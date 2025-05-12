Эскортница из Лондона пожаловалась на скучную сторону работы

Эскортница, работающая в Лондоне, рассказала об общении с клиентами из высших слоев общества. Об особенностях своей профессии она анонимно рассказала изданию The Fence.

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По словам женщины, хоть многие считают ее работу веселой, она бывает достаточно скучной. Негативной стороной эскорта она назвала необходимость иногда сидеть в гостиничных номерах и ждать клиентов. Она пожаловалась, что в такие моменты, особенно в тихие дни, чувствует себя одиноко.

Эскортница отметила, что ее трудовые будни скрашивают разговоры с клиентами. Она объяснила, что те часто устают от нудности деловых встреч и приходят к ней «посплетничать, как школьницы».

По словам эскортницы, клиентам с ней интересно, потому что она представляет для них «экзотический» класс — рабочий. Они делятся с ней секретами, а она удивляет их историями из родного города. Кроме того, так как женщина родом из Северной Англии, она общается с особым акцентом, который также нравится ее заказчикам.

Ранее сообщалось, что эскортница Джейд Блэр раскрыла современные требования к секс-работе. По ее словам, секс-работницам теперь нужно уметь успокаивать мужчин и поддерживать их.