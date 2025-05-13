Смерть дяди обеспечила племяннику роскошную жизнь

В американском штате Миссури мужчина по имени Брайан Дитч на протяжении пяти лет скрывал факт смерти своего дяди, являвшегося ветераном вооруженных сил, с целью незаконного получения его социальных выплат, сообщает издание People.

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Согласно информации, полученной от правоохранительных органов, Брайан Дитч получил опеку над своим дядей в 2008 году и начал подвергать его жестокому обращению, заключая в гаражном помещении. После кончины дяди в 2019 году, Дитч сообщил родственникам о его помещении в специализированное учреждение для престарелых граждан, в то же время продолжая получать полагающиеся ему социальные выплаты, общая сумма которых составила около 650 тысяч долларов США.

Полученные преступным путем денежные средства мужчина потратил на организацию роскошных отпусков и приобретение экзотических видов рептилий. Обман был раскрыт в марте 2025 года, когда обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы. В ходе проведения обыска в жилище Дитча, в хозяйственной постройке были обнаружены останки его дяди. На судебном заседании Дитч отрицал свою вину.

Напомним, ранее стало известно, что Украина ищет пути сотрудничества с США через ресурсные соглашения. Тем временем в США сообщили о приближении опасных муравьев.