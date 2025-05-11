Зачем гитлеровские солдаты фотографировались в женских платьях

В ноябре 2018 года немецкий журнал «Der Spiegel» рассказал о коллекции архивных фотографий, принадлежащей художнику Мартину Дамману. В ней собраны сотни фотографий времён Второй Мировой войны, на которых немецкие солдаты изображены в женских платьях, женском белье, и в весьма фривольных позах. Что же стало причиной такого перевоплощения «истинных арийцев»?

Однополая любовь

Начиная с 1935 года в Германии в отношении гомосексуалистов* действовали довольно суровые законы, которые с каждым годом только ужесточались. Таких мужчин сажали в тюрьмы, отправляли в концлагеря и даже кастрировали. Немецкие власти утверждали – настоящий ариец должен быть абсолютно здоров нравственно и физически, а также гетеросексуален.

Стоит отметить, что законы и наказания за их нарушение пришлось принимать «не от хорошей жизни». Веймарская республика была рассадником нетрадиционных отношений и всяческой распущенности. Даже среди ярых нацистов попадались те, кто был склонен к разным сексуальным девиациям. Так, не скрывал своих гомосексуальных наклонностей один из создателей партии Эрнст Рем. Заместителя Гитлера Рудольфа Гесса за глаза звали «фроляйн Анна», да и сам фюрер в период нахождения в Вене проживал в хостеле, имевшем славу приюта гомосексуалистов.

Спасение от скуки и холода

Но ни журналисты издания, ни сам коллекционер так и не смогли доходчиво объяснить стремление солдат вермахта переодеваться в женскую одежду и позировать перед объективом в таком виде.

Некоторые специалисты объясняют эти снимки отголосками традиционной немецкой карнавальной культуры, когда всё становится «с ног на голову». Не исключено, что фашисты между боями устраивали своего рода травести-шоу, стараясь таким образом забыться и выбросить из головы те ужасы и преступления, которые они творили на территории Советского Союза.

Но немецкий военный юмор – вещь жестокая и не всем понятная. Фотографии в женских вещах можно считать самой безобидной шуткой. Правда, такого количества снимков с трансвеститами нет ни в одной армии мира. Дамман признавал – цепляли на себя женскую одежду англичане, французы, американцы, но массовым явлением такое переодевание у них не являлось.

На некоторых фотокарточках запечатлены также солдаты, закутанные в женские платки, шубы, кофты, но уже в полном снаряжении и полевой обстановке. Происхождение этих снимков объяснить проще. В условиях русских морозов неподготовленные солдаты Третьего Рейха были готовы нацепить на себя всё, только бы согреться.

Так как немецкие власти не рассчитывали на затяжную войну, то зимнего обмундирования катастрофически не хватало. Захватчики отнимали у мирных жителей всю тёплую одежду, не разбирая, женская она или детская. Сами же фашисты называли себя в шутки в таком облачении «цыганским цирком».

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