укрепление государства.

— польский король, прозванный Великим за реформы и укрепление государства. В 1777 году родился Карл Фридрих Гаусс — немецкий математик, физик, астроном, человек, умевший считать лучше всех.

— немецкий математик, физик, астроном, человек, умевший считать лучше всех. В 1893 году родился Иоахим фон Риббентроп — министр иностранных дел Третьего рейха, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала.

— министр иностранных дел Третьего рейха, казненный по приговору Нюрнбергского трибунала. В 1908 году родилась Ив Арден — американская актриса, обладательница «Эмми» и легенда телевидения.

— американская актриса, обладательница «Эмми» и легенда телевидения. В 1916 году родился Клод Шеннон — американский математик, основатель теории информации, придумавший термин «бит».

— американский математик, основатель теории информации, придумавший термин «бит». В 1926 году родилась Клорис Личмен — американская актриса, обладательница «Оскара» и девяти «Эмми».

Кто празднует день рождения