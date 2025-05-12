Как советский разведчик смог урегулировать Карибский кризис

Факты биографии одного из ключевых российских разведчиков обнародовало ТАСС. Оказывается, усилиями офицера службы внешней разведки (СВР) ГРУ Александра Феклисова был предотвращен в начале 1960-х годов Карибский кризис.

Он «разблокировал» Кубу

К юбилею ныне покойного Героя России Александра Феклисова информагентство ТАСС опубликовало детали биографии разведчика. Феклисов работал на советскую разведку с начала 40-х годов. В 60-х он действовал в Америке под псевдонимом Фомин.

Историк внешней разведки и ветеран СВР, Владимир Антонов, писал, что Фомин добыл важнейшие сведения (их детали до сих пор не рассекречены), способствовавшие снятию американской блокады с Кубы. В 1996 году 82-летний ветеран СВР был удостоен звания Героя России. Карибскитй кризис, судя по воспоминаниям дочери Феклисова, записанным Антоновым, был урегулирован советским разведчиком: Феклисов-Фомин поговорил с журналистом АВС («Эй-Би-Си») Джоном Скали и передал информацию о выводе советских ракет с Кубы. Антонов пишет, что именно обнародование данной информации сгладило остроту конфликта между СССР и Западом. Как рассказывала дочь Феклисова, отец в беседе с американским журналистом по-своему обрисовал перспективы «разрядки отношений» между Америкой и СССР в связи с поставкой ядерных ракет на Кубу. Об этом Скали немедленно доложил в Белый дом.

«Простой бамбук»

Феклисов рассказывал, как он в Америке налаживал связь с СССР. Штатовскрие небоскребы не позволяли обеспечивать должное качество радиопередач. Феклисов пошел в магазин и купил бамбуковые шесты, продававшиеся для спортсменов, прыгающих в высоту. Шестиметровая антенна у Феклисова работала до 1942 года, пока американцы не запеленговали радиопередатчик. Разведчик был вынужден поменять амплуа. Но и после дешифровки «Калистрат» (этот позывной Феклисову присвоили именно в 1942 году) сумел передать в СССР чертежи американской радарной установки, определяющей скорость и траекторию полета гитлеровской ракеты «Фау-2». Кроме того, с помощью добытых Феклисовым сведений советские авиаконструкторы получили данные об американском реактивном истребителе «Локхид», опытных образцах радиовзрывателей – принципиально важном аспекте в ракетонаведении.

Что узнал «Калистрат»

Александр Феклисов в интервью Владимиру Антонову рассказал, что в свое время выудил у немецкого физика-ядерщика Клауса секрет водородной бомбы. Феклисов в органах госбезопасности начал работать в конце 30-х годов прошлого века. Окончил спецшколу по подготовке кадров для внешней разведки. Феклисова направили работать в Америку, где он оказался уже в конце зимы 1941 года.

После войны

В начале 50-х годов Феклисов работал в Великобритании, руководил английской резидентурой. Именно в это время он через завербованного агента «Чарльза» (Клаус Фукс) добыл для СССР секретную информацию по разработке ядерного оружия США и Англией.

Англичане его арестовали как шпиона, и Александр Феклисов почти 10 лет, по 1959 год, просидел в британской тюрьме. Агент «Чарльз» после разоблачения провел в заключении аналогичный срок.

В 60-х годах Феклисова вновь отправили в США, где он выступил в качестве основного переговорщика по поводу условий вывода ракет с Кубы. В результате американцы убрали свои установки из Турции. И только потом начались официальные переговоры между Хрущевым и Кеннеди.

…Это был самый знаменательный эпизод в биографии советского разведчика. Позже он преподавал в советской Академии внешней разведки, в 1974 году вышел в отставку. Издал две книги воспоминаний. Умер Александр Феклисов в 2007 году.