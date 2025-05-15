Победить в войне Красной армии помогли новые технологии

80 с лишним лет назад СССР совершил невероятный промышленный и научный рывок, определивший исход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Эвакуация 1,5 тыс. оборонных предприятий в тыл, резкий рост производства и прорывные технологии изменили не только ход войны, но и укрепили послевоенное положение страны. О каких технологиях идет речь и почему некоторые эксперты называют появившиеся тогда виды оружия «геймченджерами»?

В годы Великой Отечественной войны СССР провел беспрецедентную операцию по эвакуации предприятий и научных институтов с линии фронта. К январю 1942 года были перевезены и оперативно введены в строй более полутора тысяч промышленных предприятий, в том числе более 1,3 тыс. оборонных.

Все это влияло на стратегический рисунок войны. Многие заводы, фабрики и различные ученые становились, как сейчас модно говорить, геймченджерами – то есть теми, кто полностью меняет правила игры. По подсчетам историков, уже к 1944 году производство в восточных районах СССР увеличилось в 2,8 раза по сравнению с 1940 годом, а выпуск военной продукции вырос в 6,6 раз.

И если в начале Великая Отечественная становилась войной моторов, то по мере приближения к Победе в ход пошли высокие технологии той эпохи. «Например, радиостанции: сперва все начиналось с конных делегатов связи – на тот момент они были основным средством коммуникации. Также была создана совершенно другая система управления разными родами войск», – отмечает Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства.

Также за годы ВОВ у Красной Армии появились самолеты самого разного типа, в том числе стратегическая авиация.

«По большому счету, бомбардировщик ТБ-3 середины 30-х сильно уступал своим современникам. В 1941 году экипажи ТБ-3 героически шли в атаку – часто безрезультатно, но затем у нас появилась хорошая стратегическая авиация», – добавил историк.

Еще одним важным фактором тех лет стало развитие танковой школы: «В берлинском параде Победы 7 сентября 1945 года участвовал новый тяжелый танк ИС-3. На его базе были созданы все основные танки послевоенного поколения. В какой-то мере продолжателем ИС-3 является самый лучший танк специальной военной операции на Украине Т-90, а также Т-72Б3М».

«ИС-3 не участвовал в Великой Отечественной, но разрабатывался в годы войны. По некоторым данным, танк задействовался в боях против японцев. На параде в Берлине он тоже был, и тогда эта машина изменила реальность. Даже британцы обалдели, увидев танк нового поколения», – добавляет Кирилл Дряннов, методист по научно-просветительской деятельности государственного Музея обороны Москвы.

«При этом настоящими символами победы стали танк Т-34, равно как и пистолет-пулемет Шпагина. А самым массовым орудием войны была советская легендарная 76-мм дивизионная и противотанковая пушка ЗИС-3 конструктора Василия Грабина, выпуск которой Сталин согласовал лишь постфактум, когда пушка уже производилась. Все это мы можем называть оружием победы, оно меняло ход событий», – считает эксперт.

Что касается авиации, то именно в годы войны у СССР появились реактивные самолеты, напоминает Дряннов: «Сначала они были у противника, а потом у нас. Наши летчики сбивали их на обычных поршневых самолетах», – рассказал собеседник, отметив значение штурмовика Ил-2, созданного в ОКБ-240 под руководством авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Еще одним «абсолютным геймченджером» войны стала «Катюша» – одно из ключевых достижений советской инженерной мысли в области реактивной артиллерии. «Красноармейцы впервые применили реактивные снаряды в боях на Халхин-Голе, но с самолетов, а затем их адаптировали. У немцев подобной системы не было даже к концу войны», – рассказал Дряннов.

Кроме того, советские инженеры поставили «Катюшу» на базу армейского гусеничного тягача-трактора. Такие установки применялись в битве за Москву. «Единственный уникальный экземпляр «Катюши» на гусеничном ходу сохранился в городе Новомосковске Тульской области», – добавил спикер.

«Немцы прозвали «Катюшу» «сталинским органом» – имея ввиду клавишный музыкальный инструмент и тот звук, который издавало оперение ракет. Я много изучал протоколы допросов немецких пленных, оказавшихся не только в советском, но и в американском плену. На вопрос, что больше всего их впечатлило или напугало, те часто вспоминали про «сталинский орган», – рассказал историк Егор Яковлев, преподаватель курса «Без срока давности» Института истории СПбГУ.

«Для них «Катюша» оказалась неожиданным и неприятным сюрпризом. Нацисты предполагали, что СССР способен лишь копировать западные достижения, а технических новинок у нас быть не может. Но это, конечно, было не так. Простая конструкция, маневренность, увеличенное осколочное действие снарядов и, что немаловажно, психологическое воздействие от «воя» ракет – все это приводило немцев в ужас», – отметил историк.

Меняли ход войны и медики. Например, изобретение вакцин от тифа помогало избежать эпидемий на незанятых немцами территориях, в то время как на оккупированных территориях ситуация была иной, напоминает Яковлев: «Геноцидальная политика нацистов дополнялась социальными мерами. На тех территориях свирепствовал организованный оккупантами голод, который попутно порождает самые разные болезни, одной из которых был голодный сыпной тиф».

Историк напомнил, что тифом переболели до 70% жителей оккупированных территорий. Колоссальная смертность от тифа была также в годы Первой мировой и гражданской войн: «Болезнь всегда сопровождает эпохи смуты, разрухи и так далее, но на неоккупированных территориях этого не было, потому что граждан вакцинировали».

«В 1942 году советские ученые изобрели сразу две уникальных вакцины, которые стали массовыми. Одну создали Мария Кронтовская и Михаил Маевский, другую Алексей Пшеничнов и Борис Райхер, – добавил Яковлев. – По ходу наступления Красной Армии и освобождения территорий вакцинирование продолжалось и таким образом удалось предотвратить распространение этой страшной болезни».

Не менее важные изменения в различных гуманитарных и технических областях произошли после войны. «Например, в ходе Потсдамской конференции Сталин прекрасно знал, что советские ядерные испытания, а эти технологии до сих пор обеспечивают России стратегическое сдерживание, создают оружие нового времени. Тот технологический рывок, который был сделан за годы войны, просто колоссален», – подчеркивает Макушин.

По его словам, в послевоенные годы резко изменилось качество жизни советского человека, «появились электробритвы, холодильники, телевизоры, ламповые радиоприемники, новые модели машин»: «Автомобиль ГАЗ-М-20 «Победа» – это передовая машина того времени. Таким образом, задел военной промышленности стал развиваться на благо мирной жизни, создавая новый быт. То же самое мы увидим и по итогам СВО», – подчеркивает собеседник.