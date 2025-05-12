Историю о Мерлине и короле Артуре нашли в замаскированном средневековом манускрипте

Исследователи обнаружили страницы редкого средневекового манускрипта, замаскированного под обложку и вшитого в переплет другой книги, сообщают эксперты библиотеки Кембриджского университета в Англии. Фрагмент содержит истории о Мерлине и короле Артуре.

Эти две страницы взяты из копии “Вульгаты о Мерлине” 13-го века. Рукопись, написанная средневековым писцом на старофранцузском языке, послужила продолжением легенды о короле Артуре. На сегодняшний день сохранилось чуть более трех десятков копий продолжения, отмечает CNN.

По словам доктора Ирен Фабри-Тегранчи, французского специалиста по коллекциям и академическим связям библиотеки Кембриджского университета, "Роман об Артуре", входящий в серию, известную как "Цикл о Ланселоте и Граале", был популярен среди аристократов и членов королевской семьи. По ее словам, эти истории либо читались вслух, либо исполнялись труверами или поэтами, которые путешествовали от двора к двору.

Вместо того чтобы рисковать повредить хрупкие страницы, снимая швы и разворачивая их, команда исследователей смогла провести визуализацию и компьютерную томографию, чтобы создать 3D-модель документов и виртуально развернуть их, чтобы прочитать статью.

Доктор Фабри-Тегранчи, одна из первых признавшая редкость рукописи, утверждает, что найти подобное “случается раз в жизни”.

Сканирование выявило технику переплета книг из далекого прошлого и скрытые детали переделанной рукописи, которые могли бы пролить свет на ее происхождение.

“Речь идет не только о самом тексте, но и о материальном артефакте”, - говорится в заявлении Фабри-Тегранчи.

“То, как он использовался повторно, говорит нам об архивной практике в Англии XVI века. Это сама по себе часть истории”.

Бывший кембриджский архивариус Сайан Коллинз впервые обнаружила фрагмент рукописи в 2019 году, когда собирала архивные документы поместья Хантингфилд-Мэнор, принадлежащего семье Ваннек из Хевенингема, в Саффолке, Англия. Страницы, служившие обложкой для архивного документа, ранее были записаны как история сэра Гавейна 14-го века.

Но Коллинз, ныне возглавляющая отдел специальных коллекций и архивов Уэльского университета Тринити-Сент-Дэвид, отмечает, что текст был написан на старофранцузском, языке, который использовался аристократией и королевским двором Англии после нормандского завоевания в 1066 году. Она также увидела в тексте такие имена, как Гавейн и Экскалибур.

Коллинз и другие исследователи смогли расшифровать текст, описывающий битву и окончательную победу Гавейна, его братьев и отца, короля Лота, над саксонскими королями Додалисом, Мойдасом, Ориансесом и Брандалом. На другой странице была приведена сцена из жизни короля Артура, в которой Мерлин появляется в образе лихого арфиста, согласно переводу, предоставленному исследователями:

“Пока они радовались пиршеству, а сенешаль Кей принес первое блюдо королю Артуру и королеве Гвиневере, прибыл самый красивый мужчина, которого когда-либо видели в христианских землях. На нем была шелковая туника, подпоясанная шелковой сбруей, расшитой золотом и драгоценными камнями, которые сверкали так ярко, что освещали всю комнату.”

Обе сцены являются частью “Вульгаты о Мерлине”, которая была первоначально написана в 1230 году, примерно через 30 лет после “Мерлина”, в которой рассказывается о история начинается с Мерлина и короля Артура и заканчивается коронацией Артура.

“Продолжение рассказывает нам о начале правления Артура: он сталкивается с восстанием британских баронов, которые ставят под сомнение его легитимность, и вынужден сражаться с внешними захватчиками, саксами, - отмечает Фабри-Тегранчи. – Все это время Артура поддерживал Мерлин, который давал ему стратегические советы и помогал на поле боя. Иногда Мерлин менял облик, чтобы произвести впечатление на собеседников и развлечь их”.

Страницы были разорваны, сложены и зашиты, что делало невозможным расшифровать текст или определить, когда он был написан. Команда экспертов из Кембриджа собралась вместе, чтобы провести детальный анализ. Проанализировав страницы, исследователи пришли к выводу, что рукопись с характерными декоративными инициалами красного и синего цветов была написана между 1275 и 1315 годами на севере Франции, а затем перевезена в Англию.

Ученые думают, что это была сокращенная версия “Вульгаты Мерлина”. Поскольку каждый экземпляр был индивидуально написан от руки средневековыми писцами, что могло занять месяцы, в нем есть характерные опечатки, такие как “Дорилас” вместо “Додалис” в имени одного из саксонских королей.

“Каждая средневековая копия текста уникальна: в ней присутствует множество вариаций, потому что письменный язык был гораздо более подвижным и менее кодифицированным, чем в наши дни”, - отмечает Фабри-Тегранчи. “Грамматические и орфографические правила были установлены гораздо позже”.

Но к концу XVI века, когда книгопечатание стало популярным, а истинной ценностью страниц стал прочный пергамент, который можно было использовать для изготовления обложек, старые средневековые рукописи стали выбрасывать и перепрофилировать, говорит Фабри-Тегранчи.

“Вероятно, стало труднее расшифровывать и понимать старофранцузский, и читателям в Англии стали доступны более современные английские версии романов об Артуре, такие как ”Смерть Артура" сэра Томаса Мэлори", - рассказывает Фабри-Тегранчи.

По словам доктора Лауры Кэмпбелл, адъюнкт-профессора Школы современных языков и культур Даремского университета в Дареме, и президента британского отделения Международного артуровского общества, обновленные тексты об Артуре были отредактированы, чтобы сделать их более современными и удобочитаемыми. Кэмпбелл не принимал участия в этом проекте, но ранее работал над обнаружением другой рукописи, известной как "Бристольский Мерлин".

“Это говорит о том, что стиль и язык этих французских рассказов 13-го века достигли той точки, когда они остро нуждались в обновлении, чтобы привлечь новые поколения читателей, и эта цель была достигнута в печатном виде, а не в рукописном”, - подчеркивает Кэмпбелл. “Это то, что, на мой взгляд, действительно важно в легенде об Артуре — она обладает такой привлекательностью и долговечностью, потому что это неподвластная времени история, которая может постоянно обновляться и адаптироваться в соответствии со вкусами своих читателей”.

Исследователи снимали документы в различных диапазонах длин волн света, включая ультрафиолетовый и инфракрасный, чтобы улучшить читаемость текста и выявить скрытые детали, а также аннотации на полях. Команда ученых провела компьютерную томографию с использованием рентгеновского сканера, чтобы практически заглянуть сквозь слои пергамента и создать 3D-модель фрагмента рукописи, показав, как страницы были сшиты вместе, образуя обложку.

Компьютерная томография показала, что, вероятно, когда-то книга была обвязана кожаной лентой, которая удерживала ее на месте, и часть текста была стерта. Переплетенные полоски пергамента, называемые липучками, вместе с нитками укрепляли переплет.

Исследовательская группа собрала сотни изображений в цифровом формате, чтобы создать виртуальную копию страниц.

Исследователи полагают, что методология, разработанная ими для этого проекта, может быть применена к другим хрупким рукописям, особенно к тем, которые со временем будут перепрофилированы для других целей, чтобы обеспечить неразрушающий анализ. Команда планирует поделиться методологией в предстоящей исследовательской работе.