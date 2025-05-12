Как зеки сбежали из советской тюрьмы в пакистанский ад

В 1990 году группа советских арестантов захватила лайнер, и взяла в заложники 36 пассажиров и всех членов экипажа. Самолет зеки угнали в Пакистан, где их сначала встретили доброжелательно, однако вскоре все изменилось. Угонщики оказались в пакистанской тюрьме, по сравнению с которой советский лагерь – база отдыха.

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Зеки в пассажирском самолете

Для Якутии характерны огромные расстояния между населенными пунктами и наиболее удобным в регионе средством коммуникации является воздушный транспорт. Во времена СССР была распространена практика перемещения осужденных лиц до места заключения вместе с обычными пассажирами в рейсовых самолетах. Арестантов всегда сопровождал конвой, который часто по численности сильно уступал конвоированным.

19 августа 1990 года на борту Ту-134, следовавшего из Нерюнгри в Якутск помимо 7 членов экипажа и 36 пассажиров находилось 15 человек из следственного изолятора Нерюнгри. Среди них были рэкетиры, убийцы, грабители, многие оказались рецидивистами. Охраняли группу арестантов всего три правоохранителя, при этом наручников не хватало и 12 человек летело со свободными руками.

Обрез и взрывчатка

Через несколько минут после начала полета, капитану корабля от стюардессы поступил сигнал тревоги. После этого девушка занесла пилотом записку, в которой говорилось об угоне самолета, и если капитан не будет выполнять приказов захватчиков, то они взорвут лайнер.

В салоне самолета бывший спортсмен и рэкетир по фамилии Исаков вытянул обрез и, наставив и его на женщину с ребенком, потребовал конвоиров сдать оружие. Рецидивист Евдокимов показал всем мешок, с торчащими из него проводами. Рецидивист заявил, что это бомба, которая будет взорвана, если им не станут подчиняться. Именно Исаков и Евдокимов были организаторами захвата и главарями группы.

Впоследствии выяснилось, что бомба была бруском обычного мыла, похожего на взрывчатку пластит, а обрез был настоящим и Исаков получил его от заранее подкупленного охранника изолятора. Милиционеры побоялись рисковать жизнью пассажиров и сдали оружие.

Исаков приказал пилотам направить самолет обратно в Нерюнгри, где потребовал доставить на борт из изолятора двоих его подельников, дозаправить лайнер, передать автоматы, пистолеты, бронежилеты и несколько раций. Местные правоохранители не рискнули штурмовать бандитов и в обмен на освобождение всех женщин и детей выполнили их требования.

Самолет покинули и четверо арестантов, отказавшихся присоединится к террористам. Воздушные пираты направились в Красноярск, где самолет дозаправили, после чего террористы полетели в Ташкент.

Летим в Пакистан

Утром 20 августа борт вылетел в Пакистан и причины, побудившие их выбрать эту страну, до сих пор неясны. Один из угонщиков Боблов, осужденный за убийство собутыльника, говорил, что молодые парни из числа угонщиков собирались предложить себя пакистанцам как наемников в войне с Индией. Ясно одно, террористы не ориентировались в реальной обстановке и не знали, что в Пакистане за воздушное пиратство им грозит смерть.

В аэропорту Карачи террористов, утверждающих, что они сбежали от бесчеловечного советского строя, встретили радостно и с объятьями. Их отделили от заложников и вежливо попросили сдать оружие. Арестантов завели в здание полицейской школы, где на беглецов-арестантов надели наручники. Самолет с заложниками передали СССР уже на следующий день.

Террористы в аду

Сначала всех угонщиков приговорили к смертной казне, но после суд понизил сроки до 25-20 лет заключения. В пакистанской тюрьме на заключенных всегда кандалы в виде двух колец на щиколотках, от которых отходят металлические пруты. Там, где они сходятся, находится кольцо, которое при ходьбе и сиденье следует держать руками впереди себя. Жара в перенаселенных камерах доходила до 60 градусов, не хватало еды и воды. Из-за незнания языка, умирая от жажды русские, привлекали к себе внимание, стуча кулаками и ногами в двери.

На звук прибегали охранники, которые избивали их палками. Часто русских закрывали в одиночных карцерах или вставляли между щиколотками метровый прут, мешающий ходить и сдвигать ноги, что через время вызывало сильные боли. Распространенным наказание был железный обруч с металлической уздечкой, вставленной в рот и которую не вынимали неделями.

Через два месяца отсидки двое террористов убили себя, а один умер от инфаркта. Заключенные стали писать письмо в советское представительство с просьбами о возвращении домой. Из-за плохих внешнеполитических отношений Пакистан отказывал передать угонщиков в руки советского правосудия. В 1992 была последняя безуспешная попытка договориться.

Спасла террористов амнистия 1998 года, проведенная в честь 50 лет независимости Пакистана. Их отпустили, но у русских не было денег на возвращение домой. Шестеро нашли способ вернуться в Россию, где они получили новые сроки, которые учитывали время, проведенное в пакистанских тюрьмах. В группе угонщиков было двое украинцев, судьба, которых осталась неизвестна.