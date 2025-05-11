С какими особыми приметами не принимали в чекисты

В Советском Союзе к набору сотрудников правоохранительных органов подходили с особой тщательностью. Это поначалу, когда государственные институты только формировались, на кандидатов в милицию и структуры госбезопасности смотрели сквозь пальцы.

Но вскоре это отношение изменилось…

Без особых примет

Одно из направлений деятельности милиционера или КГБшника — это работа под прикрытием. Для нее требовались сотрудники максимально «серые» и неприметные. Поэтому отсутствие особых примет всегда было важным требованием при приеме в правоохранительные структуры. В документе 1938 года «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» подробно перечислялись все подобные дефекты.

Согласно инструкции, в приеме на работу следовало отказывать евреям и представителям иных национальностей, имевших «признаки вырождения». Сложно сказать, что именно имелось в виду, но можно предположить, что речь о каких-то особых приметах, не свойственных славянам, например, узких глазах, темной коже, широких скулах. Кроме того, нежелательными признавались любые дефекты глаз (косоглазие, слепота), лица (нервные тики и судороги), челюсти (выдающиеся вперед зубы) и т.д. Также под строгим запретом были татуировки, которые, по мнению создателей документа, говорили о невысоких моральных качествах кандидата.

На самом деле список довольно большой и подробный — в нем перечислено огромное количество дефектов вплоть до «аномалий половых органов» и «густого волосяного покрова». То есть все, что могло в той или иной ситуации сделать человека более приметным и запоминающимся, при приеме в милицию не приветствовалось. Еще более высокими были требования к сотрудникам КГБ.

Образование и навыки

К слову, образовательный ценз был введен в 1923 году приказом начальника ЦАУ НКВД и начальника милиции Республики № 112. В нем также оговаривалось, что кандидат должен иметь навыки работы в юридической сфере, стаж работы в советских учреждениях и опыт службы в РККА. Обязательным требованием было отсутствие судимости. При трудоустройстве в МВД или КГБ кандидат должен был предоставить две рекомендации от членов большевистской партии. Кстати, членство в партии было желательным в милиции и обязательным — для госбезопасности.

Физическое здоровье

Конечно же, кандидат в правоохранители должен был отличаться хорошей физической формой и здоровьем. Были требования даже к росту и весу — не менее 150 см и 45 кг, соответственно. Не могли быть приняты на службу кандидаты с искривленными, укороченными или отсутствующими конечностями, отсутствовавшими десятью и более зубами, с родимыми пятнами и витилиго.

Также под запрет попадали люди, обладавшие любыми увечьями и аномалиями, мешавшими носить форму и обмундирование.