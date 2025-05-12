Когда празднуют День ежиного сопения

12 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Например, в эту дату справляют День ежиного сопения, День ореховой помадки и день рождения Будды.

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День ежиного сопения

В честь Дня ежиного сопения взрослые рассказывают детям о повадках этого животного. Многие звери издают разные звуки, однако еж, несмотря на кажущуюся молчаливость, издает звуки, похожие на сопение. В эту дату принято отправлять милые открытки с ежиками, а также выкладывать забавные видео с этим животным.

День ореховой помадки

День ореховой помадки отмечается в США с целью популяризации этого десерта. Отметить этот день можно, приготовив ореховую помадку по классическому или собственному рецепту и посетив ярмарку сладостей. Также можно опубликовать свой рецепт этого десерта с фотографиями в социальных сетях.

День рождения Будды

День рождения Будды, или Будда Пурнима отмечается в Индии и разных буддистских странах. Считается, что основатель этой религии родился, достиг просветления и умер в одну и ту же дату. Паломники со всего мира приезжают в город Бодх-Гайя (Индия), на месте которого, по легендам, Будда достиг просветления. Там они читают молитвы, медитируют и поклоняются огромной статуе основателя буддизма.