Названы дата и место прощания с режиссером Калерией Кисловой

Со скончавшейся на 100-м году жизни легендарной режиссером советского и российского телевидения Калерией Кисловой простятся 13 мая. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, прощание состоится в зале Троекуровского кладбища в Москве.

"Прощание с Калерией Кисловой пройдет во вторник, 13 мая, в прощальном зале Троекуровского кладбища", - передает агентство.

Калерия Кислова на месяц пережила своего сына Михаила Нечаева. Второй супруг режиссера Юрий Нечаев скончался в 2020 году.

Ее называли символом программы "Время" - главным режиссером передачи она была с 1978 по 2003 гг.