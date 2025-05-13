Как правильно провести 13 мая и избежать бед

13 мая православные вспоминают апостола Иакова Зеведеева – одного из ближайших учеников Христа. В этот день верующие соблюдают традиции, обращают внимание на погодные знаки и избегают того, что может навлечь беду. Что означает эта дата, какие приметы особенно важны и что делать нельзя – читайте в материале «ФедералПресс».

Почитание апостола, который менял судьбы

Иаков Зеведеев был рыбаком и жил в Галилее. Когда Иисус позвал его, он сразу пошел за ним и стал одним из двенадцати апостолов. Иаков присутствовал при воскрешении дочери Иаира, видел Преображение Христа на горе Фавор и молился вместе с ним в Гефсиманском саду. После Вознесения он начал проповедовать в разных странах. Его проповеди трогали даже тех, кто сначала не верил. Волхв Гермоген, известный противник христиан, после спора с Иаковом уверовал, крестился и сжег свои магические книги. 13 мая Иакова вспоминают за верность, смелость и чистую веру.

Приметы 13 мая: погода говорит сама за себя

В народе верили, что 13 мая само небо подсказывает, каким будет лето. Утреннее солнце без облаков обещало жаркие дни. Если ночь была звездной, а воздух теплым, ожидали урожай и грозы. Туман, который исчезает до полудня, считали вестником погожих дней. Люди искали знаки повсюду – в небе, в травах, в тишине.

Свадьбы, косы и дороги – что может навлечь беду

День памяти Иакова не подходил для начала новых дел. Народные поверья строго запрещали помолвки, свадьбы и даже заплетание волос в косы – считалось, что это может привести к разладу в семье или одиночеству.

Красную одежду в этот день не надевали, чтобы не накликать ссор. Не советовали и отправляться в путь: поездки 13 мая считались неблагополучными и могли обернуться неприятностями. Даже ночевать вне дома старались не рисковать – дом должен был оставаться местом покоя и защиты.

Один день без суеты спасает весь год

Считалось, что провести 13 мая в тишине и заботе о доме – значит защитить близких от бед. Люди убирали, готовили, чинили одежду, молча просили мира и здоровья для семьи. Без суеты и лишних разговоров – только работа, молитва и добрые дела.

Приметы, обещающие благополучие и любовь

Если в этот день кукушка куковала долго и громко, ждали теплой погоды и счастья в доме. Высоко летящие птицы сулили достаток. А если из березы активно тек сок, считали, что впереди дождливое лето, и заранее готовили припасы.

Обида, сказанная вслух, может вернуться

В этот день старались не вспоминать ничего плохого. Старые обиды, боль, конфликты – всё оставляли в прошлом. Даже в мыслях. Считалось, что такие воспоминания могут «разбудить» забытые беды. Молчание и внутренний покой – вот главный настрой 13 мая.