Почему Золотая Орда была именно золотой

Золотая Орда – самое загадочное средневековое государство. Кто-то считает, что оно было самостоятельным и могущественным, кто-то говорит в нём как о части русских земель, а третьи и вовсе утверждают – Золотой Орды не существовало. Не меньше вопросов вызывает и само название. Какое отношение Орда имела к золоту?

© кадр из сериала «Золотая Орда»

Тайный смысл

В русских летописях термин «Золотая Орда» появляется только в 1556 году. Автор первоисточника – «Казанской истории», скорее всего, вдохновлялся рассказами казанских татар, которые когда-то были частью Орды. Он утверждает, что потомков Чингисхана именовали «золотым родом».

А вот историк Вернадский подчёркивает – термином «Золотая Орда» первоначально назывался шатёр хана Гуюка, так как он был покрыт пластинами из позолоченного серебра.

Также существует версия, согласно которой прилагательное «золотая» является синонимом словам «центральная» или «серединная». Именно такое положение занимала Золотая Орда после распада Монгольского государства. Со словом «орда» ситуация проще. В персидских источниках оно означало передвижной лагерь или ставку, а в Древней Руси – войско.

Разделяй и властвуй!

Золотая Орда являлась частью некогда могущественной империи Чингисхана. Великий хан к 1224 году разделил свои владения между сыновьями. Один из самых крупных улусов с центром в Нижнем Поволжье достался старшему отпрыску – Джучи.

Границы Золотой Орды окончательно сформировались после Западного похода (1236-1242), в котором участвовал Батый. На востоке государство включало Аральское озеро, на Западе – Крымский полуостров, на юге соседствовало с Ираном, а на севере упиралось в Уральские горы.

Такие огромные территории требовали разумного и централизованного управления, поэтому считать монголов исключительно кочевниками и скотоводами в корне неверно.

Золотая Орда была разделена на два крыла – западное и восточное, в каждом из которых существовала своя столица – Сарай и Орда-Базар соответственно. А общее число городов в государстве доходило до 150.

После 1254 года политический и экономический центр Золотой Орды сместился в Сарай (располагался возле современной Астрахани), население которого достигало 75 тысяч человек. В столице развивалась чеканка монет, гончарное, ювелирное, стеклодувное ремёсла, выплавка и обработка металла, были проведены канализация и водоснабжение.

В городе проживали не только монголы, но и русские, татары, аланы, булгары, византийцы. Также ордынские власти демонстрировали конфессиональный плюрализм. Несмотря на то, что Золотая Орда была исламским государством, в 1261 году в Сарае появилась епархия Русской Православной Церкви, а позднее и католическое епископство.

Вместе – сила!

Долгое время отношения Руси и Золотой Орды описывались коротким, но ёмким словом «иго». Правда, в русских летописях этот термин и синонимы к нему ни разу встречаются. Всё дело в том, что, утверждают многие исследователи, князья и ханы предпочитали договариваться, нежели подвергать земли разорению. Например, Александр Невский, заручившись поддержкой монголов, смог выдворить с северо-западной Руси шведов и немцев. А в 1269 году монголы помогли русским дать отпор крестоносцам, осаждающим стены Новгорода.

Такое сотрудничество позволило автору фолк-хистори теории «Новая хронология» Анатолию Фоменко выдвинуть весьма смелую гипотезу: якобы Русь и Орда одно и то же государство. Но официальная история всё же такое предположение рассматривает как псевдонаучное.

Гибель империи

Хрупкий баланс между Русью и Ордой нарушили аппетиты темника Мамая. Противоречия вылились в ставшее легендарным сражение на Куликовом поле в 1380 году, в результате которого монгольское войско потерпело сокрушительное поражение. Золотая Орда была ослаблена, её охватила междоусобица и некогда могущественное государство начало рассыпаться на части. Так появились Сибирское, Узбекское, Астраханское, Крымское, Казанское ханства и Ногайская Орда. Завершилось же существование Золотой Орды стоянием на Угре в 1480 году.