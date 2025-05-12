Чем баснописец Крылов шокировал современников

Знаменитый баснописец Иван Крылов высмеял в своих произведениях множество пороков. При том, как отмечают современники, сам он был далеко не безгрешен и особенно любил покушать. Существует даже версия, что умер Крылов от переедания, что не соответствует действительности. Смерть баснописца наступила от двухстороннего воспаления легких.

Что касается склонности к обжорству, то этот факт никто из современников Крылова не оспаривает…

Забавное чудачество

Надо сказать, что в XIX веке чревоугодие воспринималось не как грех и порок, а как милое и забавное чудачество. Иван Андреевич, «охочий до покушать» старался никогда не пропускать завтрака, обеда и ужина в домашней обстановке. А в промежутках с удовольствием ходил в гости на званые обеды, чаепития, трапезы в Английский клуб.

Будучи в гостях, Крылов любил удивлять присутствующих своим ненасытным аппетитом и возможностями желудка. После сытного обеда он обычно съедал еще несколько полноценных блюд, а потом, откинувшись на спинку стула и с удовольствием вздохнув, философски вопрошал: «Много ли надо человеку?». И всем своим видом демонстрировал — много, что неизменно вызывало смех окружающих.

Очень грязный

Марья Федоровна Каменская, оставившая немало воспоминаний о литературных кружках начала XIX века, писала и о Крылове. При этом, отдавая дань его таланту, подчеркивала его неопрятность:

«Чистой рубашки я на нем никогда не видала; всегда вся грудь была залита кофеем и запачкана каким-нибудь соусом; кудрявые волосы на голове торчали мохрами во все стороны; черный сюртук всегда был в пуху и пыли; панталоны короткие, как-то снизу перекрученные, а из-под них виднелись головки сапог и желто-грязные голенища».

Правда, при всем этом Каменская признает, что Крылов всегда был желанным гостем в любом доме — его старались усадить на почетное место и угостить каким-нибудь из любимых яств. Талантом баснописца восхищались все и готовы были прощать ему многие странности. Кроме того, жил Крылов в одиночестве — без жены и детей — так что позаботиться о его внешнем виде было попросту некому. Это тоже находило понимание.

Было или не было

Надо отметить и еще один важный момент — большинство воспоминаний, указывающих на неряшливость Крылова, появились уже поле его смерти. Это потом многочисленные представители элиты стали выдумывать про великого баснописца анекдоты, один мерзостнее другого, утверждая, что им было неприятно находиться с ним за одним столом.

Ни одного прижизненного воспоминания с подобными намеками нам не известно…