Урак Лавой: как живут морские цыгане Таиланда

На самом юге Таиланда, в водах Андаманского моря, живёт народ Урак Лавой, известный как морские цыгане. Их жизнь издавна связана не с сушей, а с морем. Лодки — их дома, море — путь и источник всего необходимого. Раньше они вели кочевую жизнь: ловили рыбу, собирали дары моря и жили в гармонии с природой. И сегодня, несмотря на изменения, море остаётся их главной опорой. Не берег, а море — их дом: как выживают морские цыгане Таиланда - об этом подробнее на сайте Туристас.

У них есть свой язык, близкий к малайскому, но он постепенно исчезает: дети учатся на тайском, и всё меньше говорят на родном. Тем не менее, культурные традиции пока живы — пение, танцы, праздники и вера в то, что природа живая, всё ещё важны для этого народа. С приходом туристов на остров Ко Липе их образ жизни изменился. Земли, где они жили и рыбачили, заняты отелями. Некоторые семьи лишились доступа к морю, что стало серьёзным ударом.

Несмотря на это, Урак Лавой не сдаются. Существуют школы, где обучают родному языку, и программы поддержки. Они продолжают строить лодки, проводить обряды и передавать детям знания предков. Пока жива память и традиции, жив и народ.