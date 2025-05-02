Инопланетяне, макаронные монстры и тушенка: самые необычные религии в мире

В условиях современной религиозной толерантности вера приобрела совершенно причудливые формы. Если раньше люди верили в духов, богов и Единого Создателя, то сегодня поклоняются инопланетянам, макаронным монстрам и тушенке.

© Русская семерка

Культ принца Филиппа

Кто-то ищет высших существ среди инопланетян, а кому-то вполне достаточно жителя Земли. Так, в республике Вануату (Меланезия) был признан Богом, а точнее реинкарнацией Великого Горного Духа, покойный английский принц Филипп.

Все началось с официальной поездки принца на Вануату в 1974 году. В рамках визита он посетил островную больницу и местную свиноферму, и - о чудо! - умирающие дети выздоровели, а свиноматки начали приносить по 14 поросят вместо обычных 8-10. В общем, в течение всей поездки принц Филипп вольно или невольно совершал чудеса.

На Вануату верят, что принц вернётся к ним, омолодится сам и омолодит всех туземцев, после чего на островах наступит вечная райская жизнь. Пока же они молятся на его фотографию. Однажды в 2007 году делегация туземцев прибыла в Лондон и в музее восковых фигур мадам Тюссо в течение 40 минут неистово молилась перед фигурой принца Филиппа.

Пастафарианство

Сегодня статус официальной религии может получить даже пародия на религию, коей и является пастафарианство, или вера в высшее существо – Летающего Макаронного монстра. В общем, это можно назвать развитием концепции «чайника Рассела», приведенной английским математиком Бертраном Расселом к вопросу «Есть ли Бог?».

Пастафарианство зародилось в Канзасе и стало ответом на попытку ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла». Согласно последней, Вселенная была создана разумным творцом. Иными словами, сторонники пастафарианства выступали против религиозных идей в школах, доведя само предположение о сверхъестественном создателе до абсурда.

Все заповеди и принципы нового культа напоминают об известных монотеистических религиях: у пастафарианцев есть свои заповеди (Лучше бы ты этого не делал), свой пророк (Пират Мосей), собственная картина мира - в общем, все, что нужно религии для того, чтобы стать официальной. Кстати, пастафарианство, как любая монотеистическая религия не избежала раскола. Сегодня уже существует реформаторская церковь ЛММ.

Вселенские люди

Культ Вселенских людей, существующий сегодня в статусе мистического движения, представляет собой смесь монотеизма (в основном христианства), уфологии и теории заговора, в которой отрицательную сторону занимают рептилоиды (инопланетяне-рептилии, стремящиеся захватить Землю). Основал движение чех Иво А. Бенда, с которым внеземные цивилизации якобы установили сначала телепатический, а потом и визуальный контакт.

Предводитель Вселенских людей Аштар Шеран сообщил Иво, что управляет флотом в 10 миллионов космических кораблей и является культовой фигурой во Вселенной, наравне с командором Птаагом и Иисусом Христом. Он пообещал забрать в другое измерение всех своих сторонников и призвал не поддаваться на провокации ящеров, которые стремятся сгубить род человеческий.

Пожалуй, единственное «чудо» этого движения произошло в 1977 году на Южной телевизионной станции в Хампшире. 26 ноября эфир неожиданно прервался, и зазвучал неизвестный голос. Незнакомец отрекомендовался представителем

«Общегалактической лиги» Астероном. В своей речи он призвал человечество прекратить «творить зло», пообещав в противном случае всех уничтожить. Виновника произошедшего так и не нашли, поэтому у сторонников Вселенских людей появились все основания утверждать, что это был не розыгрыш.

Культ Карго

Еще одно причудливое религиозное движение Меланезии – культ Карго, или культ «поклонения грузу». Его приверженцы поклоняются «дарам неба», которые спустились на землю вместе с большими железными птицами.

В так называемые «дары» входят консервы, палатки, фонарики, зажигалки, картины с белыми женщинами, а железные птицы - это американские военные самолеты, которые использовали острова как базу во время Тихоокеанской кампании Второй мировой войны. Из своих наблюдений туземцы поняли: железные птицы появляются, когда белые люди стелют по земле загадочные полосы (посадочные), светят в небо кострами и машут флажками.

После войны американцы свернули местные базы и улетели, а вместе с этим перестали падать и «дары». Туземцы, не имевшие ни малейшего понятия о белых людях, достижениях техники и товарообороте, последовали примеру пришельцев – они делали наушники из дерева и прикладывали их к ушам, кричали непонятные им самим слова, строили широкие полосы, разжигали огни. Но все было тщетно.

Вскоре у культа появились свои жрецы, которые яростно наказывали тех, кто уклонялся от ритуалов. В результате все время, раньше уходившее на земледелие и собирательство, теперь тратилось на бессмысленный крик в бамбуковые микрофоны. Над почитателями Карго нависла угроза голода. Ученые забили тревогу, и на остров была отправлена гуманитарная помощь, которая окончательно убедила туземцев в правильности их действий.

Похожие карго-культы независимо друг от друга зародились на островах, отдаленных не только географически, но и в культурном плане. Антропологи зафиксировали два отдельных случая в Новой Каледонии, четыре – на Соломоновых островах, четыре – на Фиджи, семь – на Новых Гебридах и более сорока – в Новой Гвинее. Сегодня практически все они сошли на нет.