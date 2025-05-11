Советские зумеры 70-х: какая у них была мода

Школьная форма – «больная» тема для современных учеников и их родителей. Но это далеко не российское «изобретение». В СССР обязательную школьную форму ввели после окончания Великой Отечественной войны. Она неоднократно менялась, но неизменным оставалось одно – тех, кто отказывался её носить ждало неминуемое наказание. Впрочем, были и смельчаки возрастом, который нынче характеризую словом "зумеры", бросающие вызов советским правилам.

Модный приговор

В 70-е годы у старшеклассников в моде были длинные волосы. Советские школьники, сходящие с ума по «Битлз», таким образом хотели походить на своих кумиров. Кто-то из учеников мог позволить себе заявиться на занятия в джинсах и (или) в кроссовках, брюках клëш, которые отечественная промышленность в те годы не производила.

Школьницы укорачивали коричневые форменные платья, обрезая подол и рукава. Настоящие модницы надевали дефицитные капроновые колготки, туфли на каблуках, дополняли образ косметикой и всевозможными украшениями. Так, юные девушки красили губы и ногти, подводили ресницы, носили серёжки, заливали лаком волосы или просто распускали их (полагалось заплетать косы). Всё это администрации советских школ, мягко говоря, не приветствовали. Очень часто на входе в образовательное учреждение длину юбок, причёски и наличие косметики проверяли директор с завучами. Если что-то во внешнем виде их смущало, то ученица отправлялась домой исправлять несоответствия.

Преступления и наказания

К тем, кто попадался неоднократно, применялись более серьёзные меры. Дерзкую старшеклассницу могли заставить смыть косметику прямо в школьном туалете, серёжки приказывали снимать на уроке, чтобы другие одноклассники видели. Парней с длинными волосами отправляли стричься или выстригали в причёске проплешины. Кроме того, все замечания заносились в дневники, после чего следовало приглашение родителям явиться в школу.

Но всё же самым серьёзным наказанием считалось исключение. Советский зумер мог вновь стать учеником образовательного учреждения только после того, как «вставал на путь исправления».