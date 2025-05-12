Почему после падения Берлина Третий рейх не прекратил существовать

Со смертью Гитлера и взятием Берлина Третий рейх не прекратил существовать. Власть перешла к «законному наследнику» — гросс-адмиралу Карлу Дёницу, командующему флотом, который официально правил целых две недели после Победы. Он сформировал новое правительство на севере Германии, откуда попытался управлять страной и затягивать капитуляцию, а в идеале — стравить между собой СССР и западных союзников. О жизни послегитлеровской Германии — в материале «Газеты.Ru».

Адмирал на троне

В апреле 1945 года Адольф Гитлер принял решение остаться в осажденном советскими войсками Берлине и умереть вместе со столицей Третьего рейха. Нацистская верхушка и командование вермахта уговаривали его покинуть город и продолжить руководить страной, скрывшись на севере или на юге, где не было советских войск. Однако на тот момент единственной задачей фюрера было сохранить свой образ в истории, и потому нельзя было допустить, чтобы его при попытке спрятаться выволок из сарая за шиворот какой-нибудь британский сержант, или забили лопатами партизаны антинацистского сопротивления.

Поэтому 30 апреля Гитлер застрелился, и разбираться с последствиями развязанной им мировой войны пришлось его подчиненным.

Перед смертью фюрер завещал свой пост рейхспрезидента и главнокомандующего вооруженными силами гросс-адмиралу Карлу Дёницу, главкому кригсмарине (ВМФ).

Изначально преемником должен был стать глава СС Генрих Гиммлер, но незадолго до смерти Гитлер уволил его со всех постов и предал анафеме за попытку заключить сепаратный мир с западными союзниками.

На завершающем этапе войны, когда поражение было очевидным, нацисты планировали максимально его затянуть, сохранить под своей властью в Германии и на оккупированных территориях несколько цитаделей. Опираясь на них, лидеры рейха надеялись столкнуть между собой Красную армию и войска западных союзников, после чего примкнуть к тому, с кем удастся договориться (в основном в этой роли видели США и Великобританию). Поэтому задачей преемника было ни при каких условиях не подписывать капитуляцию, сохранять за Германией переговорные позиции и, в крайнем случае, героически умереть всей страной.

В связи с этим выбор фигуры Дёница не очень понятен. В своих послевоенных мемуарах он представляет себя технократом и новатором военно-морского дела, отважным рыцарем, воевавшим за свою страну, не вникая в ее политику и «просто выполняя приказы».

Это ложь.

Дёниц восхищался Гитлером и считал борьбу с евреями и коммунистами необходимым для страны делом. В то же время, он не был классическим партийным подхалимом, не пытался стать приближенным фюрера и добиться его особого расположения.

Например, свою должность главкома кригсмарине он получил после того, как в 1943 году Гитлер распорядился уничтожить все надводные корабли, разочарованный их мнимой низкой эффективностью. Предыдущий главком, гросс-адмирал Эрих Редер, услышав об этом приказе, сразу положил на стол прошение об отставке. Дёниц, бывший до того командующим подводными лодками и фанатом их как класса вооружения, был старым соперником Редера в штабе флота. Однако это не помешало ему отстаивать взгляды бывшего начальника и заставить Гитлера отменить свое безумное распоряжение.

Возможно, именно с этим и был связан выбор Гитлера. Он ожидал, что мелкие подхалимы и склочные аппаратчики, вроде Гиммлера и Геринга, клявшиеся ему в вечной верности, первыми побегут с американским флагом или вступят в ВКП(б), если им только дадут такую возможность. Заслуженный адмирал же, по мнению фюрера, вероятно, меньше всего должен был думать о личном спасении и бегстве в Аргентину в охапку с флотской казной.

© Последняя встреча Дёница и Гитлера

Мы здесь власть

20 апреля Дёниц лично поздравил Гитлера, находившегося в берлинском бункере, с днем рождения. На следующий день он улетел на север, на границу с Данией, готовить регион к обороне, где 1 мая его и застала новость о назначении новым главой рейха. Под контролем немцев оставались северные территории, включая оккупированные Данию и Норвегию, южные земли, состоящие из Баварии, Австрии и оккупированной Чехии, а так же многочисленные анклавы, обороняемые войсками в котлах, — будь то Курляндия и Бреслау на востоке или Амстердам и Ла-Рошель на западе.

Дёниц попросил бывшего министра финансов Людвига Шверин фон Крозига сформировать новое правительство, впервые собравшееся в северном городе Ойтин. 2 мая из-за приближения британских войск администрация Дёница переехала к датской границе, где поселилась в зданиях Мюрвикской военно-морской академии в городе Фленсбург. По имени этого города последнее правительство рейха и получило свое название. Кабинет министров собирался в спорткомплексе, а сами министерства обустроили на борту пришвартованного пассажирского лайнера Patria.

Три министерства были упразднены сразу: авиации, народного просвещения-и-пропаганды, а также оккупированных восточных территорий. Может показаться, что это было связано с исчезновением авиации, пропаганды и территорий соответственно. Но это не так. Например, продолжило существовать министерство вооружений, хотя немецкая экономика к тому моменту была полностью парализована, а заводы разрушены или простаивали без сырья.

Ликвидация была связана с тем, что настоящий Третий рейх был крайне далек от царства дисциплины и порядка, которое иногда показывали в советских фильмах про войну. Гитлеровская Германия с точки зрения внутренней структуры больше напоминала банановую республику, где министерство было личной вотчиной его министра, а полномочия определялись не целесообразностью, а близостью к вождю и аппаратными связями.

Поскольку за авиацию, просвещение и восточные территории отвечали Герман Геринг, Йозеф Геббельс и Альфред Розенберг — самые одиозные нацисты, — от их вотчин и избавились.

А министерство вооружений, напротив, было царством технократа Альберта Шпеера, который саботировал самые антигуманные распоряжения Гитлера и в целом готовил Германию к сдаче, поэтому его Дёниц сохранил. На посту главы СС, вопреки решению Гитлера, поначалу остался Гиммлер, поскольку войска СС были самостоятельной силой и не стали бы подчиняться никому, кроме своего многолетнего шефа.

Попытки торга

В послевоенные десятилетия Дёниц рассказывал, как плоха была нацистская диктатура. Это тоже лукавство — на подконтрольных Фленсбургскому правительству территории продолжали действовать все нацистские законы, в кабинете адмирала стоял бюст фюрера, поначалу сохранилось даже приветствие «хайль Гитлер». В войсках продолжали действовать дисциплинарные нормы, и некоторых солдат и гражданских лиц казнили за оскорбление фюрера даже после окончательной капитуляции. Около 10 тысяч содержавшихся на севере узников концлагерей не были отпущены, — вместо этого их погрузили на непригодные к выходу в море корабли Любекского залива, оставив без еды и воды.

Словом, думал Дёниц не о денацификации, а о совсем других вещах. Вступив в должность, он продолжил попытки вбить клин между СССР и западными союзниками. Поэтому солдатам Восточного фронта было приказано сражаться до последнего, и адмирал попытался даже отменить капитуляцию берлинского гарнизона.

3 мая новый рейхспрезидент отправил адмирала Ганса-Георга фон Фридебурга, своего преемника на посту главкома кригсмарине, в штаб британского фельдмаршала Бернарда Монтгомери в Люнебурге с предложением сдать англичанам немецкие войска на северо-западе Германии, вместе с оставшимися элементами группы армий «Висла», продолжавшими сражаться против Красной армии.

Монтгомери, хоть и был сам ярым антикоммунистом, ответил, что не может принять капитуляцию солдат Восточного фронта и что группе армий «Висла» придется сдаться СССР. Однако фельдмаршал пообещал принять сдачу всех немцев, которые побегут на Запад в частном порядке. Солдаты вермахта немедленно этим воспользовались, поскольку оценивали шансы на возвращение из советского плена как исключительно низкие.

4 мая Монтгомери принял капитуляцию всех немецких сил на севере, включая Нидерланды и Данию, а также кригсмарине. Обращаясь к немцам, правительство пыталось их обмануть и называло капитуляцию перемирием, что заставляло Сталина еще больше подозревать союзников в сговоре.

На сговор и надеялся Дёниц, пытаясь максимально затянуть всеобщую капитуляцию. Прекратил он делать это лишь когда главком войск союзников в Европе, американский генерал Эйзенхауэр, ненавидевший немцев и нацистов всей душой, пригрозил открыть огонь по немецким солдатам, пытавшимся сбежать на Запад.

Номинальный властитель

Взгляд Дёница на Третий рейх и нацизм сильно отличался от принятого затем в исторической науке. Например, он отказывался признать ответственность государства за все, что происходило в концлагерях: по его мнению, виноваты в массовой гибели людей и нечеловеческих условиях содержания были отдельные лица (коменданты и охранники), которых надо судить как обычных уголовных преступников. Нравился ему в нацизме и антидемократический посыл.

«Истинное народное единство, созданное национал-социализмом, должно быть сохранено; партийное безумие, как до 1933 года, не должно возобновиться», — писал он через неделю после капитуляции.

Словом, Дёниц надеялся провести «мягкую дегитлеризацию»: списать все грехи на культ личности и перегибы на местах, приуменьшать масштабы преступлений, оправдывать их государственной необходимостью и не наказывать тех, кто их совершал. Во время личных встреч с посланниками союзников 17 и 20 мая он расписывал, как важно предотвратить большевизацию Германии и почему в связи с этим нельзя слишком активно бороться с нацизмом. Адмирал даже организовал массовую выдачу эсэсовцам флотских документов, понимая, кого союзники будут судить в первую очередь.

Эти разговоры не имели большого смысла. 8 мая Фленсбургскому правительству было запрещено пользоваться радиосвязью, в связи с чем рейхспрезидент потерял возможность отдавать распоряжения немецким гражданским властям там, где они еще оставались. Не получило правительство Дёница и международного признания, потеряв связь со всеми дипломатическими службами. Лидер Великобритании Уинстон Черчилль раздумывал насчет признания власти фленсбургцев на случай, если Красная армия попытается начать наступать на Запад, но всерьез эти идеи развития не получили.

Кабинет министров ежедневно собирался и что-то обсуждал вплоть до 22 мая.

На следующий день союзники арестовали и Дёница, весь его кабинет и все оставшиеся нацистские службы по приказу Эйзенхауэра и с согласия маршала Жукова.

5 июня в Берлинской декларации союзники объявили, что берут на себя полную государственную власть на территории Германии.

Самого Дёница признали виновным в ходе Нюрнбергского процесса: ему инкриминировали преступления против мира и ведение неограниченной подводной войны, которая нарушала существующие конвенции. За это он провел 10 лет в тюрьме Шпандау, твердо отрицая свою вину в чем-либо. После освобождения прожил длинную жизнь, скончавшись в 1980 году в возрасте 89 лет.