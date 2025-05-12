Медведь украл сгущенку из заводской столовой

В понедельник, 12 мая, рано утром в столовую Озерновского рыбоконсервного завода в Камчатском крае забрался медведь. Визит проголодавшегося косолапого сняли на видео рабочие завода, сообщает ИА "Кам 24".

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Мишка с аппетитом поел пищевых отходов, а перед самым уходом утащил банку со сгущенным молоком.

"Все помои съел, завтра вывозить нечего будет", - говорит женщина, снимавшая на телефон раннего посетителя столовой.

Полуостров Камчатка занимает в России одно из первых мест по числу обитания бурых медведей. Косолапые вольготно живут на 98% территории Камчатского края.

Вес самых крупных медведей Камчатки превышает 600 килограмм, бурые медведи часто чувствуют себя хозяевами полуострова, из-за них Камчатку часто называют медвежьим краем.