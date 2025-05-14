Как советский офицер стал героем Северной Кореи

Младший лейтенант Яков Тихонович Новиченко национальный герой Северной Кореи. В Пхеньяне ему стоит памятник, а биографию советского офицера корейские дети изучают на уроках истории. 1 марта 1946 года Яков Новиченко спас партийный актив Северной Кореи и ее руководителя товарища Ким Ир Сена.

Граната на мартовской демонстрации

Яков Тихонович Новиченко родился в Сибири в крестьянской семье. В 1938 году он был призван в армию и служил на Дальнем Востоке. Был участником советско-японской войны и освобождал Корею от японских войск.1 марта 1946 года младший лейтенант Яков Новиченко охранял в Пхеньяне демонстрацию, посвященную годовщине подавления Японией корейского национального движения.

Воспоминания о том дне оставил советский генерал Иван Чистяков, который присутствовал на демонстрации. По его словам в 11 часов из очередной колонны, проходящей мимо трибуны, в сторону Ким Ир Сена, местных коммунистов и представителей СССР полетела граната. Новиченко заметил ее и, не раздумывая, бросился на перехват.

Офицер на лету схватил гранату и, упав на землю, накрыл заряд телом. Произошел глухой хлопок и трибуну затянуло дымом, а люди бросились врассыпную. Оказалось, еще с зимы 1946 года с заданием убить Ким Ир Сена и прочих лидеров коммунистической партии в Пхеньяне действовала присланная из Сеула диверсионная группа.

Кожаный переплет

Руководитель медицинской службы, Елизавета Богданова, принявшая героя в госпиталь, оставила такое воспоминание:

«Перед нами был совершенно изуродованный человек, у которого ничего живого не осталось. Оторвана правая рука, многочисленные повреждения грудной клетки...»

У офицера оказался выбит глаз, а все тело было покрыто рваными ранами. От гарантированной гибели Якова Тихановича спасла книга «Брусировский прорыв», которую он читал до демонстрации и спрятал под одежду.

По словам госпитального хирурга, именно книга в толстом кожаном переплете приняла на себя основную энергию взрыва. Благодаря этому Новиченко и не получил смертельных ранений. Лечение длилось более двух месяцев и каждый день с цветами и фруктами в больницу приходили благодарные корейцы. В подарок офицер получил серебряный портсигар с благодарственной надписью Ким Ир Сена. В то время своих наград Северная Корея не имела и только в 1985 году Яков Тихонович получит из Пхеньяна звезду «Героя Труда». На больничной койке офицер узнал о присвоении ему Героя Советского Союза.

Позор вместо награды

Залечив раны, офицер вернулся домой, в село Травное, где жила семья, которую он 8 лет не видел. В 1985 году о поступке героя был снят фильм «Секунда на подвиг». Режиссер картины Эльдор Уразбаев вспоминал, что перед съемками он встречался с Яковом Новиченко, который рассказал, что сначала односельчане верили в его историю и присвоение ему звания Героя Советского Союза. Однако награда так и не пришла.

Соседи стали открыто насмехаться над Яковом Тихоновичем, обвиняя его в обмане и приукрашивании. С ним не хотели здороваться и прекратили приглашать в гости. Во время обсуждения кандидатуры на должность председателя колхоза, кто-то предложил Новиченко, на что секретарь райкома ответил: «Человеку, который раз обманул, доверять нельзя». Возмущенный Яков Тихонович написал запрос в Москву. Осенью 1951 года в военкомат пришла награда, но не звезда Героя, а орден Боевого Красного Знамени.

Весной 1984 года Ким Ир Сен на бронированном поезде через Новосибирск ехал с визитом в Москву и решил повидаться со своим спасителем. Сотрудники КГБ приехали в село Новиченко и доставили его на встречу к корейскому лидеру. После этого Ким Ир Сен и ветеран стали друзьями, а семья Новиченко по нескольку раз в году посещала Северную Корею. Зимой 1994 года Яков Тихонович умер, однако его семья и сегодня часто ездит в страну, где их дедушка совершил подвиг.