Москва – это не только столица России. По всему миру существует более двадцати пяти населенных пунктов с таким названием. В одной только России – четыре. Есть Москва в Шотландии, Бельгии, Индии, а в США – сразу двенадцать.

Самая крупная американская Москва находится в штате Айдахо. Это студенческий город с населением около 26 тысяч человек, кафе, музеями и университетом. А вот самая крошечная – в штате Огайо, ее можно проехать за полторы минуты, и живет там всего несколько десятков человек.

Почему город Тольятти носит такое необычное название

Во многих случаях название «Москва» дали русские эмигранты в XIX веке – как напоминание о доме. Но с тех пор у каждой «Москвы» сложилась своя судьба, не менее интересная, чем у известного мегаполиса. Так что если кто-то скажет, что он из Москвы – уточните, из какой именно.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.