От Бухенвальда до «золота»: кто из ветеранов ВОВ выигрывал Олимпиады

Стелла Шмель

После окончания Великой Отечественной войны ее участники продолжили мирную жизнь. Среди ветеранов оказалось немало спортсменов, которые, пройдя все испытания военных времен, продолжили заниматься спортом и достигли огромных успехов. О фронтовиках, которые стали победителями Олимпийских игр, рассказало издание «РБК Спорт».

От Бухенвальда до «золота»: кто из ветеранов ВОВ выигрывал Олимпиады
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Чемпион по тяжелой атлетике Иван Удодов (1924 — 1981)

Иван Удодов родился 20 мая 1924 года в поселке Глубокий Ростовской области. В 17-летнем возрасте молодой человек попал в плен в Ростове-на-Дону и был отправлен в Германию на принудительные работы. Там за попытку побега его сослали в концлагерь Бухенвальд, где будущий атлет пережил сильнейшее истощение организма — Удодов весил всего 29 килограмм.

После освобождения Удодов стал восстанавливаться. Он следовал рекомендациям медиков, постепенно увеличивая нагрузку на организм, и в результате полюбил тяжелую атлетику. В этой сфере он добился небывалых высот — в 1952 году Удодов стал чемпионом Игр в тяжелой атлетике в весе до 56 кг. Для сборной СССР это была первая золотая медаль Олимпиады.

Чемпион по тяжелой атлетике Аркадий Воробьев (1924 — 2012)

Аркадий Воробьев родился 3 октября 1924 года. В возрасте 17 лет он пошел добровольцем на фронт — будущий олимпийский чемпион попал в морскую пехоту, а после окончания школы водолазов стал служить в Черноморском флоте. Там его зачислили пулеметчиком в 384-й отдельный батальон морской пехоты. Был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды и ордена Отечественной войны второй степени.

После окончания войны он продолжил заниматься тяжелой атлетикой и стал победителем Олимпиад 1956 и 1960 годов в весовой категории до 90 кг. С 1963 по 1969 год был главным тренером сборной СССР по тяжелой атлетике. С 1977 по 1991 год занимал должность ректора Московского областного государственного института физической культуры (МОГИФК).

Чемпион по хоккею Николай Сологубов (1924 — 1988)

Николай Сологубов родился 8 августа 1924 года в Москве. Службу в армии он начал на Дальнем Востоке, в то же время играя в хоккей за Дом офицеров в Хабаровске. Во время войны он служил на флоте, однако получил ранение, после чего Сологубова перевели в разведчики. За свое участие в боевых действиях награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За боевые заслуги».

После войны Сологубов продолжил играть в хоккей и стал одним из лучших защитников 50-х годов. С его участием сборная СССР взяла золотую медаль на Олимпийских играх 1956 года. За всю карьеру хоккеисту удалось забросить 128 шайб.

Чемпион по греко-римской борьбе Яков Пункин (1921 — 1994)

Яков Пункин родился в Запорожье 8 декабря 1921 года. Свою службу в армии он начал как срочник, обучаясь в школе младших командиров танковых частей в Волковыске. На фронте Пункин оказался уже в июне 1941 года. В ходе боевых действий он получил контузию и оказался в плену. Первый год он находился в лагере Фуллен в Германии, а позже — в концлагере рядом с городом Оснабрюк.

В 1945 году Пункина удалось освободить. Он продолжил службу в Германии, а после вернулся на Родину, где снова начал заниматься борьбой. В результате ветеран стал чемпионом СССР в 1949 году и завоевав через три года олимпийское золото в легком весе.

Чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов (1930 — 2018)

Юрий Тюкалов появился на свет 4 июля 1930 года в Ленинграде. Его отца забрали на фронт, и 11-летний мальчик остался с матерью в городе, где пережил блокаду фашистов. Будущий спортсмен помогал тушить зажигательные бомбы и возил воду. Уже в 12 лет Тюкалова наградили медалью «За оборону Ленинграда».

После войны молодой человек начал заниматься в гребном клубе. Первое золото Тюкалов взял на Олимпиаде в 1952 году, через четыре года повторив успех. После завершения карьеры ветеран посвятил свою жизнь искусству, изготавливая металлические скульптуры.

Чемпион по спортивной гимнастике Виктор Чукарин (1921 — 1984)

Виктор Чукарин родился 9 ноября 1921 года в Донецкой губернии. Он ушел добровольцем на фронт вскоре после начала войны, в 1941 году. Будущий семикратный олимпийский чемпион получил ранение и попал в плен, побывав в 17 концлагерях. После этого Чукарин чудом выжил, оказавшись с другими пленниками на подготовленной к затоплению барже — людей подобрал британский сторожевой корабль.

После возвращения домой спортсмен вернулся к тренировкам и продолжил профессиональную карьеру. На Олимпийских играх 1952 года Чукарин завоевал золотые медали в многоборье, на коне и в опорном прыжке. Через четыре года, на Играх в Мельбурне, атлет выиграл еще три золота — в командном соревновании, в многоборье и на брусьях.

Чемпион по гимнастике Грант Шагинян (1923 — 1996)

Грант Шагинян родился 29 мая 1996 года в Ереване. На войну он попал 18-летним добровольцем, уже на тот момент являясь чемпионом СССР среди юношей. Гимнаст воевал в составе 155-й стрелковой дивизии и командовал ротой. В 1943 году Шагинян получил тяжелое ранение, из-за которого хромал всю жизнь. Удостоен ордена Отечественной войны второй степени, медалей «За оборону Кавказа» и «За отвагу».

Полученная травма не помешала Шагиняну продолжить заниматься спортом. В 1948 году гимнаст впервые в карьере завоевал титул чемпиона СССР, а позднее выиграл два олимпийских золота в командном первенстве и упражнениях на кольцах.

Чемпион по гребле на каноэ Павел Харин (1927 — 2023)

Павел Харин родился 8 июня 1927 года в Ленинграде. Первые годы войны он работал на заводе в родном городе, а в 15 лет записался добровольцем в Красную армию. Харин начал служить в дивизионе «морских охотников» в Приморске, а войну закончил уже в Берлине.

Уже после возвращения с фронта Харин начал тренироваться в гребле. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом по гребле в каноэ-двойке, выступив в паре с гребцом Грацианом Ботевым.

Чемпион по борьбе Анатолий Парфенов (1925 — 1993)

Анатолий Парфенов родился 17 ноября 1925 года в Москве. Он отправился на фронт в 15 лет, став пехотным пулеметчиком. В составе 69-й гвардейской стрелковой дивизии он участвовал в форсировании Днепра. Для захвата стратегически важного острова рота Парфенова переправлялась через реку и была замечена врагом — от шквального обстрела многие бойцы погибли, но тяжело раненный спортсмен открыл ответный огонь. За совершенный подвиг солдат был представлен к ордену Ленина.

Позднее Парфенов вернулся на фронт и принял участие в битве за Берлин. В 1951 году ветеран начал заниматься греко-римской борьбой и на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне взял золотую медаль в соревнованиях по борьбе в весовой категории свыше 87 кг.

Чемпионка по спортивной гимнастике Мария Гороховская (1921 — 2001)

Мария Гороховская родилась 17 октября 1921 года в Евпатории. Впоследствии она приехала в Ленинград на учебу, а когда город осадили — работала в военном госпитале. Позднее будущая чемпионка смогла эвакуироваться в Казахстан.

После войны гимнастка продолжила заниматься и стала чемпионкой СССР в 1948 году, а через четыре года завоевала две золотые олимпийские медали в командном соревновании и многоборье. Позднее Гороховская работала тренером в Евпатории, а последние десять лет жизни провела в Израиле.

Чемпион по спортивной гимнастике Иосиф Бердиев (1924 — 1992)

Иосиф Бердиев родился 26 ноября 1924 года в Полторацке. В Красной армии он служил с 1941 года — за подвиги его наградили орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. В апреле 1945 года он проявил исключительную храбрость и смог обеспечить продвижение советской пехоты в укрепленном районе противника.

После окончания войны стал заниматься спортивной гимнастикой. В 1952 году он получил золотую медаль в командном соревновании.

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