Народные приметы на 13 мая 2025 года: что нельзя делать в этот день

По приметам дня судили о том, каким будет лето.

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По старому стилю день апостола Иакова был последним апрельским днем. С этой даты прекращали всякое сватовство, потому что май - неблагоприятный месяц для бракосочетания.

Негативное отношение наших предков к заключению брака в мае связано с тем, что к этому времени запас провизии был на исходе. Свадьбу на Руси играли не один день, а от трех до семи. Чем богаче накрыты свадебные столы, тем зажиточнее будут жить молодожены.

Также в мае активно занимались садово-огородными работами, а думать об организации свадебного торжества было некогда.

Еще в этот день предпочитали не выезжать в дальнюю дорогу, боясь накликать на себя неприятности.

13 мая нельзя устраивать сватовство, помолвку или свадьбу - брак будет несчастным, но разорвать отношения по разным причинам не получится.

Нельзя признаваться в своих чувствах и устраивать романтические свидания - пара расстанется.

Нельзя надевать вещи розового, красного оттенка, ассоциирующегося с любовью - в течение года человек не встретит свою вторую половинку.

Не рекомендуется вспоминать прошлое - могут о себе напомнить давние неприятные события.

Нельзя делать ремонт - отремонтированное вскоре поломается.

Девушкам и женщинам нельзя плести косы - вместе с волосами можно вплести в свою судьбу убытки, неприятности и недуги.

Нельзя тратить день на праздность, а также опаздывать - окружающие отвернутся, что приведет к длительному одиночеству.