Какие слова и выражения появились в русском языке во время войны

"Великий и могучий" после Великой Отечественной стал еще богаче. В русский язык вошло много иностранных слов, да и просторечьями народ-победитель не брезговал. Для этих новшеств знаменитые лингвисты того времени придумали название - экзотизмы. Лексике военного и послевоенного времени посвящено немало исследований и книг, ею занимался Виктор Шкловский, Юрий Бельчиков, Лев Скворцов.

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"Приземляйся" за стол

Как замечают специалисты, в частое употребление входят словосочетания с позитивным значением. Например, "чудеса отваги", "пример храбрости". Также лингвистами были отмечены случаи замены терминологических глаголов просторечными синонимами, например "танки стучат, плюются огнем", "долбить дзот", "пригвоздили фашистов".

Во время войны в русском языке появились и новые фразеологизмы, которые и сегодня у нас в ходу. Из речи артиллеристов (и летчиков-бомбометателей) пришли образные просторечные выражения "дать прикурить, дать дрозда" - со значением "всыпать" кому-нибудь.

В странствиях по военным дорогам родилось слово "голосовать" - останавливать машину на дороге. В 40-50-х годы окончательно вошли в обиходно-разговорную речь профессионально-жаргонные выражения, получившие распространение в годы войны: "барахлить" - неисправно работать (о моторе), "дойти до ручки"- находиться в трудном положении, "вставить фитиль" - сделать выговор, "на форсаже" - торопливо, в ускоренном темпе, "приземлиться"- присесть, остановиться, устроиться.

Тогда же появились "свинцовая дуэль" в значении "перестрелка", "глаза и уши армии" (разведка), "народный мститель" (партизан).

Народное устное творчество не обошло и известные пословицы. Так появились "На ловца и фашист бежит", "Трус партизану не товарищ".

Лингвисты исследовали все пласты неологизмов и пришли к выводу, что наиболее продуктивными суффиксами периода войны стали суффиксы, при помощи которых образуется существительное, обозначающее деятеля, профессионала: -чик, -щик, -ец (автоматчик, бронебойщик, вооруженец, суворовец, воздушник).

Бьем мессершмиттов!

Великая Отечественная война способствовала появлению в словаре русского человека и множества германизмов. Часть немецких заимствований пришла устным путем, часть - книжным. В язык занятых немцами областей входят некоторые слова административно-оккупационного лексикона: зондерфюрер (особый руководитель), арбайтсамт (трудовая повинность), фельдкомендатура (полевая комендатура).

Народ старался "обрусить", вписать в русский язык незнакомые доселе слова, называя переводчицу "дольметчеркой". В разговорной речи военных лет появились слова для обозначения видов боевой техники - "мессершмитт" (самолетостроительная фирма Германии), "фаустпатрон" (ручной гранатомет), "фердинанд" (танк). Солдат и офицеров немецкой армии звали "фрицами" и "гансами", по распространенным немецким именам. В годы войны все эти обозначения использовались большей частью в качестве экзотизмов, подчеркивают филологи.