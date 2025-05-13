День ангела: как определить и правильно отметить свои именины

Именинами, или Днем ангела, называется день памяти святого, в честь которого назван верующий. Однако бывает такое, что люди могут не знать, в честь какого святого они были названы. К тому же святые с одинаковым именем встречаются в церковном календаре не один раз. Например, святых с именем Александр встречается около 30, Иоанн — более 80, кроме того, у одного святого может быть несколько дней памяти. Как правильно определить день своих именин и как его отметить — в материале «Вечерней Москвы».

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Что символизируют именины

После крещения святой, имя которого выбрано ребенку или взрослому, становится его небесным покровителем. Имя, данное человеку при крещении, больше не может меняться, за исключением случаев, когда человек пострижен в монахи. С ним человек остается на всю жизнь и переходит на тот свет. Когда возносятся молитвы об упокоении души, имя, данное при крещении, звучит в них.

Как определить день именин

Если вы не знаете, в честь какого именно святого вас назвали, то обычно делается так: если в церковном календаре встречаются несколько дней памяти святых, тезоименитых с вами (с тем же именем — прим. «ВМ»), то вашим Днем ангела будет ближайший из этих дней после вашего дня рождения (вперед по календарю). А святой, память которого чтут в этот день, будет считаться вашим небесным покровителем.

Если у вашего покровителя в течение года несколько дней памяти, то ближайший день после вашего дня рождения — это день ваших именин, остальные же дни его памяти называют «малыми именинами».

Пример: у Анны, родившейся 20 ноября, День ангела придется на 3 декабря — следующая за днем рождения дата, когда вспоминается Анна, ее святой будет мученица Анна Персидская.

Правила эти рекомендательны, но не обязательны. По желанию каждый может выбрать любого соименного с ним святого и праздновать именины в день его памяти. Если ребенок назван неправославным именем, то при крещении выбирается созвучное ему православное имя, именины у него определяются по церковному имени.

При этом следует помнить один нюанс: в 2000 году на Архиерейском соборе были прославлены новомученики и исповедники российские: если вы крестились до 2000 года, то ваш святой также выбирается из святых прославленных до 2000 года.

Пример: если ваше имя Екатерина и вас крестили до прославления новомучеников, то ваша святая — великомученица Екатерина, а если вы крестились после Собора, то можете выбрать Екатерину, чья дата памяти ближе к вашему дню рождения.

Если имени, которым вас назвали при рождении, нет в святцах, то при крещении обычно выбирается наиболее созвучное.

Пример: Дина — Евдокия, Лилия — Лия, Анжелика — Ангелина, Жанна — Иоанна, Милана — Милица, Алиса — Александра, Светлана — Фотиния.

Как празднуют именины

В День ангела православные стараются исповедоваться и причаститься. При этом желательно знать наизусть тропарь и кондак (песнопения, в которых прославляется священное лицо — прим. «ВМ»). Также организуются застолья, но если праздник приходится на постный день или пост, то они переносятся на непостные дни. В день, когда наступают именины, дома среди близких людей совершается праздничная трапеза.

Следует помнить, что если вы решили организовать застолье в постный день, то и блюда на столе должны быть соответствующими. В Великий пост именины, случившиеся в будний день, переносятся на ближайшие выходные или же вообще на Светлую седмицу. Дни «малых именин» не так торжественны для именинника, однако церковь в этот день нужно обязательно посетить.

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