Последняя казненная женщина в СССР: дело Тамары Иванютины

Тамара Иванютина стала последней женщиной, приговоренной к расстрелу в СССР. Дело было громким и резонансным. Неудивительно, что зал суда был буквально забит участниками процесса, журналистами и зеваками. Особенно много любопытных набежало в день оглашения приговора — места в зале всем, естественно, не хватило и толпа собралась у здания суда...

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Массовое отравление

Все началось с массового отравления, случившегося в одной из московских школ в марте 1987 года. В больнице в тяжелом состоянии оказалось сразу 13 человек — трое детей и 10 взрослых. Впоследствии двое детей и двое взрослых умерли. Врачи сбились с ног, но никак не могли поставить диагноз. При наличии классических признаков пищевого отравления — к тому же все пациенты незадолго до этого обедали в школьной столовой — были и нехарактерные для этого симптомы. например, выпадение волос.

Следствие ведут…

Было возбуждено уголовное дело и следователи взялись за работников школы. Выяснилось, что за две недели до происшествия от сердечного приступа скончалась медсестра Наталья Кухаренко, отвечавшая за контроль качества еды в местной столовой. Эта смерть вызвала у оперативников подозрения. Была проведена эксгумация умершей, подтвердившая сомнения правоохранителей — в тканях трупа обнаружилась смертельная доза ядовитого металла таллия.

Мстительная посудомойка

Последовали обыски дома у всех работников пищеблока. Подозрительный сосуд с жидкостью был найден в квартире школьной посудомойки Тамары Иванютиной. Экспертиза показала, что это жидкость Клеричи — токсичный раствор на основе соединений таллия, используемый в некоторых направлениях геологии. Почти сразу же задержанная дала признательные показания, рассказав, что использовала именно этот яд для отравлений в школе. Таким образом посудомойка отомстила школьникам за то, что они отказались расставлять столы и стулья в столовой.

Семейный подряд

В ходе следствия выяснилось, что инцидент в столовой — лишь один из множества случаев отравлений, которые тянулись за Иванютиной не менее 11 лет. Получая ядовитый раствор от своей знакомой — геолога, якобы для уничтожения крыс, Иванютина не только использовала его самостоятельно, но и делилась с сестрой и родителями. Вместе этот «семейный подряд» устроил как минимум 40 отравлений с 13 летальными исходами. Половина отравлений и девять убийств были на личном счету Иванютиной.

Несбывшаяся мечта

Процесс продолжался около года. Отравительница вины не признавала, утверждая, что первые признательные показания были сделаны ей под давлением. Более того, Иванютина даже пыталась подкупить следователя, обещая ему «много золота». В итоге и она, и ее младшая сестра, и родители все же были признаны виновными. Тамару приговорили к высшей мере — расстрелу. В последнем слове она не высказала ни сочувствия, ни раскаяния перед родственниками погибших, заявив, что своей смерти те заслужили, а она «не того воспитания», чтобы извиняться.

Сожалела Иванютина лишь об одном — что так и не успела купить черную «Волгу», о которой мечтала всю жизнь…