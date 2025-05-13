«Морской Чапаев»: как советский разведчик Леонов взял в плен 5000 самураев

Виктор Леонов был высококвалифицированным морским офицером, занимавшимся решением сверхважных военных задач: разведкой и диверсионными операциями. Но даже среди своих коллег, практически ежедневно совершавших подвиги на фронтах Великой Отечественной, он стоит особняком – за героизм, проявленный при освобождении корейского порта Вонсан от японских захватчиков.

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Война на Западном фронте

К началу войны против Японии Леонов уже не раз отличился в боях на Западном фронте и был удостоен звания Героя Советского Союза. Во главе десантной группы он совершил немало подвигов, действуя в глубоком тылу врага и захватывая плацдармы для высадки десанта с моря. Так в октябре 1944 года он отличился при освобождении оккупированного немцами поселка Печенга (Петсамо), сумев захватить и удержать зенитную батарею и обеспечить относительно безопасный подход для наступающей Красной Армии.

Как вспоминал Павел Колосов, служивший под началом Леонова, тот был очень решительным и храбрым командиром, умевшим действовать быстро и вовремя исчезать. Он в совершенстве владел умением воевать малыми силами, нанося противнику удар в самое уязвимое место. Поэтому успех его операций удивлял, всего же за годы службы на Северном флоте он совершил более 50 вылазок в тыл врага. Но самый грандиозный успех ждал Виктора Леонова в Корее.

Смелость города берет

А точнее – в случае с Леоновым, о котором он сам рассказывает в книге «Тот памятный десант». Дело было летом 1945 года. На маньчжурском направлении Япония уже потерпела поражение. СССР и союзники высадились на Корейском полуострове, планируя вытеснение оттуда войск противника. Но сначала были предприняты попытки договориться. На переговоры с командующим авиационным гарнизоном Вонсана Леонов отправился в сопровождении 8 офицеров. Но ситуация с самого начала обернулась неожиданной стороной. Японский полковник, желая выторговать для себя выгодные условия капитуляции, вознамерился взять в заложники советских офицеров.

Видя нерешительность командующего гарнизоном, Леонов быстро оценил ситуацию и взял ее в свои руки, начав разговор с позиции силы. И хотя в японском штабе советские офицеры были явно в меньшинстве, они не сговариваясь заперли двери, заняли позиции около окон, а один из них начал угрожающе подбрасывать в руках противотанковую гранату. Правда, она была без запала, но японцы об этом не знали. Сам же Леонов предложил полковнику капитулировать, сказав, что в случае необходимости они готовы подорвать себя вместе с вражеским штабом и погибнуть, забрав с собой и противника. Видимо эти слова прозвучали очень убедительно.

Капитуляция гарнизона была подписана без особых раздумий. На взлетном поле были выстроены три с половиной тысячи пленных японцев. Среди трофеев оказались три батареи, пять самолетов и огромное количество боеприпасов. Конвоировать такое количество пленных вдевятером оказалось непросто. По воспоминаниям Леонова, он очень боялся, что они могут разбежаться по пути, но все произошло наоборот. Встреченные по пути японские отряды охотно сдавались, и к тому времени, как пленные были доставлены в месторасположение советских войск, их насчитывалось уже пять тысяч.