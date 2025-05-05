От Бухенвальда до «золота»: кто из ветеранов ВОВ выигрывал Олимпиады

После окончания Великой Отечественной войны ее участники продолжили мирную жизнь. Среди ветеранов оказалось немало спортсменов, которые, пройдя все испытания военных времен, продолжили заниматься спортом и достигли огромных успехов. О фронтовиках, которые стали победителями Олимпийских игр, рассказало издание «РБК Спорт».

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Чемпион по тяжелой атлетике Иван Удодов (1924 — 1981)

Иван Удодов родился 20 мая 1924 года в поселке Глубокий Ростовской области. В 17-летнем возрасте молодой человек попал в плен в Ростове-на-Дону и был отправлен в Германию на принудительные работы. Там за попытку побега его сослали в концлагерь Бухенвальд, где будущий атлет пережил сильнейшее истощение организма — Удодов весил всего 29 килограмм.

После освобождения Удодов стал восстанавливаться. Он следовал рекомендациям медиков, постепенно увеличивая нагрузку на организм, и в результате полюбил тяжелую атлетику. В этой сфере он добился небывалых высот — в 1952 году Удодов стал чемпионом Игр в тяжелой атлетике в весе до 56 кг. Для сборной СССР это была первая золотая медаль Олимпиады.

Чемпион по тяжелой атлетике Аркадий Воробьев (1924 — 2012)

Аркадий Воробьев родился 3 октября 1924 года. В возрасте 17 лет он пошел добровольцем на фронт — будущий олимпийский чемпион попал в морскую пехоту, а после окончания школы водолазов стал служить в Черноморском флоте. Там его зачислили пулеметчиком в 384-й отдельный батальон морской пехоты. Был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны второй степени.

После окончания войны он продолжил заниматься тяжелой атлетикой и стал победителем Олимпиад 1956 и 1960 годов в весовой категории до 90 кг. С 1963 по 1969 год был главным тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. С 1977 по 1991 год занимал должность ректора Московского областного государственного института физической культуры (МОГИФК).

Чемпион по хоккею Николай Сологубов (1924 — 1988)

Николай Сологубов родился 8 августа 1924 года в Москве. Службу в армии он начал на Дальнем Востоке, в то же время играя в хоккей за Дом офицеров в Хабаровске. Во время войны он служил на флоте, однако получил ранение, после чего Сологубова перевели в разведчики. За свое участие в боевых действиях награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За боевые заслуги».

После войны Сологубов продолжил играть в хоккей и стал одним из лучших защитников 50-х годов. С его участием сборная СССР взяла золотую медаль на Олимпийских играх 1956 года. За всю карьеру хоккеисту удалось забросить 128 шайб.

Чемпион по греко-римской борьбе Яков Пункин (1921 — 1994)

Яков Пункин родился в Запорожье 8 декабря 1921 года. Свою службу в армии он начал как срочник, обучаясь в школе младших командиров танковых частей в Волковыске. На фронте Пункин оказался уже в июне 1941 года. В ходе боевых действий он получил контузию и оказался в плену. Первый год он находился в лагере Фуллен в Германии, а позже — в концлагере рядом с городом Оснабрюк.

В 1945 году Пункина удалось освободить. Он продолжил службу в Германии, а после вернулся на Родину, где снова начал заниматься борьбой. В результате ветеран стал чемпионом СССР в 1949 году и завоевав через три года олимпийское золото в легком весе.

Чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов (1930 — 2018)

Юрий Тюкалов появился на свет 4 июля 1930 года в Ленинграде. Его отца забрали на фронт, и 11-летний мальчик остался с матерью в городе, где пережил блокаду фашистов. Будущий спортсмен помогал тушить зажигательные бомбы и возил воду. Уже в 12 лет Тюкалова наградили медалью «За оборону Ленинграда».

После войны молодой человек начал заниматься в гребном клубе. Первое золото Тюкалов взял на Олимпиаде в 1952 году, через четыре года повторив успех. После завершения карьеры ветеран посвятил свою жизнь искусству, изготавливая металлические скульптуры.

Чемпион по спортивной гимнастике Виктор Чукарин (1921 — 1984)

Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой губернии. Он ушел добровольцем на фронт вскоре после начала войны, в 1941 году. Будущий семикратный олимпийский чемпион получил ранение и попал в плен, побывав в 17 концлагерях. После этого Чукарин чудом выжил, оказавшись с другими пленниками на подготовленной к затоплению барже — людей подобрал британский сторожевой корабль.

После возвращения домой спортсмен вернулся к тренировкам и продолжил профессиональную карьеру. На Олимпийских играх 1952 года Чукарин завоевал золотые медали в многоборье, на коне и в опорном прыжке. Через четыре года, на Играх в Мельбурне, атлет выиграл еще три золота — в командном соревновании, в многоборье и на брусьях.

Чемпион по гимнастике Грант Шагинян (1923 — 1996)

Грант Шагинян родился 29 мая 1996 года в Ереване. На войну он попал 18-летним добровольцем, уже на тот момент являясь чемпионом СССР среди юношей. Гимнаст воевал в составе 155-й стрелковой дивизии и командовал ротой. В 1943 году Шагинян получил тяжелое ранение, из-за которого хромал всю жизнь. Удостоен ордена Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Кавказа» и «За отвагу».

Полученная травма не помешала Шагиняну продолжить заниматься спортом. В 1948 году гимнаст впервые в карьере завоевал титул чемпиона СССР, а позднее выиграл два олимпийских золота в командном первенстве и упражнениях на кольцах.

Чемпион по гребле на каноэ Павел Харин (1927 — 2023)

Павел Харин родился 8 июня 1927 года в Ленинграде. Первые годы войны он работал на заводе в родном городе, а в 15 лет записался добровольцем в Красную армию. Харин начал служить в дивизионе «морских охотников» в Приморске, а войну закончил уже в Берлине.

Уже после возвращения с фронта Харин начал тренироваться в гребле. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом по гребле в каноэ-двойке, выступив в паре с гребцом Грацианом Ботевым.

Чемпион по борьбе Анатолий Парфенов (1925 — 1993)

Анатолий Парфенов родился 17 ноября 1925 года в Москве. Он отправился на фронт в 15 лет, став пехотным пулеметчиком. В составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии он участвовал в форсировании Днепра. Для захвата стратегически важного острова рота Парфенова переправлялась через реку и была замечена врагом — от шквального обстрела многие бойцы погибли, но тяжело раненный спортсмен открыл ответный огонь. За совершенный подвиг солдат был представлен к ордену Ленина.

Позднее Парфенов вернулся на фронт и принял участие в битве за Берлин. В 1951 году ветеран начал заниматься греко-римской борьбой и на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне взял золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории свыше 87 кг.

Чемпионка по спортивной гимнастике Мария Гороховская (1921 — 2001)

Мария Гороховская родилась 17 октября 1921 года в Евпатории. Впоследствии она приехала в Ленинград на учебу, а когда город осадили — работала в военном госпитале. Позднее будущая чемпионка смогла эвакуироваться в Казахстан.

После войны гимнастка продолжила заниматься и стала чемпионкой СССР в 1948 году, а через четыре года завоевала две золотые олимпийские медали в командном соревновании и многоборье. Позднее Гороховская работала тренером в Евпатории, а последние десять лет жизни провела в Израиле.

Чемпион по спортивной гимнастике Иосиф Бердиев (1924 — 1992)

Иосиф Бердиев родился 26 ноября 1924 года в Полторацке. В Красной армии он служил с 1941 года — за подвиги его наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. В апреле 1945 года он проявил исключительную храбрость и смог обеспечить продвижение советской пехоты в укрепленном районе противника.

После окончания войны стал заниматься спортивной гимнастикой. В 1952 году он получил золотую медаль в командном соревновании.