Что было особенного во Вьетнамской войне

Война во Вьетнаме выявила большую эффективность морской электронной разведки. По полноте и ценности добываемой информации она далеко опережала все другие виды разведки. Почти в режиме реального времени штаб ТОФ и ГРУ получали ежесуточные разведывательные сводки с места военных действий.

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1 октября 1969 года на базе 19-го ОМРТО и входившего в его состав 169-го отдельного дивизиона кораблей ОСНАЗ была сформирована отдельная бригада кораблей ОСНАЗ Тихоокеанского флота в составе 15 разведывательных кораблей, 19-го морского радио- и радиотехнического отряда с десятью подвижными группами ОСНАЗ и 2003-й береговой базы.

В состав отдельной бригады вошли: средние РЗК «Гавриил Сарычев», «Гидрограф», «Пеленг»; малые РЗК «Гидролог», «Анероид», «Курсограф», «Измеритель», «Протрактор», «Амперметр», «Барограф», «Гидрофон», «Дефлектор», «Керби», «Унго», «Усач».

В ходе Вьетнамской войны с апреля 1964 года по 31 декабря 1974 года разведывательные корабли бригады постоянно дежурили в районе Южно-Китайского моря, Тонкинского залива и острова Гуам на маневренных позициях. Помимо решения своих специальных задач они осуществляли боевое (разведывательное) обеспечение боевой деятельности советских и вьетнамских подразделений ПВО.

Наши РЗК решали следующие задачи:

непосредственное слежение за авианосными ударными и противолодочными группами, выявляя их районы маневрирования;

предупреждение командования ВМФ СССР и ТОФ о готовящихся к вылету самолётах палубной авиации и об их вылетах на удары по Вьетнаму;

выявление тактических приемов использования палубной авиации и деятельности американских кораблей по блокаде побережья Вьетнама.

Помимо этого, разведывательный корабль, находящийся в трёх милях от бухты Апра (остров Гуам), помимо главной задачи (вскрытие деятельности американских ПЛАРБ), обнаруживал взлеты стратегических бомбардировщиков Б-52 с авиабазы Андерсен и отслеживал их перелеты до объектов Вьетнама.

Продолжительность перелета составляла около 6 часов, но к этому времени система ПВО Вьетнама была уже предупреждена по сверхбыстродействующей связи с корабля через Генеральный штаб ВС СССР и далее до подразделений ПВО во Вьетнаме.

Всего в 1964-1974 годах в район боевых действий во Вьетнаме выходило 17 разведывательных кораблей соединения, совершивших 94 похода продолжительностью по три-четыре месяца.

С августа 1964 года советские РЗК начали нести боевую службу в Тонкинском заливе на постоянной основе в течение всего периода американской агрессии против Северного Вьетнама.

Основным районом разведки был центр боевого порядка 77-го оперативного соединения (авианосного ударного соединения 7-го флота США), или, как его называли американцы «Янки стэйшн». Смена наших РЗК происходила непосредственно в этом районе.

Основной задачей РЗК оставалось своевременное предупреждение по данным радиоперехвата ПВО Вьетнама о массовых взлетах палубной авиации с авианосцев. В отдельные периоды в районе действовали до восьми авианосцев, а все соединение насчитывало до 150 боевых кораблей и судов обеспечения.

2 июня 1967 года советский теплоход «Туркестан» Дальневосточного морского пароходства, находящийся под разгрузкой в северовьетнамском порту Камфа, был обстрелян американскими палубными штурмовиками. Погиб электромеханик Николай Рыбачук, 6 человек получили ранения. Назрел крупный международный скандал, так как американцы всячески отрицали свое участие в атаке теплохода.

И в этом случае выручили наши РЗК. Группа радиоразведки с малого РЗК ГС-34 перехватила радиопереговоры американских штурмовиков с авианосцем и представила неопровержимые сведения о номерах самолётов эскадрильи с борта авианосца «Мидуэй», времени и месте атаки. Американская сторона была вынуждена принести извинения за инцидент. Командир группы радиоразведки Б.М. Мозжухин был награжден орденом Красной Звезды.

С 25 декабря 1972 года американское командование начало самую широкомасштабную за весь период войны воздушную операцию против городов Ханой и Хайфон, а также военных баз вьетнамских войск. Ставка делалась на внезапность.

Начало операции было приурочено к Рождеству, когда обычно американцы не воевали. К операции была привлечена вся имевшаяся у США в Юго-Восточной Азии авиация.

Только в первый день налета палубная авиация со всех 7 авианосцев совершила более 1500 боевых вылетов.

Но советское и вьетнамское военное руководство были своевременно оповещены о начале массового взлета палубной авиации со всех авианосцев малым РЗК «Курсограф», который затесался в самый центр боевого порядка 77-го оперативного соединения, что позволило вьетнамцам своевременно привести в полную боевую готовность систему ПВО.

Само собой разумеется, что американцы всеми способами пытались вытеснить советские разведывательные корабли из района боевых действий.

Так, в сентябре 1967 года в Южно-Китайском море американский РЗК «Боннер» произвел преднамеренный навал на советский малый РЗК «Анемометр» («Керби»). При этом оба корабля серьезных повреждений не получили, только на «Керби» был погнут фальшборт в районе полубака.

В 1968 году в Южно-Китайском море тот же американский РЗК «Боннер» совершил преднамеренный навал на наш РЗК «Измеритель» с целью вытеснения его из района разведки.

3 октября 1969 года южновьетнамские патрульные катера обстреляли РЗК «Гидрофон» в районе разведки у побережья Южного Вьетнама, в результате чего на корабле возник пожар, была разбита часть аппаратуры, но личный состав не пострадал.

В декабре 1969 года вблизи территориальных вод Вьетнама в Тонкинском заливе южновьетнамским патрульным кораблём был обстрелян РЗК «Протрактор». Матрос А.Н. Лебедев получил ранение в ногу, а «Протрактор» –16 пулевых пробоин в борту выше ватерлинии. Наш РЗК отошел мористее и продолжал выполнять задание.

В апреле 1970 года, пытаясь выдворить РЗК «Пеленг» из района слежения за авианосцем, палубный штурмовик «Скайхок» произвел бомбометание по курсу движения корабля по носу и корме на удалении 1-2 кабельтовых от корабля. Прямых попаданий и повреждений «Пеленг» не имел.

В апреле 1973 года в период разведки траления морских мин в ходе операции «Энд Свип» один из американских морских буксиров имитировал таран РЗК «Анероид», стоявшего на якоре на фарватере минного поля с включенными якорными огнями. Буксир прошел в нескольких метрах по носу нашего корабля, задев лопастями своего винта якорь-цепь «Анероида».

Наши моряки с РЗК «Курсограф» подняли на борт случайно упавшего со штабного корабля 7-го флота «Блю Ридж» моряка, за это получили благодарственное письмо и подарки от имени командующего 7-го флота США.

Имели место и случаи несанкционированного спасения в Южно-Китайском море южновьетнамских беженцев.

Любопытный эпизод произошел с малым РЗК «Амперметр» у берегов Вьетнама. 23 января 1968 года он «пас» на дистанции около трёх миль авианосное соединение, и вдруг ближе к вечеру получил срочное приказание отойти от американцев на 30-35 миль. И вот на 7 дней наши моряки были лишены возможности визуального наблюдения за авианосцами и осуществляли только радиотехнический контроль.

Позже выяснилось, что все дело было в захвате «Пуэбло». Это американское разведывательное судно было захвачено моряками КНДР в своих территориальных водах. Корабль, к слову, до сих пор стоит в северокорейском порту – и до сих пор числится на балансе ВМФ США. Наше командование опасалось, что янки в ответ захватят «Амперметр», ну а на удалении 30-35 миль от американской корабельной группы РЗК прикрывали наши подводные лодки.