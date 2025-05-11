Календарь на 11 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

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11 мая в мире отмечают День матери, в ДНР — День Республики, а в Таиланде — один из главных буддийских праздников. По народным приметам сегодня нужно начинать собирать березовый сок. Какие памятные даты и праздники отмечают 11 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

11 мая: какие праздники отмечают в России и в мире
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Праздники в России и мире 11 мая

Международный день матери

Поздравить любимых мам можно несколько раз в году. В России праздник выпадает на последнее воскресенье ноября, а по всему миру матерей чествуют во второе воскресенье мая. Идея празднования Дня матери в начале мая принадлежит американке Анне Джарвис. В 1914 году президент США Вудро Вильсон утвердил праздник как национальный, затем его начали отмечать по всему миру. Сегодня в этот день матерям дарят цветы, открытки, подарки, устраивают семейные обеды и ужины.

День Республики в ДНР

Праздник в Донецкой народной республике приурочен к годовщине референдума 2014 года, когда большинство жителей Донецкой области Украины поддержали независимость региона. В День Республики проводят торжественные митинги и концерты, а жители выходят на улицы и возлагают цветы к памятникам.

День любви к природе

Неофициальный праздник посвящен бережному отношению к окружающей среде, заботе о флоре и фауне и популяризации экологичного образа жизни. В этот день принято очищать от мусора природные территории, сажать деревья или уезжать за город, чтобы просто погулять.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 11 мая в других странах

Висакха Буча — Таиланд. Один из самых важных буддийских праздников в Таиланде отмечают в день полнолуния шестого лунного месяца. В этот день вспоминают рождение Будды, просветление и его уход в нирвану. Буддисты по всей стране проводят очень красивую церемонию Вьен-Тиен. Они обходят зал храма три раза по часовой стрелке, держа в руках зажженные свечи, цветы и благовония. Жители страны украшают дома бумажными фонариками и гирляндами. Ночью тайцы выходят на массовые шествия с фонарями.

Религиозные праздники 11 мая

Дeнь пaмяти cвятыx aпocтoлoв oт 70-ти Иacoнa и Cocипaтpa

Святые апостолы Иасон и Сосипатр учились у апостола Павла и входили в число 70 апостолов — тех, кого Христос избрал для проповеди своего учения в разных уголках света. По преданию, Иасон стал епископом острова Корфу, а Сосипатр — епископом Иконии (территория современной Турции). Оба они смогли обратить в христианство многих язычников. Церковь чтит Иасона и Сосипатра как миссионеров веры. 11 мая в храмах во время богослужений воспоминают их подвиги.

День памяти мученицы Анны Шашкиной

Анна Шашкина родилась в 1888 году в Ярославской губернии в крестьянской семье. С юных лет она стремилась к духовной жизни и посещала Павло-Обнорский монастырь. В 1937 году во время гонений на церковь Анна была арестована по обвинению в антисоветской деятельности из-за сбора подписей за возвращение храмов сторонникам патриарха Тихона. Она не стала давать показания против духовных наставников и была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. В 2000 году Анна Шашикина была причислена к лику святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви.

Народные праздники и приметы 11 мая

Максимов день, или Березосок

11 мая на Руси начинали собирать березовый сок. Считалось, что в этот день он приобретает особо целебные свойства. Березу благодарили за щедрость: собиратели сока прикасались к стволам и шептали дереву добрые слова. Также по дереву строили прогнозы: если листья на березе распустились, то лето будет теплым и урожайным, а если береза к маю осталась «лысой», то готовились к позднему посеву.

Приметы

  • Ясный восход солнца в Березосок — к ясному лету.
  • Если ночь теплая и звездная, урожай будет богатым.
  • Если бабочки спрятались в доме, погода ухудшится.
  • Как береза сок отдает, так земля готовится к урожаю.

Какие исторические события произошли 11 мая

  • 868 год — китайский монах Ван Цзе отпечатал «Алмазную сутру», самый древний из точно датированных печатных документов, дошедших до текущих дней.
  • 1818 год — в составе Российской империи появилась Бессарабская область.
  • 1881 год — император Александр III издал Манифест о незыблемости самодержавия, начав эпоху жестких контрреформ после убийства его отца.
  • 1912 год — в Туле, к 200-летию оружейного завода, установили памятник Петру I.
  • 1920 год — Совет Оксфордского университета официально разрешил женщинам получать образование.
  • 1927 год — в Лос-Анджелесе основана Американская академия киноискусств, которая сейчас определяет лауреатов премии «Оскар».
  • 1928 год — в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач.
  • 1937 год — маршал Михаил Тухачевский был снят с должности. Это стало началом масштабных чисток в Красной армии.
  • 1937 год — Северная военная флотилия официально преобразована в Северный флот.
  • 1949 год — в Нью-Йорке был продан первый в истории фотоаппарат Polaroid за $89,95.
  • 1949 год — Королевство Сиам сменило имя и официально стало Таиландом.
  • 1955 год — в Варшаве социалистические страны подписали договор о дружбе и взаимопомощи, оформив создание военного блока — Варшавского договора.
  • 1964 год — в СССР учреждена фирма грамзаписи «Мелодия», ставшая единственным официальным звукозаписывающим лейблом в стране.
  • 1981 год — в Лондоне состоялась премьера мюзикла «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера.
  • 1997 год — Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) проиграл шахматную партию суперкомпьютеру IBM «Deep Blue».
  • 2000 год — в Индии родилась миллиардная жительница страны. Девочку назвали Аста Арора.
  • 2003 год — Пол Маккартни стал первым рок-музыкантом, выступившим с концертом на арене древнеримского Колизея.
  • 2004 год — на канале ТНТ стартовал «Дом-2», самое долгое реалити-шоу в истории российского телевидения.

Дни рождения и юбилеи 11 мая

  • В 1720 году родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен — немецкий барон, ротмистр русской службы и знаменитый рассказчик, имя которого стало нарицательным.
  • В 1854 году родился Отмар Мергенталер — немецко-американский изобретатель, создатель линотипа.
  • В 1888 году родился Ирвинг Берлин — американский композитор, автор сотен песен и один из самых влиятельных музыкантов XX века.
  • В 1902 году родился Кирилл Москаленко — советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
  • В 1904 году родился Сальвадор Дали — испанский художник-сюрреалист, скульптор, писатель и один из самых узнаваемых мастеров XX века.
  • В 1918 году родился Ричард Фейнман — американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии и один из основателей квантовой электродинамики.
  • В 1963 году родилась Наташа Ричардсон — английская актриса театра, кино и телевидения. Она известна по ролям в фильмах «Госпожа горничная» и «Ловушка для родителей».
  • В 1982 году родился Кори Монтейт — канадский актер и музыкант, звезда сериала «Хор».

Кто отмечает день рождения

  • 93 года исполняется Валентино Гаравани — итальянскому модельеру и основателю модного дома Valentino.
  • 84 года исполняется Эрику Бердону — английскому певцу и автору песен, фронтмену группы The Animals.
  • 78 лет исполняется Юрию Семину — советскому футболисту и бывшему тренеру московского футбольного клуба «Локомотив».
  • 73 года исполняется Фрэнсис Фишер — американской актрисе кино, звезде картины Клинта Иствуда «Непрощенный» и исполнительнице роли матери Роуз в фильме «Титаник».
  • 59 лет исполняется Кристофу Шнайдеру — барабанщику немецкой группы Rammstein.
  • 48 лет исполняется Изольде Ишханишвили — российской певице, бывшей солистке группы «Лицей».
  • 47 лет исполняется Летиции Каста — французской супермодели и актрисе.
  • 41 год исполняется Андресу Иньесте — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы в составе сборной Испании и звезде «Барселоны».
  • 37 лет исполняется Агнии Дитковските — российской актрисе театра и кино, звезде фильма «ЖАRА».
Истории
Ирвинг Берлин
Наташа Ричардсон
Фрэнсис Фишер
Ричард Фейнман
Изольда Ишханишвили
Кори Монтейт
Михаил Тухачевский
Вудро Вильсон
Пол Маккартни
Гарри Каспаров
Клинт Иствуд
Андрес Иньеста
Ллойд Уэббер
Юрий Семин
Локомотив
РПЦ
IBM