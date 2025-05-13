Народные приметы на 14 мая: что нельзя делать в этот день

По приметам дня судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето.

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У восточных славян Иеремия ассоциировался со словами "яриться", "яровое", "ярмо", из-за чего и начали рассматривать святого в качестве покровителя полевых работ, а также животных, задействованных в их процессе.

На Еремея - третья и последняя встреча весны, пролетье. Крестьяне в это время продолжали сев, потому что редко случались такие годы, когда на Ерему нельзя было выехать в поле для продолжения посевов.

В старину крестьяне утром ходили в церковь, служили молебен святому Иеремии, а потом уже отправлялись сеять.

Выходя в поле, засевальщики кланялись и молились на три стороны, кроме северной, на каждую сторону бросали по горсти жита, а потом уже засевали. Мужчины сеяли рожь, а женщины - овес, яровые и горох.

14 мая запрещается сеять утром. Делать это можно только после обеда, иначе могут сглазить, тогда ничего не вырастет.

Ни в коем случае нельзя никому давать взаймы - после весь год придется только отдавать, не получая ничего взамен.

Запрещено бездельничать - к крупным неудачам.

Нельзя злиться, печалиться, грустить и тосковать.

Не стоит рассказывать свои негативные сновидения до полудня - они могут воплотиться в жизнь.

Нельзя ходить на рыбалку, ловить, покупать и есть рыбу - можно внезапно онеметь.

Нежелательно вести важные финансовые переговоры - они не принесут положительного результата.

Не нужно пересаживать комнатные цветы - они могут начать забирать энергию у живущих в доме.