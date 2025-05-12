«Атака мертвецов» и другие шокирующие факты нашествия Батыя на Русь

Монголо-татарское нашествие – одно из самых трагических событий отечественной истории. Уничтоженные и разграбленные города, тысячи погибших – всего этого можно было избежать, если бы русские князья объединились перед лицом общей угрозы. Разрозненность русских значительно облегчила задачу захватчикам.

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Силы завоевателей

Войско хана Батыя вторглось на русские земли в декабре 1237 года. До этого оно разорило Волжскую Булгарию. Единой точки зрения относительно численности монгольской армии нет. По мнению Николая Карамзина, под началом Батыя были 500 тысяч воинов. Правда, в дальнейшем историк изменил эту цифру на 300 тысяч. В любом случае, сила огромная.

Путешественник из Италии Джованни дель Плано Карпини утверждает, что на русские земли вторглись 600 тысяч человек, а венгерский историк Симон полагает, что 500 тысяч. Говорили, что армия Батыя в длину занимала 20 дней пути, а в ширину - 15. А чтобы обойти ее полностью понадобилось бы более двух месяцев.

Современные исследователи более скромны в оценке: от 120 до 150 тысяч. Как бы то ни было, монголы превосходили численностью силы русских княжеств, которые, отмечал историк Сергей Соловьев, все вместе (за исключением Новгорода) были способны выставить не более 50 тысяч воинов.

Первая жертва

Первым русским городом, павшим под ударом врага, стала Рязань. Судьба ее была ужасна. Пять дней защитники во главе с князем Юрием Игоревичем героически отбивали атаки, пускали стрелы и поливали со стен захватчиков кипятком и смолой. В городе тут и там вспыхивали пожары. В ночь на 21 декабря город пал. С помощью таранов монголы ворвались в город и устроили дикую резню – большинство жителей во главе с князем погибли, остальные были уведены в рабство. Сам город был полностью разрушен и больше не восстанавливался. Нынешняя Рязань к прошлой не имеет никакого отношения – это бывший Переяславль-Рязанский, в который была перенесена столица княжества.

300 козельцев

Один из самых героических эпизодов сопротивления захватчикам – оборона небольшого городка Козельск. Монголы, обладая подавляющим численным превосходством и имея в распоряжении катапульты и тараны, почти 50 дней не могли взять город с деревянными стенами. В итоге монголо-татары сумели залезть на вал и захватить часть укреплений. Тогда козельцы совершенно неожиданно вышли за ворота и яростно бросились на врага. 300 храбрецов уничтожили четыре тысячи воинов Батыя, причем среди них были три военачальника – потомки самого Чингисхана.

Козельцы сражались героически, в том числе 12-летний князь Василий, и все они до единого погибли. Батый, разъяренный упорной обороной города, приказал его разрушить, а землю посыпать солью. За непокорность захватчики прозвали Козельск «злым городом».

Атака мертвецов

В январе 1238 года Батый двинулся в сторону Владимира. В тот момент рязанский боярин Евпатий Коловрат, находившийся в Чернигове, узнав о разорении Рязани, помчался в родные края и собрал там отряд из 1700 смельчаков. Они бросились вдогонку многотысячной армии монголо-татар. Нагнал врагов Коловрат в районе Суздаля. Его отряд сходу пошел в атаку на численно превосходивший монгольский арьергард. Захватчики были в панике: они не ожидали удара с тыла. Мертвые восстали из могил и пришли за нами, говорили в страхе воины Батыя.

Батый выслал против Коловрата своего шурина Хостоврула. Тот хвастался, что легко расправится с дерзким рязанцем, однако сам пал от его меча. Одолеть дружину Коловрата удалось лишь с помощью катапульт. В знак уважения к рязанцам хан отпустил пленных.

Общерусская катастрофа

Причиненный Ордой вред для того времени был сравним с ущербом, нанесенным наполеоновским нашествием в XIX веке и фашистами в Великую Отечественную войну в веке XX. Как утверждают археологи, из 74 городов, существовавших к середине XIII века на Руси, набеги Батыя не пережили 49, еще 15 превратились в села и деревни. Не пострадали лишь северо-западные русские земли – Новгород, Псков и Смоленск.

Точное количество погибших и уведенных в плен неизвестно, историки говорят о сотнях тысячах человек. Было утрачено множество ремесел, из-за чего уровень социально-экономического развития Руси резко снизился. С точки зрения некоторых историков, именно ущерб от монголо-татарского нашествия обусловил в дальнейшем догоняющую модель развития России.

Междоусобица?

Есть предположение, что в реальности никакого монголо-татарского ига не было. На взгляд Ю.Д. Петухова, имела место масштабная междоусобица среди русских князей. В доказательство он ссылается на отсутствие в древнерусских летописях термина «монголо-татары». Слово же монгол якобы произошло от «мог», «мож», что значит «могущественный», таким образом, слово «монголы» обозначало тогда не народ, а сильное войско.

Сторонники этой версии указывают на то, что отсталые кочевники были не в состоянии создать огромную военную машину и евразийскую империю, кроме того, практически нет свидетельств наличия хотя бы подобия военной промышленности у монголов, а численность населения монгольских степей была слишком мала, чтобы завоевать огромную Китайскую империю, Среднюю Азию и другие страны. В качестве довода также приводится тот факт, что десятичная система организации войск была и у русских. К тому же, подчеркивает В.П. Алексеев в своем труде «В поисках предков», археологи не нашли в могильниках того периода монголоидный элемент.