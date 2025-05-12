Зачем русские парили в бане покойников

Баня в языческой Руси занимала отдельное место, так как являлась средоточием сразу всех природных стихий – земли, воды, воздуха и огня. Наши предки рассматривали её как священное пространство, а поэтому проводили там многие ритуалы – родильные, свадебные и похоронно-поминальные обряды.

На все случаи

Баня у славян и финно-угорских племён считалась границей между миром живых (явью) и миром мёртвых (навью). Именно по этой причине существовало множество «похоронно-банных» традиций. Карелы, а также жители Минской и Новгородской губерний, растапливали баню сразу же после смерти кого-либо из родственников, куда плачем зазывали душу только что почившего близкого.

После обрядовых причитаний требовалось распахнуть дверь бани и пропустить вперёд духов, для которых готовили специальное местечко с неиспользованным ранее ошпаренным веником и кусочком мыла. Подождав несколько минут, за которые душа покойника должна была успеть омыться, родные начинали сами принимать водные процедуры, разбрызгивая воду в сторону уголка усопшего.

Кроме того, существовала традиция оставлять на некоторое время гроб с телом у стен бани, чтобы умершей с ней попрощался.

Не только для живых

После возвращения с кладбища все участники траурной процессии непременно мылись и парились в бане, и только после этого садились за поминальный стол. Считалось, что это поможет очистить себя от нечисти царства мёртвых и прогреть тело от холода потустороннего мира.

Поминальные бани растапливали в канун сорокового дня со дня смерти родного. Так, вепсы такое поминальное омовение рассматривали как последнее купание скончавшегося в мире живых, а поэтому сопровождали процесс громким плачем. В этот вечер было принято разжигать в бане огонь, наполнять таз тёплой водой, класть рядом мыло, мягкий веник, полотенце и вещи покойного. Далее плакальщица начинала мыть и обтирать какого-нибудь члена семьи, имитировавшего собой умершего. После этого в бане обязательно мылись все гости поминок и садились на щедро накрытый поминальный стол.

Место встречи

После принятия христианства на Руси священники старались искоренить обряды, объединяющие похороны и посещение бани. Правда, из этого мало что получилось. Например, в Пермской губернии вплоть до середины XIX века перед родительским днём на Фоминой неделе для покойных родных топили баню, в которой в тот же вечер запрещалось мыться живым. В Белоруссии и Украине на Троицу обметали могилы пропаренным заранее банным веником.

В юго-западных регионах России в XIII-XIV веках для покойных родственников, так называемых навьих, баню топили в Чистый четверг на Пасхальной неделе. В других районах аналогичный ритуал проводили на поминальную Радуницу. В эти дни следовало накрыть «навью трапезу» в бане и посыпать её пол пеплом из печи, чтобы наутро обнаружить следы приходивших пообедать мертвецов и убедиться, что их подношения приняты.

Кстати, долго парившихся людей поторапливали призывом «Пуститя ужо покойников». Бытовало поверье, согласно которому после полуночи в бане собираются души умерших, а поэтому русские предпочитали к этому времени покинуть парилку.