История любви Нины Гребешковой и Леонида Гайдая

Нина Павловна Гребешкова скончалась 10 мая 2025 года в Москве. Ей было 94 года. Она стала заслуженной артисткой Российской Федерации, снялась более чем в 80 фильмах и прожила 40 лет в браке с легендарным режиссёром Леонидом Гайдаем. Эта история любви, которая прошла сквозь годы, испытания и творческие поиски, продолжает вдохновлять нас и сегодня. Каким был их брак и каково это — быть женой творца — в материале RT.

© скриншот из фильма «Бриллиантовая рука»

Как познакомились Нина Гребешкова и Леонид Гайдай

Пара познакомилась во время учёбы во ВГИКе, в конце 1940-х годов. Нина Гребешкова была студенткой, а Леонид Гайдай поступил в университет после войны и ранения. Гайдай был старше Гребешковой на семь лет.

Их дружба зародилась во время подготовки студенческого спектакля. Они много времени проводили вместе, репетируя сценки. Нина Гребешкова, будучи весьма организованной и пунктуальной девушкой, однажды не смогла сдержать своего возмущения по поводу расписания репетиций: «Я каждый раз ухожу домой в 12 ночи!» На что будущий режиссёр ответил, проявив галантность: «А разве тебя никто не провожает? Тогда это буду делать я!» И действительно, с того дня он стал регулярно сопровождать девушку до дома, превратив эти прогулки в особую традицию.

По воспоминаниям актрисы, эти моменты режиссёр впоследствии использовал в фильме «Операция «Ы», где Шурик провожает Лиду после успешной сдачи экзамена. Предложение руки и сердца Леонид Гайдай сделал во время одной из таких прогулок до дома. Прозвучало оно в характерной для Гайдая шутливой манере. «Ну что мы с тобой всё ходим и ходим, давай поженимся!» — произнёс он однажды. Нина Павловна вспоминала этот момент с улыбкой. «Я это восприняла как очередную шутку. «Да ты что, Лёня, — говорю. — Ты такой длинный, а я такая маленькая». А он мне: «Ну знаешь, Нинок, большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить!» Их отношения переросли в крепкий брак, где царили глубокая привязанность и взаимное уважение.

Молодые люди поженились в 1950-х годах. Поначалу жили в квартире родителей Нины, и первое время довольно скромно. Фамилию мужа Гребешкова не взяла, что даже вызвало некоторое недовольство Гайдая.

Гайдай, вопреки своему комедийному образу, был сдержанным человеком. Дома в основном молчал и почти не шутил. Редко признавался в любви, зато каждое воскресенье дарил цветы. В быту режиссёр был довольно рассеянным — постоянно думал о работе и даже не мог вбить гвоздь в стену или поменять лампочку. По воспоминаниям Нины Гребешковой, сам Гайдай был похож на своего героя Шурика:

«Это как бы Лёня в молодости — интеллигентный мальчик в очках».

Семейная жизнь была непростой. Гайдай много работал, часто забывал даже о еде из-за увлечённости процессом. Нина заботилась о здоровье мужа, следила за его питанием. Она отказывалась от интересных ролей в других картинах, чтобы сниматься в небольших ролях у мужа, считая, что самое важное — находиться рядом с супругом. Главная роль всей её жизни — «быть женой Гайдая», считала актриса.

Их брак продлился почти 40 лет, до самой смерти Гайдая в 1993 году. В 1957 году у пары родилась дочь Оксана.

Гребешкова в творчестве Гайдая

Нина Гребешкова стала не только музой и женой Леонида Гайдая, но и его верным творческим партнёром. В её фильмографии более 60 работ, но особенно запомнились зрителям её роли именно в картинах мужа.

На съёмочной площадке Гайдай относился к супруге как к любой другой актрисе — без снисхождений и привилегий. Он даже называл её по имени-отчеству: «Так, теперь Нину Павловну в кадр!»

Эпизодические роли Гребешковой в фильмах Гайдая стали яркими и запоминающимися: врач психиатрической больницы в «Кавказской пленнице», жена инженера Брунса (Мусик) и царица Тамара в видении отца Фёдора в «12 стульях», Клавдия Антоновна в «Спортлото-82».

Самая значительная эпизодическая роль досталась актрисе в «Бриллиантовой руке», где она сыграла Надежду Ивановну — жену Горбункова. Создавая этот образ «правильной советской женщины», вдохновение Нина черпала из собственного быта. Многие комедийные эпизоды и реплики рождались прямо на площадке. Творческий вклад Гребешковой в фильмы мужа был многогранным: она не только воплощала на экране образы персонажей, но и предлагала идеи смешных эпизодов.

Гайдай перед смертью сожалел, что так и не снял фильм, где Гребешкова сыграла бы главную роль. Он попросил прощения у жены, что не успел осуществить эту идею. Но сама Нина об этом никогда не жалела и только отшучивалась: «У тебя 18 фильмов, а у меня 60!»

Как живёт дочь Нины Гребешковой и Леонида Гайдая

Оксана Гайдай — единственная дочь легендарного режиссёра Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой. Несмотря на то что с детства она была погружена в творческую атмосферу, девушка выбрала для себя совершенно иной путь.

С ранних лет Оксана наблюдала за закулисной жизнью деятелей искусства и решила, что не хочет связывать свою судьбу с кино. В пять лет она всё же появилась на экране в короткометражном фильме «В пути» (1961), где снялась вместе с родителями, сыграв роль мальчика Васи. Это единственная роль Оксаны.

Образование Оксана получила в МГИМО, окончив факультет международной экономики. Во время учебы познакомилась с будущим мужем Владимиром Худяковым, однокурсником. Родители были против раннего брака дочери, но всё же смирились с её выбором и подарили молодожёнам квартиру.

Супруги уехали работать в Малайзию, где прожили около года. Именно там в 1982 году у них родилась дочь Ольга — единственная внучка Леонида Гайдая. Когда семья вернулась в Россию, бабушка и дедушка проводили с внучкой много времени.

Ольга Гайдай снялась в фильме деда «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (1990), сыграв маленькую роль девочки в самолёте рядом с Натальей Крачковской. Однако этот опыт остался единственным в её биографии.

Получив аттестат, Ольга поступила в МГИМО на факультет международной экономики. Сейчас она работает в сфере банковских услуг. Ни дочь, ни внучка прославленного режиссёра и актрисы не пошли по их стопам — они выбрали более практичные профессии и ведут непубличный образ жизни.