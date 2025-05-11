Как боролись с бандами националистов в советской Украине

В преддверии Дня победы Росгвардия и Российский государственный военный архив рассекретили ряд уникальных документов о малоизвестных страницах отечественной истории. Из них следует, что Великая Отечественная война для внутренних войск не закончилась 9 мая 1945 года — она продолжалась до середины 1960-х годов: все это время шла битва с пронацистским подпольем на территории Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики. Вооруженные националисты всех мастей терроризировали и запугивали мирное население, а со временем перешли к откровенному бандитизму. Заявляя о политических целях своей борьбы на словах, на деле «лесные братья» заботились лишь о собственном материальном положении. Рассекреченные архивные материалы изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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«"Организация украинских националистов" (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать. Не нужно бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского народа останется половина — ничего страшного в этом нет», — из переписки лидера ОУН Романа Шухевича с руководителями районных проводов (управлений) «Украинской повстанческой армии» (УПА, запрещенная в России экстремистская организация). 1947 год.

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В феврале 1947 года по приказу руководства ОУН ее Служба безопасности массово ликвидировала офицеров немецких спецслужб, РСХА (Главное управление имперской безопасности) и Абвера, которые служили инструкторами подпольных организаций. Сделано это было для того, чтобы немецкие офицеры «не компрометировали своим присутствием отношения украинских националистов с западными демократиями».

По версии украинских историков, в 1942 году произошел раскол между ОУН и гитлеровской Германией. Причиной стало то, что рейх отказался признать Акт провозглашения Украинской державы от 30 июня 1941 года и начал репрессии против национал-активистов Степана Бандеры — тогда «истинные державные патриоты» ушли в подполье, официально «объявив войну большевикам и немцам». Они стали призывать бороться против «немецкого и московского империализмов».

Но на деле декларированная борьба с Германией оказалась таковой только на бумаге: в 1943-1945 году ОУН и УПА получили от немцев 50 миллионов советских рублей наличными. Эти средства предназначались для борьбы с большевиками, а кроме них ОУН и УПА получили сотни тысяч единиц оружия и миллионы патронов.

Запас оказался таким, что вплоть до 1960-х годов советские правоохранительные органы изымали у украинских националистов пушки и пулеметы.

В 1944 году во Львове были созданы две диверсионные школы: преподавали в них офицеры вермахта, а учились украинские националисты. Причем действовали они против СССР, а не против Германии и ее тогдашних союзников — Венгрии и Румынии, которые тоже активно снабжали бандеровцев оружием и деньгами, но полученными от гитлеровцев.

А при отступлении немцы закладывали большое количество складов с оружием — специально для националистического подполья. Более того: в 1944 году спецслужбы фашистской Германии направили в качестве инструкторов в подразделения УПА несколько сотен своих офицеров. Именно их массово и ликвидировали в 1947 году.

Аналогичную работу фашистская Германия проводила среди белорусских, молдавских и прибалтийских националистов, но и они, и инструкторы после мая 1945 года переметнулись на службу в разведки США и Великобритании. Во всяком случае, о массовых акциях по ликвидации инструкторов там на сегодняшний день не известно.

После окончания Великой Отечественной войны на территории Прибалтики разведывательные органы Великобритании, а затем и США при поддержке шведской разведки приняли деятельное участие в подрывной работе против СССР, используя для этого в том числе и прибалтийских националистов.

Западные спецслужбы активно взаимодействовали с вооруженным националистическим подпольем в Эстонии, Латвии и Литве, при этом, однако, не собираясь оказывать серьезную помощь антисоветскому сопротивлению в Прибалтике.

Агентура иностранных разведок, внедренная в подпольные организации и группировки прибалтийских националистов, должна была прежде всего собирать секретную информацию военного, политического и экономического характера.

К середине 1950-х годов основные силы вооруженного националистического подполья в Прибалтике были разгромлены, после чего в нем оставались только одиночки или мелкие разрозненные группы.

Рассекреченные сейчас Росгвардией и Российским государственным военным архивом (РГВА) документы проливают новый свет на подпольную деятельность украинских националистов, которые действовали в СССР до середины 1960-х годов.

«Остатки банд ушли в подполье»

Главная ставка украинских националистов делалась на запугивание местного населения. А его добивались террором, причем не жалели ни женщин, ни детей. Безусловно, во многом такой террор стал возможен из-за огромного количества оружия и патронов, которыми снабжали украинцев фашисты.

19 мая 1945 года руководство Украинской ССР обратилась к гражданам республики с призывом прекратить националистичекую межусобицу и сплотиться для восстановления мирной жизни.

А на следующий день, 20 мая, народный комиссар внутренних дел УСССР опубликовал приказ, в котором объявил амнистию как рядовым членам, так и руководителям националистического подполья.

Из приказа Народного комиссара внутренних дел УССР, комиссара государственной безопасности 3 ранга Василия Рясного от 20 мая 1945 года:

«1. Всех участников банд украино-немецких националистов, как рядовых, так и главарей банд, которые явятся добровольно в органы совтской власти к 20 июля 1945 года, к ответственности не привлекать, а считать их помилованными.

2. Участников банд украино-немецких националистов, которые добровольно явились в органы советской власти, семьи которых высланы за пределы Украины, также к ответственности не привлекать, в соотвествии с указанием правительства УССР, семья каждого из этих лиц будет возвращена на прежнее место жительства.

3. Всех участников банд украино-немецких националистов, которые не явились добровольно в органы советской власти до 20 июля 1945 года рассматривать как непримиримых врагов советского народа и предателей родины, и все они подлежат аресту и суровому наказанию и уничтожению, а семьи их — выселению».

По рассекреченным документам, только в июне этому призыву последовали 260 бандитов, в том числе четыре руководителя районных проводов (управлений) УПА. Но число «непримиримых» оказалось значительно большим: сразу после оглашения обращений по команде главкома УПА (б) Шухевича националистическое подполье усилило атаки на мирное население.

Обзор борьбы с нацподпольем в УССР в июне 1945 года:

«Совершенно секретно — экземпляр №18

ОБЗОР

Оперативно-боевой деятельности внутренних войск НКВД Украинского округа за период с 1 по 30 июня 1945 года

Остатки разгромленных банд УПА, боевок СБ (службы безопансости) разбились на более мелкие но хорошо вооруженные диверсионно-террористические группы и ушли еще больше в подполье.

Бандиты своей диверсионно-террористической деятельностью пытались сорвать и не допустить добровольную явку бандитов в соответствии с обращением ЦК КП(б)У, Верховного Совета и СНК УССР, и мероприятия, проводимые на селе органами советской власти.

За июнь войсками округа проведено 1 308 операций, в том числе 501 боестолкновение с бандитами. Убито бандитов — 1 493

Задержано:

Бандитов — 2 989

Бандпособников — 1 936

Дезертироов Красной Армии — 312

Для фильтрации – 7 019

Уклонистов от призыва в Красную Армию — 1 185

Трофеи:

Минометов — 4

ПТР (противотанковых ружей) — 2

Станковых пулеметов — 12

Ручных пулеметов — 93

Винтовок — 1 135

Автоматов — 308

Пистолетов — 223

Гранат — 1 434

Патронов — 134 405

Наши потери:

Убиты — 33

Ранены — 36

Начальник внутренних войск НКВД Украинского округа генерал-лейтенант МАРЧЕНКОВ»

С 1 мая по 20 сентября 1945 года на Украине было зарегистрировано девять случаев нападений на гарнизоны внутренних войск — дерзких и наглых. А всего с 1 января по 1 октября 1945 года внутренними войсками НКВД Украинского округа было убито 19,5 тысяч бандитов, захвачено — 54,7 тысяч, сдалось (в ходе боестолкновений) — 36 тысяч.

Трофеями войск стали восемь пушек, 64 миномета, 68 противотанковых ружей, 12 тысяч винтовок, 3,4 тысячи автоматов, 2,5 тысяч револьверов, в том числе иностранного производства, а также 17,4 тысяч гранат. В этот же период войска потеряли убитыми 437 человек, ранеными — 688 бойцов и командиров, десять военнослужащих пропали без вести.

А в следующем году война с националистами в УССР продолжилась с нарастающим результатом.

«Берите оружие и идите в леса»

Главными задачами УПА стало противодействие мирной жизни украинцев: националисты от нападений на войсковые подразделения перешли к террору местных жителей — причем к террору планомерному.

Так, в подпольных типографиях печатались листовки, в которых партийные и советские активисты объявлялись врагами украинской державы.

Эти листовки активно разбрасывались по территории Республики. А какое-то время спустя банды совершали налеты на деревни, в ходе которых прицельно и демонстративно расправлялись с колхозниками, партийными и советскими активистами, а также с милиционерами.

Особую ненависть бандиты испытывали к учителям, точнее, к учительницам: их похищали, насиловали и вешали. В 1946-1947 году в Республике было зарегистрировано 347 подобных преступлений, жертвами которых стали 402 человека.

Наряду с этим предпринимались попытки подорвать экономическую мощь созданных колхозов и развалить их изнутри. Так, при проверке одного из коллективных хозяйств во Львовской области УССР выяснилось, что председатель колхоза, его заместитель, четыре члена правления и четыре бригадира являются пособниками ОУН, чем и объяснялся тот факт, что весенний сев в данном колхозе едва не был сорван.

Делая ставку на подрастающее поколение и предпринимая меры к пополнению своих вооруженных формирований за счет молодежи, радикальные националисты также пытались противодействовать советской идеологии в культурно-образовательной сфере.

Молодых людей они призывали бойкотировать массовые мероприятия, организуемые в школах, не ходить в клубы, не принимать участия в кружках самодеятельности, не посещать театры и кино, не читать советскую литературу и так далее.

«Бросайте институты, лаборатории и техникумы. Берите оружие, идите в леса и села, в повстанческие организации», — В одном из обращений ОУН к студентам.

К тому же националисты активно проникали в территориальные подразделения по борьбе с бандподпольем — такие истребительные батальоны по настоянию партийного руководства республики активно создавались при местных отделах милиции.

Но их деятельность вызывала большие вопросы — и в начале 1946 года командование внутренних войск провело большую проверку. Как следует из рассекреченных документов, было установлено, что, в частности, в Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области было организовано 506 истребительных батальона общей численностью 10,2 тысячи человек.

Но результаты их работы были явно не удовлетворительными: за полгода бойцами истбатов были убиты всего 38 бандитов и захвачено 147, что явно не соответствовало оперативной обстановке.

Из рассекреченных документов Росгвардии и РГВА:

«Формирование истребительных батальонов производилось без достаточной проверки лиц, зачисляемых в них, в следствие чего истребительные батальоны оказались в значительной степени засорены неблагонадежными элементами. Так, в селе Лучиницы Бурштынского района боец Палацкий, будучи связан с бандой, по заданию последней организовал групповое предательство, в результате чего 22 апреля 1946 года весь истребительный батальон численностью 20 человек произведя убийство находящегося в селе по делам службы оперуполномоченного РО МВД Грищенко, захватив оружие, скрылся».

Голодные истребители

За период с 1 января по 30 мая 1945 года бандитами было разоружено 40 истребительных батальонов в десяти районах Станиславской области, с количеством личного состава 700 человек, захвачено 605 единиц орудия. При этом только в трех случаях бандитам было оказано сопротивление.

По результатам специальной проверки к 1 июня из состава истребительных батальонов было исключено 4,2 тысячи неблагонадежных, 57 из них были арестованы и отправлены под следствие. Полностью ликвидировали 137 истребительных батальонов — так оказалось проще.

При этом командование внутренних войск констатировало исключительно неблагополучное материальное положение истбатов: бойцы (в основном — молодые и здоровые мужчины) были оторваны от своих хозяйств и состояли на полном иждивении родственников, которые были не в состоянии прокормить и одевать их.

В течение мая 1945 года наблюдались неоднократные случаи отказа бойцов от службы в истребительных батальонах по причине материальной необеспеченности.

Часть бойцов перешло на нелегальное положение, но большинство, бросив оружие, ушло в города на заработки.

При этом местные партийные и советские органы должных мер к обеспечению истребительных батальонов продовольствием и одеждой не принимали, а экономическая необеспеченность не позволяла использовать их в борьбе с бандами. По результатам проверки истбаты были расформированы — и вся борьба с националистами легла на внутренние войска.

Она продолжалась очень много лет: именно в УССР, точнее, в западных ее областях, бандеровцы воевали против власти и местного населения до 1960-х годов. Причем часто осужденные националисты, отсидев, возвращались на родину и вновь брались за оружие.

Справка 4-го отдела штаба УВКО МВД УССР «Об оперативной обстановке за 1957 год по Львовской области»:

«Город Львов, 8 января 1958 года

№0011 Совершенно секретно (экз. №1)

1. В личной беседе 7 января 1958 года начальник областного Управления МВД по Львовской области полковник Богданов информировал о следующей оперативной обстановке по Львовской области:

На территории Львовской области по состоянию на 1 января 1958 года возвращено из мест заключения и осело на жительство:

а) участников ОУН, в том числе руководителей центральных, окружных, надрайонных проводов и бандбоевок — 3 294 чел. (руководителей краевых и надрайонных — 15)

б) активных бандпособников — 3 342 чел.

в) осужденных за недоносительство — 289 чел.

г) членов семей бандпособников — 3 561 чел.

Всего активных участников ОУН — 10 486 чел.

Кроме того, возвратилось бывших пособников немцев и служивших в период Великой Отечественной войны в немецких формированиях (типа дивизии СС «Галичина») и др. — 1 176 чел. Осужденных за другие контрреволюционные преступления — 1 085 чел. Итого — 2 261 чел. А всего — 12 747 чел.

Из указанных лиц занимается общественно полезным трудом — 7 778 чел. Не работает по болезни и другим причинам – 1 456 чел. Под разными предлогами убыло в другие области с территории Львовской области — 3 435 чел.

2. Известно, что часть, причем значительная, этих людей, возвратившись из мест заключения, своего националистического багажа не утратила, не разоружилась, а только в силу неблагоприятной обстановки сейчас не проявляет активности и занимается выжидательной политикой, всегда готовой выступить активно против органов советской власти на местах.

Известно также, что в последние годы ликвидации активного оуновского националистического подполья и его бандформирований с целью сохранить свои кадры, часть этого подполья под различными предлогами легализовалась, получила задание ни в чем себя не проявлять и выжидать удобного момента, главным образом связывая начало своих активных выступлений при возникновении войны.

«Мы будем действовать дальше»

Как следует из данных областного Управления МВД по Львовской области, в конце 1950-х годов на территории региона попадались активно действующие группы националистов. Так, в 1957 году бывшими участниками украинских националистических организаций, освобожденных из мест заключения и ссылки, было совершено 57 преступлений.

Их характерный пример — ограбления и кражи, совершенные 31-летним Марьяном Рыбаком и 30-летним Антоном Котовичем, ранее судимыми уголовниками, которые провели по десять лет в исправительно-трудовых лагерях. Вернувшись оттуда в 1956 году, они сколотили банду из десяти человек, вооруженную двумя пистолетами.

Затем по заданию ОУН Рыбак и Котович стали совершать грабежи и кражи товаров из магазинов.

Из показаний Марьяна Рыбака:

«В течение продолжительного периода я отбывал наказание за причастность к оуновскому подполью. После освобождения из мест заключения долгое время нигде не работал, затем по заданию организации украинских националистов устроился работать на одну из шахт Волынской области. Работая на шахте и выполняя задание своей организации, я вместе с друзьями совершал грабежи и кражи товаров из магазинов. В течение последнего времени нами совершено восемь таких краж, где взято товаров на 85 тысяч рублей. Вырученные от краж деньги должны были расходоваться организацией на приобретение оружия и боеприпасов через морально неустойчивых солдат и офицеров Советской армии».

По словам Котовича, он вместе с другими бандитами собирался обворовать еще 6–7 магазинов ради добычи на 100-200 тысяч рублей — «не ради роскоши, а ради того, что нам нужны были деньги для нашей организации на ее укрепление и работу внутри».

В заключение допроса Котович отметил:

«Мы должны были бы кое-что и еще сделать, но не успели. Ну ничего, возвратимся, будем действовать дальше».

Львовский областной суд приговорил его и других участников банды к срокам от 7 до 25 лет исправительно-трудовых лагерей.

По кровавым следам

Другое показательное дело — история 28-летнего Богдана Карпы. Как активный участник ОУН он в январе 1950 года был приговорен к 25 годам лагерей. Отбывая наказание в Воркутлагере МВД СССР, Карпа в апреле 1956 года бежал, но уже в июне того же года был задержан и возвращен в лагеря.

20 мая 1957 года Карпу по определению Верховного суда РСФСР освободили из-под стражи с убытием в город Золочев Львовской области.

А тем же летом он с пистолетом ТТ напал на кассира СУ-1 Львовского облстройтреста по фамилии Есенина, похитив у нее 34 тысячи рублей.

Однако случайным свидетелем нападения стал некий рабочий, который вступил в схватку с разбойником и ранил его — тот пробежал 20-30 метров и свел счеты с жизнью. Следователи, которые нашли при Карпе пистолет ТТ, выяснили, что это оружие похитили при нападении на милиционера 2-го городского отделения милиции (ГОМ) Львова Егорова.

Нападение стало летальными для милиционера, а личности нападавших долгое время оставались загадкой для следствия. Однако выяснилось, что пистолет ТТ, похищенный у Егорова, использовали при нападении на кассира львовского завода «Автопогрузчик» Лаевскую 6 июня 1957 года — женщину ранили и ограбили.

Дальнейшее расследование показало, что организатором расправы над милиционером Егоровым и нападений на кассиров Лаевскую и Есенину был 19-летний Юрий Стародуб — уроженец села Салаши Рава-Русского района Львовской области. В январе 1949 года 11-летнего Юрия как активного члена ОУН приговорили к 25 годам исправительно-трудовых лагерей.

Однако в начале 1956 года Стародуб сумел сбежать из-под стражи, в связи с чем 9 апреля 1956 года был объявлен во всесоюзный розыск.

Позже беглец, живший по поддельным паспортам на фамилии Гнатюк и Ковальчук, сколотил банду, вооруженную пятью единицами огнестрельного оружия.

Помимо расправы над милиционером и нападений на кассиров бандиты также оказались причастны к двум ограблениям и покушению на кражу из магазина. При этом, согласно данным учетов 1-го спецотдела УВД Львовской области, двое подельников Стародуба также относились к подолью ОУН и были судимы за это.

Как сам главарь, так и участники его банды были арестованы. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Таким образом, как следует из рассекреченных документов, к началу 1960-х годов националистическое подполье превратилось в уголовно-бандитское: не отказавшись от политических целей на словах, на деле все его «ветераны» стали заниматься улучшением собственного материального положения.

«Никакая атомная бомба не поможет»

Среди рассекреченных Росгвардией и РГВА документов в преддверии 80-летия Победы — материалы о ликвидации Романа Шухевича, главнокомандующего УПА (б), одного из организаторов массового террора против нацменьшинств на территории Украины.

Среди этих материалов — рапорта двух сержантов, непосредственно участвовавших в ликвидации Шухевича, а также подробные схемы тайника, где он прятался.

Вокруг летального исхода «Генерала Чупринки» (такой подпольный псевдоним среди прочих использовал Шухевич) ходило много легенд, часть из которых были придуманы бандеровцами.

Впрочем, следует признать, что другая часть была запущена руководством советского Министерства государственной безопасности (МГБ) — долго и тщательно разыскиваемый лидер украинских националистов был обнаружен практически случайно, к тому же подготовленная впопыхах операция пошла не по плану.

Этот план рухнул из-за несогласованных действий полковника из Москвы, случайно оказавшегося на месте событий майора-радиста УМГБ и не завершился провалом только благодаря действиям младшего сержанта внутренних войск. Именно поэтому даже официальная версия была умышленно искажена.

Это долгое время давало возможность героизировать смерть лидера УПА (б) — мол, он предпочел покончить с собой, чем сдаться. Как выяснилось, это не правда.

В последние минуты жизни удача отвернулась от «Волка» — еще один громкий псевдоним главного украинского националиста, данный ему оперативниками госбезопасности.

Собственно, еще в январе 1947 года для розыска Романа Шухевича в структуре УМГБ УСССР было создано специальное управление — 2-Н (от «нацисты»), за деятельностью которого внимательно следили из Москвы. А розыскное дело «Волк» регулярно заслушивалось в Киеве и в Москве.

«Сейчас никакая атомная бомба не поможет, если не возьмемся за агентуру. Надо организовывать и контролировать — я считаю это главное. Нам стыдно, что у нас два года сидит Шухевич и мы не можем с ним справиться», — Председатель Совета Министров УССР Никита Хрущев, на совещании секретарей обкомов и руководителей УМГБ западных областей УСССР в апреле 1947 года.

Тайны «генерала Чупринки»

Много лет Роману Шухевичу удавалось оставаться не обнаруженным. Все эти годы он не только руководил националистским подпольем, отдавая приказы уничтожать коммунистов, колхозников и милиционеров, но и приказывал нещадно убивать инородцев, в первую очередь евреев и поляков.

При этом он активно изучал английский язык, вел переписку со спецслужбами США и Великобритании, планировал возвращение к власти и разрабатывал планы единой националистической Украины.

Как следует из рассекреченных документов, тайник в селе Белогорща (на юго-западной окраине Львова) для Шухевича был оборудован еще в 1948 году. Место выбрали не случайно: в этом селе долго жили поляки, а после войны они массово уехали на родину, и на освободившееся место вернулись украинцы, проживавшие в районах, отошедших СССР по итогам войны.

Новые жители с друг другом были не знакомы, что позволяло легко затеряться, к тому же получив законные документы по фальшивым данным. Здесь, в частном доме на окраине и прятался Шухевич. Квартиру занимала его личная связная, референт украинского Красного Креста и любовница «генерала Чупринки» Галина Дидык (псевдоним «Анна»).

При этом жилье Дидык арендовала под именем переселенки из Польши Стефании Кулик — она числилась в списке избирателей, неоднократно проверялась органами госбезопасности и подозрений не вызывала.

На той же квартире часто ночевала и Дарья Гусак, вторая личная связная Шухевича.

3 марта 1950 года во Львове в результате оперативной комбинации была задержана Дарья Гусак. Увы, но об этом моментально стало известно среди националистического подполья города — и Шухевич в тот же вечер отправил боевиков своей личной охраны готовить запасной схрон.

А из Москвы для координации работы прилетел полковник главного управления контрразведки МГБ СССР Шолом Шлюгер — именно его непрофессиональные действия и станут одной из причин срыва операции по задержанию «Волка».

«Он сможет исчезнуть или скрыться»

Два дня Дарью Гусак активно допрашивали в УМГБ по Львовской области, но она отказалась назвать место, где прячется Шухевич. И тогда была разыграна комбинация: в УМГБ подготовили «лазарет», куда положили агента «Розу», игравшую роль избитой чекистами националистки (ее настоящее имя до сих пор считается государственной тайной).

По легенде «Розу» должны были перевести из лазарета в гражданскую больницу. Гусак поверила в легенду — и вечером 4 марта передала «Розе» записку, которую надо было вручить жительнице села Белогорща Наталье Хробак.

Так чекистам стал известен населенный пункт, где скрывался «Волк».

К этому моменту Шухевич и Дидык уже готовились поменять место дислокации — но в воскресенье, 5 марта 1950 года, в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР и во всех населенных пунктах был введен усиленный режим несения службы милиции. А в неспокойных западных областях Украины дополнительно дежурили войсковые подразделения.

Поэтому переезд запланировали на понедельник, 6 марта. Но уже в ночь на 5 марта дом Хробак был блокирован бойцами 10-го стрелкового полка внутренних войск МГБ. В 06:30 в нем задержали мужчину — Даниила, брата Натальи.

Опрос показал: в доме его сводной сестры проживает домработница, чьи приметы совпадают со словесным портретом Галины Дидык. И до него всего 350 метров.

Разработанный план пришлось на ходу менять, для чего командиры подхватили солдат внутренних войск из разных подразделений — тех, кто оказался под рукой, и отправили их к двухэтажному дому №82, напротив школы — там, где квартировала домработница.

При этом украинские историки утверждают, что этот дом имел номер 76А, но в российских документах, в том числе в рассекреченной схеме операции, он обозначен под номером 82. Как бы то ни было, оперативная группа приехала к дому на машине, не скрываясь, и сразу стали стучать в двери. Так Шухевич получил возможность спрятаться в схроне.

Из воспоминаний Галины Дидык после освобождения из мест лишения свободы в 1971 году:

«Вдруг кто-то очень сильно постучал в двери. Провiдник [по-украински "руководитель" — прим. "Ленты.ру"] сразу заскочил в тайник, а я пошла открывать дверь. Увидела, что там стоят вооруженные люди, один — с наставленным к двери оружием. Стало ясно, что дело плохо. У нас с Провiдником было договорено: если какая неясная ситуация, я иду открывать дверь, а он за это время может иметь возможность выскочить. Я подумала: если их один-два, то пока они войдут, пока будут обыскивать дом, то Провiдник сможет исчезнуть или скрыться».

Засада для «Волка»

Поскольку Галина Дидык отказалась впустить военных, сержант Полищук ломом выбил дверь, а затем вместе с рядовым Бухтояровым и старшим лейтенантом Демиденко ворвался внутрь. Они сразу поднялись по лестнице на второй этаж, где Бухтояров пошел осматривать комнаты, а Полищук обратил внимание на качавшиеся доски (они скрывали вход в схрон).

Сержант был готов аккуратно выкурить скрывавшегося — но в тот момент по лестнице поднялся незнакомый полковник МГБ (Шолом Шлюгер).

Тот в грубой форме приказал ему идти и усиленно охранять задержанную Дидык, в строгом соответствии с действовавшими инструкциями, но без учета реальной оперативной обстановки.

Скрывавшийся в схроне (размерами 1,5 метра на 30 сантиметров) Шухевич, который мог лишь слышать происходящее, решил, что в коридоре остался только один грозный офицер: остальные ушли охранять Дидык. И он решил идти на прорыв: выскочить из схрона и пробежать на чердак, куда военные еще не поднимались.

Оттуда через специально организованный лаз Шухевич хотел попасть на крышу соседнего сарая, а затем убежать в соседний лес. Сквозь доски он выстрелил на голос полковника, но промахнулся. Шлюгер, имевший боевой опыт, сразу упал на пол и, видимо, пытался достать из кобуры пистолет.

В эту секунду Шухевич выскочил из схрона, выстрелил в лежащего полковника, бросил вниз по лестнице гранату и собрался бежать на чердак. Но пистолет дал осечку, а граната не взрывалась.

В этот момент рядовой Бухтияров и сержант Полищук (опытные «волкодавы», участвовавшие во множестве задержаний), привлеченные характерным выстрелом пистолета Walther на втором этаже привели автоматы в боевое состояние и взяли под прицел коридор.

Выскочивший лидер УПА оказался прямо под ним.

В ту же секунду по лестнице поднимались подъехавшие позже офицеры МГБ: первым шел майор Ревенко, начальник отдела связи управления 2-Н, а за ним — вооруженный пистолетом-пулеметом ППС проводник службы собак младший сержант Панин.

Ревенко, услышав шум, бросился наверх, попал под автоматные очереди Бухтиярова и Полищук — его не стало на месте. При этом часть пуль попала и в Шухевича. Но решающий выстрел сделал именно сержант Панин — он вскинул свой ППС и единственным выстрелом попал Шухевичу в голову. Пуля стала летальной для «Волка».

Стоит отметить: национал-романтическая версия о том, что Шухевич при задержании убил много большевиков и покончил с собой, а Галина Дидык раскусила ампулу с ядом, зашитую в воротник, своего подтверждения в рассекреченных документах не находят.

Летальный исход Шухевича последовал от пули калибром 7,62 мм (ППС) а не 6,35 (Walther, которым он был вооружен). Любопытно, что на теле самого главнокомандующего УПА не нашли ампулу с ядом, хотя по его личному приказу все ведущие члены ОУН обязаны были носить их при себе и использовать в случае реальной опасности.

Также не было яда ни у Дидык, ни у Гусак.

9 марта 1950 года тело Романа Шухевича после вскрытия вывезли за пределы Западной Украины и сожгли на берегу реки Збруч, напротив села Скала-Подольская (Тернопольская область Украины). Пепел сбросили в реку.

Галина Дидык была осуждена на 25 лет лагерей и освободилась в 1971 году условно-досрочно. Дарья Гусак, также получившая 25 лет лагерей , отбыла срок полностью и вышла на свободу в 1975 году.

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Сегодня на Украине личность Романа Шухевича идеализируют и делают из него борца за национальную независимость страны. Но при этом забывают, что под его руководством батальон «Нахтигаль» принимал участие в уничтожении польской интеллигенции и евреев Львова в период с 30 июня по 7 июля 1941 года, в результате чего были убиты более 4 000 человек.

А 201 батальон шуцманшафта принимал участие в борьбе с советскими партизанами на территории Белоруссии и докладывал, что им за девять месяцев были ликвидированы две тысячи партизан. Собственно, ни у польских, ни у израильских исследователей не вызывает сомнения то, что Роман Шухевич причастен к геноциду.

Оспаривает это лишь ряд украинских историков.