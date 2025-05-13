За что на Руси полагалась мучительная казнь

За историю человечества люди придумали тысячи способов истребления себе подобных. Особенно изощренную фантазию проявляли наши предки в деле пыток и казней. В этом нет ничего странного, ведь если на поле брани старались погубить врага быстро, то в ходе экзекуции временем не дорожили и старались причинить жертве максимальные страдания. Одной из наиболее медленных и мучительных казней у наших предков было сажание на муравейник.

За что сажали на муравейник

Историки утверждают, что казнь при помощи муравейника была на Руси распространена очень широко. Причем практиковалась она не в качестве официального наказания, а как самосуд. Чаще всего ей подвергали воров. Люди в русских деревнях были скорыми на расправу. Они рассуждали, что власти далеко и слишком заняты, поэтому злодей может уйти от наказания. К тому же все знали, что у преступника всегда есть возможность откупиться, если его станут судить.

Представители власти прибегали к этой казни редко, в основном в Сибири. Там таким образом расправлялись с беглыми каторжниками, доставившими много хлопот или совершившими при побеге убийство. Поймав такого в лесу, стража предпочитала не доводить дело до официального оформления. Преступника просто сажали на муравейник и на этом экспедиция завершалась.

Эта казнь, с точки зрения исполнителей, имела немало преимуществ. Во-первых, не приходилось брать грех на душу и убивать злодея своими руками. Во-вторых, процесс имел большое воспитательное значение для других желающих сбежать, а в третьих, не нужно было конвоировать опасного преступника обратно, затрачивая на это силы и ресурсы, которые в условиях тайги были на вес золота.

Как происходила казнь

Существовало несколько способов этой страшной расправы. Чаще всего обреченного привязывали к дереву, усадив на муравейник. Реже, чтобы ускорить процесс, несчастного обмазывали медом, чтобы быстрее привлечь насекомых. Муравьи сначала набрасывались на мед, а затем принимались за человека.

Особенно страшными палачами были рыжие муравьи, укусы которых невероятно болезненны. Осужденный умирал через несколько часов от болевого шока и отравления муравьиной кислотой. Тот, кого хотя бы раз кусал в лесу муравей, может представить, насколько мучительной была такая смерть.

Более изощренные палачи, надежно зафиксировав жертву, закапывали его ноги в муравейник. Тысячи насекомых буквально обгладывали ноги, в то время когда все остальное тело страдало значительно меньше. В таком случае человек умирал особенно долго. Но этим все не заканчивалось — насекомые очень быстро объедали труп, от которого спустя несколько дней оставались только кости.

Существовал и не смертельный вариант наказания муравьями. Провинившегося могли раздеть догола, связать и посадить на муравейник на некоторое время. Когда мучители считали, что педагогический эффект достигнут, искусанную и распухшую жертву освобождали и отпускали. Обычно так наказывали охотники-сибиряки тех, кто не гнушался обчищать чужие силки или воровать припасы.

Выставление «на комарей»

Не менее изощренной казнью считалось выставление человека «на комарей» или «на гнус». Вора или беглого каторжника раздевали и просто привязывали к дереву. Летом в Сибири огромное количество комаров и мошек, которые и становились истязателями.

Можно было ограничиться назидательным уроком и освободить человека через пару часов. Но иногда жертву оставляли на полное растерзание гнусу. Говорят, что за сутки насекомые выпивали из человека всю кровь. Хотя, скорее всего, несчастный умирал гораздо раньше от боли и интоксикации.

Привязывали к муравейникам и отдавали на растерзание гнусу не только во времена темного Средневековья. Многие источники утверждают, что такие казни любили проводить в советских ГУЛАГах.