Чем кинорежиссер разозлил министра обороны СССР

«Гречко был в бешенстве»: чем режиссёр Леонид Быков так разозлил министра обороны
Впервые Леонид Быков попробовал себя в качестве режиссера в 1961 году. Именно тогда он снял короткометражную ленту «Как веревочка ни вьется...». А спустя 3 года на экраны страны вышла комедия Быкова, «Зайчик», которая, впрочем, успеха у зрителей не имела. Леонид Федорович, который всегда тяжело переносил любые неудачи, на несколько лет вообще отказался от режиссуры. Только в начале 1970-х годов кинематографист пришел в себя и взялся за новую ленту «В бой идут одни старики». И эта военная драма уже не осталась без внимания. Популярность фильма оказалась поистине фантастической. Во многом именно благодаря «Старикам» Быков наконец удостоился звания народного артиста Украинской ССР.
Поэтому неудивительно, что вскоре Леонид Быков вновь обратился к военной тематике. К слову, в картине «Аты-баты, шли солдаты...» Быков сниматься не собирался и даже не хотел. Режиссер никак не мог отыскать подходящую кандидатуру на роль ефрейтора Святкина. В конце концов соавторы убедили Леонида Федоровича в том, что он будет самым лучшим Святкиным. И оказались правы. Например, во время сцены в окопе внезапно пошел дождь. Все были уверены в том, что эпизод придется переснимать из-за испорченного водой грима. Но тут Быков вытер лицо и неожиданно произнес: «А ведь скоро весна!» Этих слов в сценарии не было, но работавшая камера зафиксировала происходящее, и сцена вошла в фильм.
Суровые условия и испорченные кадры
Между тем, как выясняется, Леонид Быков не боялся не только дождя, но и мороза. Федор Раззаков и Павел Глоба в своей книге «Знаменитые стрельцы» пишут о том, что съемки драмы «Аты-баты, шли солдаты...» начались с марш-броска роты Суслина. Раззаков утверждает, что Быков хотел, чтобы актеры, а также настоящие военные, которых с трудом удалось выбить режиссеру, с первых дней погрузились в нужную атмосферу. На 30-градусном морозе ломалась техника, заболевали люди. Несмотря на это, никто не роптал: все понимали, что снимается серьезное кино о войне. К тому же Леонид Федорович, занятый в картине, в качестве и актера, и режиссера, полностью разделял участь своих подчиненных. Он был примером, и его энергией заряжались все остальные.
За несколько недель отсняли более 1,5 километров пленки. Долгое время материал ожидал проявки на студии имени Довженко, а когда процесс наконец начался, обнаружилось страшное. Дело в том, что сотрудники студии, отправляя съемочную группу в местечко под Загорском, где проходили съемки, забыли заменить обычную рамку на широкоэкранную. Необходимо было срочно все переснять. Актеры были не против. Вот только в отношении войск договоренности о дополнительном сроке не было. Оставалось одно – нанести визит министру обороны СССР Андрею Гречко. «Переговорщиком» решено было подрядить Быкова.
Другие неприятности
Как пишет Наталья Тендора в своей книге «Леонид Быков. Аты-баты...», Гречко отлично знал о цели визита Быкова: ему заранее обо всем доложили. Прямо с порога министр начал метать громы и молнии с применением ненормативной лексики. Андрей Антонович, который, безусловно, тоже не был виноват в случившемся, кричал на весь кабинет, что министерство – не «лакей», и не «бюро добрых услуг», а также обозвал всех членов съемочной группы «б...». Понимая, что Гречко в общем-то прав, Быков молчал, выслушивая этот монолог. Когда маршал поутих, Леонид Федорович в первую очередь извинился перед ним. А после долгой задушевной беседы, министр дал добро.
Однако неприятности на этом не закончились. Видимо, из-за постоянных переживаний во время съемок драмы, у Быкова случился уже второй по счету инфаркт. Первый он перенес в процессе работы над провальной комедией «Зайчик». Как утверждает автор издания «100 знаменитых людей Украины», свою гениальную «цыганочку с выходом» Леонид Федорович исполнил, едва встав с больничной койки. Да и сама картина была принята не без приключений. Глава комиссии попросту заснул на показе, а, когда в зале включили свет, спросил, почему фильм так нелепо закончился: «Считалочка какая-то...».