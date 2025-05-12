Каждую неделю над Панамой сбрасывают около 14 миллионов мух – и это часть научной стратегии, а не фантастический сценарий. Речь идет о борьбе с опасным паразитом – винтовой мухой. Эти насекомые откладывают яйца в открытые раны животных (и даже людей), а вылупившиеся личинки буквально поедают живую плоть, вызывая тяжелые инфекции и гибель скота.

Чтобы остановить распространение паразита, США еще в 1960-х начали применять метод стерилизации насекомых. На специальных фермах разводят самцов винтовых мух, облучают их радиацией, после чего выпускают в дикую природу. Самки спариваются со стерильными самцами, но потомства не получают – популяция резко снижается.

Как страны делят воздушное пространство

Сегодня биологический барьер построен в Панаме – самой узкой части континента. Это помогает защитить Центральную и Северную Америку от повторного заражения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.