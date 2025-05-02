Циклон Бхола: где случилась самое страшное стихийное бедствие в истории

Самая смертоносная тропическая буря в истории, известная как Бенгальский циклон 1970 года или циклон Бхола, обрушилась на территорию современного Бангладеш и Западного Бенгала (Индия) 12-13 ноября 1970 года. По оценкам, число погибших в результате этой стихийной беды составило от 300 000 до 500 000 человек, что делает ее самым смертоносным тропическим циклоном в истории и одним из самых смертоносных природных катастроф вообще.

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Циклон Бхола образовался над заливом Бенгалия 8 ноября 1970 года и быстро набирал силу, двигаясь в северо-восточном направлении. К 12 ноября его скорость ветра достигла 185 км/ч, а давление в центре урагана составило 966 мбар. Наибольший ущерб был нанесен прибрежным районам Бенгалии, где в результате штормового нагона уровень воды поднялся на 10 метров, затопив обширные территории и уничтожив поселения.

Особенно тяжело пострадали районы Бхола, Тазумуддин, Манпура и Хатия, где погибло более 85% населения. В результате катастрофы были уничтожены или повреждены около 400 000 домов, а общий ущерб от бурь оценивается в 86,4 миллиона долларов США. Важно отметить, что в то время Бенгалия являлась одной из самых бедных и перенаселенных областей мира, что существенно усугубило последствия катастрофы.

Циклон Бхола стал поворотным моментом в истории изучения и прогнозирования тропических циклонов. В частности, после этой трагедии было принято решение о создании специализированных метеорологических служб и систем раннего предупреждения о приближении ураганов и циклонов. В 1972 году была основана Всемирная метеорологическая организация (WMO), которая с тех пор занимается координацией исследований и прогнозов погоды на международном уровне.

Сегодня, благодаря развитию науки и техники, ученые и метеорологи способны предсказывать приближение опасных тропических бурь и предупреждать население о возможных угрозах. Однако опыт циклона Бхола показывает, что даже самые передовые технологии не могут полностью защитить нас от разрушительной силы природы. Поэтому важно не только разрабатывать новые методы прогнозирования и предупреждения, но и стремиться к сокращению рисков и укреплению устойчивости общества перед лицом стихийных бедствий.