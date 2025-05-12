Кит «ожил» спустя три года после попадания в смертельную ловушку

Самка кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад, появилась у берегов штата Массачусетс, США. Об этом пишет People.

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Последний раз северного гладкого кита Кэлвин видели со свежими ранами, которые обычно остаются на морских животных, запутавшихся в рыболовных снастях или мусоре. По словам сотрудников океанариума New England Aquarium, после попадания в такую смертельную ловушку киты обычно не выживают.

Ученые считали, что Кэлвин постигла та же участь, пока она внезапно не «ожила». В конце апреля ее увидели в стае из 60 китов во время съемки с воздуха.

За Кэлвин следили с 1992 года, когда она осиротела: ее матери не стало после столкновения с большим судном. За эти годы Кэлвин родила четыре раза и восемь раз попадала в рыболовные снасти.

Северные гладкие киты находятся на грани исчезновения. Сейчас на планете осталось около 370 редких особей. Только 70 из них являются самками репродуктивного возраста. Предполагается, что популяция самок сокращается быстрее, чем популяция самцов, поскольку самки становятся более уязвимыми после рождения детенышей.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Западной Австралии стая из более чем 60 косаток растерзала синего кита-пигмея. В течение примерно полутора часов эти агрессивные млекопитающие преследовали жертву, истощая ее, прежде чем загнать в подводный каньон Бремер.