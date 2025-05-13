«Кровь не сворачивалась»: малоизвестные эпизоды битвы за Эльбрус

5642 метра над уровнем моря. Двуглавый Эльбрус — высочайшая вершина Европы. Его склоны кажутся неприступными. И лишь редкие смельчаки могут рискнуть покорить гору зимой. Но в конце лета и осенью 1942 года на этих перевалах развернулось самое высокогорное сражение всей Второй мировой войны. Впоследствии оно получит название «Заоблачный фронт-битва за Эльбрус».

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Альпинист Михаил Бобров, участник боев за Эльбрус, в числе первых отправился воевать за Эльбрусские перевалы. Только успел закончить десятилетку — и уже старший инструктор 105-го горно-стрелкового отряда.

Михаил Бобров

Альпинист

«Когда погиб командир отряда, пришлось его возглавить. Тогда мне было 19 лет. Пацан. А в отряде было до 500 человек — весь кавказский интернационал. Невзирая на сложности, дрались как боги. Выполняли приказ. Понимали друг друга. Из лавин тащили, кровь отдавали. Это сложная была война».

Ни фронта, ни фланга, ни тыла. В горах хозяин боя тот, кто на высшей точке. В августе 1942-го нацисты захватили самую высокогорную гостиницу в Европе: «Приют 11», на высоте 4050 метров над уровнем моря. И даже подготовились к зимовке: построили хижины, опорные пункты, установили пулеметные гнезда, наладили связь. Ведь с высоты все склоны и перевалы Эльбруса — как на ладони.

Бойцы из немецкой горной дивизии «Эдельвейс» были элитой вермахта. Эти люди – профессиональные альпинисты, романтики, которые взяли в руки оружие. И стали вдвойне опаснее: потому что подготовленные, тренированные. Даже эмблему для своей дивизии генерал Ланц выбрал не случайно: белый горный цветок эдельвейс мало кто видел.

До войны стрелки дивизии «Эдельвейс» приезжали на Эльбрус под видом альпинистов. Изучали местность, совершали восхождения, тренировались на склонах, составляли карты местности. Об этом потом напишет Владимир Высоцкий: «А до войны, вот этот склон, немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз и был спасен. И вот теперь, быть может, он свой автомат готовит к бою». Владимир Высоцкий знал, про что писал и пел. Он был первый в Советском Союзе, кто рассказал о бойцах дивизии «Эдельвейс» и их походах на Эльбрус в конце 30-х годов ХХ века. Мистики немцы считали гору сакральной и подготовили все, чтобы вернуться с оружием в руках.

«Мало того, они имели точные схемы. Там было значительное количество офицеров, которые прошли по нашим туристическим маршрутам еще до войны. А кто-то под видом шуцбундовцев, австрийских рабочих, мигрировал к нам».

В ночь на 21 августа 1942 года команда горных егерей из 20 человек поднялась к вершинам Эльбруса. Впереди группы с флагом рейха шел капитан Хауптман Грот. Вот как описывают свое восхождение «эдельвейсы»:

«Примерно в 13 часов по среднеевропейскому времени мы ступаем на вершину громаднейшей ледяной горы между Европой и Азией на высоте 5642 метра над уровнем моря. Мы укрепляем военный флаг рейха в вертикальной тригонометрической пирамиде».

Интересная находка хранится в архиве историка Виктора Котлярова — немецкая газета 1942 года выпуска. Ее нашли после бегства немцев из Приэльбрусья в той самой гостинице. На титульном листе фото капитана Грота, «Приют 11» и слова: «Пал Эльбрус, падет и Советский Союз». «Теперь Эльбрус на тысячу лет стал немецким».

Виктор Котляров

Краевед, писатель

«И тут они так пишут, будто бы в зимних условиях еще никто не поднимался на Эльбрус. Это откровенная ложь. На самом деле взятие Эльбруса не имело тактического, практического значения, но оно имело куда большее моральное значение. Действительно пала высочайшая вершина Европы. Эльбрус как таковой стал немецким. И это оказывало весьма негативное воздействие на умы и души наших солдат».

В 1942 году никто из командиров Красной армии не знал, как воевать в горах. Никто из стратегов в генштабе и не предвидел, что немцы могут попасть в Закавказье через горы Приэльбрусья. Ведь перевалы считали неприступными. Поэтому проходы к ним оборонялись небольшими по численности гар­низонами. «Приют 11» нацисты взяли без единого выстрела. В высокогорной гостинице находились сотрудники метеостанции: начальник службы и его жена радистка. Их задача — сообщать погодные условия в Нальчик и Пятигорск. Вот как описал взятие гостиницы в своих мемуарах фронтовик Александр Гусев. Но осталось другое неоспоримое свидетельство. Видеоматериалы, которые снял военный оператор из отряда «Эдельвейс» Вольфганг Гортер:

Вольфганг Гортер

Военный оператор из отряда "Эдельвейс"

«После многочасовых переходов по леднику наконец-то мы можем пройти последние шаги к русскому дому. Для того, чтобы выдержать напор непрекращающегося ветра, дом был построен в форме дирижабля. Верхняя часть которого обшита жестью».

Что же на самом деле происходило тогда в гостинице, когда ранним августовским утром 1942 года немецкие горные стрелки подошли к пристанищу альпинистов?

Николай Бровченко

Начальник штаба отряда "Рубеж"

«Они спали. Немцы разбудили их. Солдаты спали в других комнатах «Приюта 11», их просто вывели. Дали им спокойно собраться. И они ушли пешком в Терскол».

Возможно, в ком-то из бойцов «эдельвейсы» узнали такого же, как они, альпиниста. Сработал кодекс чести. Командир горных стрелков Хауптман Грот за несколько лет до войны бывал в Приэльбрусье. И, наверное, знал, что еще вернется.

В известном до войны альпинистском лагере «Ротфронт» в Приэльбрусье горнолыжную подготовку проходил и Михаил Бобров. Излюбленное место тех самых австрийских рабочих и баварских горных туристов. Они были инструкторами, вспоминает участник боев за перевалы Эльбруса:

«Ну, и когда началась война, многие инструктора исчезли. Народный комиссариат внутренних дел стал интересоваться, вы были с такими знакомы? Были. Где они могут быть? Бог его знает. Еще Тырныауз наш, Баксанское ущелье наше, еще лагеря только начинают эвакуировать. Идет эвакуация молибдена, выносят дорогую руду через перевалы. А немцы уже в тылу с той стороны Хотю-Тау проникли и готовы к восхождению на Эльбрус», — рассказывает Михаил Бобров.

Австрийские и баварские горные гиды целый год, пока шла война, прятались в ущельях, ждали своих. И как только на Эльбрус пришла дивизия «Эдельвейс», они из альпинистов превратились в отборных вояк. С их помощью 20 лучших горных стрелков выдвинулись на разведку в сторону Южного Эльбруса по перевалу Хотю-Тау.

Алле Кубаткиной в августе 1942-го было всего шесть. До сих пор во всех деталях помнит, как бежали от немцев из Тырныауза. Помнит тот опасный переход через перевал. Ледник, холод, голод. И маму, на руках которой годовалый брат. Рядом еще один брат. И невозможно забыть туфли на каблуках.

Алла Кубаткина

«Этим каблуком мама била лед, чтобы не упасть. Это ледники были. Альпинистского снаряжения катастрофически не хватало. А внизу пропасть. По леднику Бечо не то что идти, на него смотреть страшно. Крутой и неприступный, он и сейчас по силам только опытным скалолазам. Один неправильный шаг — смерть. Рядом пропасть, буквально около тропинки. Куда падали не только ослики, но и кони. Мама нас троих вела, папа уже был на фронте, и один из нас у нее был на руках. И вот именно наш ослик упал в эту пропасть. На котором были какие-то пожитки, которые мы смогли взять с собой».

В конце лета 1942-го жители горняцкого городка Тырныауз пошли на смертельный риск, чтобы выжить. Немцы наступали. Были уже на подходе к городу.

«Тырныауз им нужен был потому, что на тот момент — это был единственный комбинат в Советском Союзе, который давал два металла: впоследствии их назовут звездными металлами», — говорит Виктор Котляров.

Вольфрам и молибден, которые используют для изготовления брони военной техники. Поэтому просто оставить город было нельзя. Оборудование с завода вывезли. Предприятие взорвали. Ценную руду взяли с собой. Сколько смогли. Несколько граммов несли даже дети в узелках. Всего получилось 18 тонн! Впереди — 23 дня по ледникам. Из еды разве что сухари. Отдыха – никакого. Ведь останавливаться нельзя. Ночевка может закончиться гибелью.

Операцию по эвакуации жителей из Тырныауза пришлось готовить быстро. С фронта отозвали самых опытных военных альпинистов. Их было мало: всего 6 человек.

«Когда все это началось, альпинисты работали на износ. В некоторых местах были повешены специальные лестницы, были прорублены ступени во льду. Всего группы состояли из 60 человек. За 20 часов альпинист должен был перевести группу через перевал и вернуться за следующей», — рассказывает Виктор Котляров.

Больше полутора тысяч людей горняцкого городка успешно преодолели трудный путь до Сванетии. Из них 230 детей. Опасная и героическая операция завершилась тогда без жертв. Сейчас в это поверить сложно.

Это сейчас зенитками обстреливают лавины для безопасности туристов. Осенью 1942-го горно-стрелковый полк стоял в баксанском ущелье насмерть, чтобы не пустить немцев в Закавказье. После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом фашисты, боясь попасть в окружение, спешно покинули Приэльбрусье. В это время вышел приказ командующего Закавказским фронтом генерала армии Тюленева: сбросить фашистские флаги с Эльбруса.

«Эльбрус же двухголовый. Западная вершина — 5642 метра и восточная — 5621 метр. И таким образом была составлена команда из 20 человек», — объясняет Михаил Бобров.

Отряд Боброва прикрывал группы альпинистов под руководством Александра Гусева и Николая Гусака. Впереди их ждали заминированные немцами перевалы. Подниматься мешали пурга и густой туман. Запасы еды быстро закончились.

«13 февраля выходит первая группа под руководством Николая Гусака на Западный Эльбрус. Ну, во-первых, была страшная непогода. Был просто ураган. А «Приют» находится на высоте 4200 метров. Если там уже была температура - 33...- 35 градусов... Ураганный ветер 22-25 м/с. То что делалось наверху? Там было за 50, совершенно точно», — вспоминает Михаил Бобров.

Это могли совершить только особые люди. В валенках – пусть и с кошками – взобраться на самую высокую вершину Европы – невозможно. Но советскому солдату подвластно все. На западной, а затем уже спустя 4 дня, 17 февраля, на восточной вершине развеваются советские флаги.

Круглый год в Приэльбрусье проходят специальную подготовку бойцы со всех округов России. Переносить экстремальные нагрузки на ледниках Эльбруса, строить огневые позиции и солдатские хижины в горах здесь должен каждый из них. Если придется, нависая над пропастью, вступить в бой. Почти 80 лет назад – точно так же Михаил Бобров набирал в свой отряд самых приспособленных бойцов из всего Советского Союза. В его отряде никто не знал русский язык, Бобров нашел компромисс и выучил грузинский.

«Дрались на перевалах вахтовым методом. Так вот смена происходила через 10 дней. Спускаются ребята обмороженные, вшивые, грязные, усталые. Раненых было много. И самое страшное ранение-то — плевое, ерундовое. Потому что на равнине ты будешь драться — перебинтовал — и все. А здесь кровь не сворачивается и человек гибнет», — говорит Михаил Бобров.

Сейчас многим сложно осознать, что больше 80 лет назад на этих склонах проходили ожесточенные бои. С тех пор мало изменилась и погода на Эльбрусе. Она такая же суровая, как и тогда с 50-градусными морозами и шквалистым ветром до 30 метров в секунду. И сейчас мало кто рискнет подниматься на гору без специальной экипировки. Тогда наши солдаты в обычных армейских бушлатах и валенках стояли здесь насмерть против вооруженных до зубов стрелков дивизии «Эдельвейс».

На высоте 3500 метров расположен самый высокогорный памятник в России — солдатам и командирам Великой Отечественной войны. На плитах высечены имена 216 героев, погибших в битве за Эльбрус. Погибших героев «заоблачного фронта» в несколько раз больше. С каждым годом список пополняется новыми именами. Тающие ледники Эльбруса постепенно и неохотно отдают своих защитников. Битва за Эльбрус завершилась в феврале 1943 года. Эти заснеженные склоны стали последним испытанием для фашистов. Дальше и южнее к перевалам Грузии они не прошли.