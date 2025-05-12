Тост отца заставил девушку покинуть семейный праздник

Пользовательница Reddit под ником Dzreamy рассказала на портале, что уехала из дома родственников после того, как услышала тост отца на семейном празднике. Большинство комментаторов поддержали ее решение.

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По словам автора поста, полтора года назад у нее произошел выкидыш.

«Это сломало меня так, как я того не ожидала. Я пытаюсь восстановиться, и, хотя я не говорю об этом постоянно, моя семья знает, как мне было трудно», — заявила девушка.

Рассказчица указала, что недавно ее семья устроила застолье в честь беременности ее сестры. На мероприятие были приглашены родственники и друзья семьи.

«Во время тоста мой отец поднял бокал и сказал: "Выпьем за благополучную беременность и за то, что мы наконец получим внука, которого сможем подержать на руках". Все засмеялись. Моя сестра улыбнулась», — описала она произошедшее.

Слова отца рассердили девушку, однако она решила не устраивать сцену и объявила, что ей нужно отойти. После этого рассказчица, никого не предупреждая, уехала к себе домой.

«С тех пор сообщения не прекращаются, они говорят, что я слишком остро отреагировала, что я вcе усложнила и что хотя бы на один вечер мне нужно было забыть о прошлом», — добавила автор публикации и спросила других пользователей Reddit, действительно ли она все преувеличила.

«Они знали, что тебе приходится тяжело, и их слова ранили тебя», «Твой отец всегда ведет себя как козел?», «Это просто невероятно жестоко», — осудили комментаторы отца девушки. Многие посоветовали ей на время прервать общение с родителями, чтобы дать им понять, что они ее ранили.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о жутком розыгрыше мужа, который, по ее мнению, едва не стоил ей жизни. Многие комментаторы раскритиковали ее супруга.