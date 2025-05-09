Какие русские фамилии на самом деле цыганские

Изначально цыгане имели только имена и клички. Имя давали при крещении, а вот кличка образовывалась от рода занятий или особенностей внешности. Позже цыган наделили и фамилиями, некоторые из которых сегодня считаются исконно русскими.

© кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин змей»

Место обитания

Первые цыганские фамилии были связаны с этнографическими особенностями территорий, на которых они проживали. Например, российские цыгане, жившие в белорусских деревнях и городах, могли носить фамилии, образованные от прозвищ или имён предков при помощи белорусского суффикса -онк: Писаронки, Александронки.

На украинской земле в образовании фамилий участвовал суффикс -ак: Ворончаки, Михайчаки, Волянчаки. Также они могли заканчиваться на традиционное малороссийское -енко: Сличенко, Кравченко, Панченко, Коваленко.

Польские цыгане имели фамилии, оканчивающиеся на -ский: Островский, Козловский, Цибульский, Косанский. Цыгане, которые на момент всеобщей паспортизации проживали в Крыму, получили «мусульманские» фамилии: Кемалов, Ибрагимов, Шекеров, Хасан.

Выбор сделан!

Были и те, кто кочевал по бескрайним просторам России. В таких случаях в фамилиях нашли отражение профессиональные навыки. Яркие примеры: Шабашов, Вишняков, Лиховидов, Шишков. Цыганские семьи, отличающиеся достатком, стремились самостоятельно выбирать себе фамилии. Чаще всего они делали свой выбор в пользу красивых и звучных «приставок к имени». Так появились Жемчужные, Каменские, Белые, Серебряные, Золотарëвы, Орловы.

Изучив происхождение цыганских фамилий, можно прийти к выводу – образовывались они по тем же самым правилам, что и русские. Следовательно, «вычислить» цыгана таким образом довольно непросто.