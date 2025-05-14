Как Россия создавала свой Черноморский флот

13 мая Черноморский флот России отметил 242-й день рождения. И несмотря на внушительную дату, Черноморский флот России — самый молодой в стране. Его история началась в XVIII веке с прибытия первых кораблей в Ахтиарскую бухту, а сегодня он играет ключевую роль в обеспечении обороны, защиты экономических интересов и выполнении внешнеполитических задач России в Чёрном море.

© И. Айвазовский "Черноморский флот в Феодосии"

История основания Черноморского флота России

В современном составе Черноморского флота — надводные корабли, подводные лодки, морская авиация и береговые войска. А начиналось всё с небольшой эскадры, которая вошла в Ахтиарскую бухту (ныне Севастополь) в 1783 году.

242 года назад туда прибыли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева. С этого дня идёт отсчёт истории российского военного Черноморского флота. Формально Черноморский флот был создан указом императрицы Екатерины II от 24 августа 1785 года. Документом был утверждён корабельный состав флота.

Ядром его стали корабли Азовской и Днепровской военных флотилий, созданных во время русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Праздник «День Черноморского флота» был учреждён приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации в 1996 году.

В апреле 2014 года, после присоединения Крыма к России и создания новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя, президент подписал закон о прекращении соглашений по пребыванию Черноморского флота на Украине. Это стало началом масштабной модернизации: обновлены корабли, авиация и береговые силы. К 2017 году в составе флота числилось свыше 50 современных боевых судов, катеров и подводных лодок, а парк летательных аппаратов существенно пополнился.

Сегодня Черноморский флот играет важную роль не только в обороне региона, но и в защите экономических интересов России, обеспечении судоходства и реализации внешнеполитических задач. Он также принимает участие в борьбе с международным терроризмом. С 24 февраля 2022 года силы ЧФ задействованы в специальной военной операции на Украине.

Основные сражения и победы Черноморского флота

XVIII век

Кинбурнское сражение (17—18 июня 1788 года) — морской бой под Очаковом, ставший важной битвой Русско-турецкой войны. Российский флот атаковал турецкий, который пытался оставить крепость Очаков. В результате успешной контратаки и слаженных действий российской эскадры турки были разбиты, потеряли часть кораблей и отступили, а затем полностью покинули Очаков. Эта победа способствовала завершению осады и взятию крепости русскими войсками.

Сражение у Керчи (19 июля 1790 года) — севастопольская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова нанесла поражение турецким силам.

Сражение при Тендре (11 сентября 1790 года) — победа эскадры Ушакова над турецким флотом.

Сражение при Калиакрии (11 августа 1791 года) — крупное поражение турецкого флота от эскадры Ушакова и последняя в XVIII веке победа русских над турецким флотом.

XIX век

Дарданелльское сражение (23 мая 1807 года) — в ходе ожесточённого морского противостояния в районе Дарданелл эскадра под командованием вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина показала блестящий пример слаженных действий и военного искусства. Противостояние окончилось победой нашего флота.

Афонское сражение (1 июля 1807 года) — победа над турецким флотом, усилившая блокаду Дарданелл.

Наваринское сражение (20 октября 1827 год) — эскадра под командованием контр-адмирала Л.П. Гейдена разгромила турецко-египетский флот, уничтожив более 60 кораблей противника.

Синопское сражение (30 ноября 1853 года) — одна из самых известных побед русского флота в Крымской войне.

Первая мировая война

Трапезундская операция (5 февраля — 18 апреля 1916 года) — успешное содействие Кавказской армии в овладении Трапезундом, который стал временной базой Черноморского флота на турецком побережье Анатолии.

Черноморский флот в годы Великой Отечественной войны

За годы войны флот провёл 24 десантные операции, уничтожил 835 кораблей противника. 18 кораблям присвоено гвардейское звание. Около 55 тыс. черноморцев награждены орденами и медалями, 228 человек получили звание Героя Советского Союза.

Оборона Туапсе (25 сентября — 20 декабря 1942 года) — благодаря флоту удалось не только обеспечить бесперебойное снабжение советских войск, но и предотвратить высадку немецкого десанта в тылу. При этом потери флота были минимальными — за весь период обороны был утрачен только один крупный корабль.

Керченско-Феодосийская десантная операция (25 декабря 1941 года — 2 января 1942 года) — десантная операция в Крыму была запланирована с целью высадки двух армий: 44-й в Феодосии и 51-й на Керченский полуостров.

Новороссийско-Таманская операция (10 сентября — 9 октября 1943 года) — в результате непрерывного наступления армий Северо-Кавказского фронта, кораблей, морской пехоты и авиации Черноморского флота и Азовской флотилии Таманский полуостров был освобождён от противника.

Керченско-Эльтигенская операция (31 октября — 11 декабря 1943 года) — одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны, длилась 40 суток. Черноморский флот обеспечивал высадку 1-й дивизии 18-й армии в районе Эльтигена.

Крымская операция (8 апреля — 12 мая 1944 года) — заключительный этап боевых действий флота на Чёрном море, в ходе которой было потоплено 19 кораблей и 62 транспорта противника.

Интересные факты про Черноморский флот России

Балтийский и Тихоокеанский флот были основаны в XVIII веке, Черноморский появился чуть позже, став «младшим братом» морского семейства, но уже с богатой боевой историей. В годы Великой Отечественной войны Черноморский флот участвовал в обороне Одессы, Севастополя, Кавказа, провёл 24 десантных операции и потопил или повредил сотни кораблей противника. Его стойкость и мужество навсегда вписаны в летопись героизма.

Моряки Черноморского флота с гордостью называют Севастополь «городом академической гребли». И не зря: здесь «отгребали» врагов в морских боях — турок, французов и немцев. Кстати, ещё в XIX веке город Севастополь назывался Ахтиар, но после указа сената в 1826 году ему вернули историческое имя.

В результате передачи Черноморского флота Украина получила 30 боевых кораблей и катеров, одну подводную лодку, шесть судов специального назначения и 28 вспомогательных судов (всего 67 единиц), а также 90 боевых самолётов. В то же время Россия получила 338 кораблей и судов, а также 106 самолётов и вертолётов. В рамках двусторонних соглашений 1997 года были согласованы условия аренды базы Черноморского флота.

Размер арендной платы составлял $97 млн и оплачивался Россией за счёт списания части государственного долга Украины. Согласно договору, флот имел право находиться на территории Украины до 28 мая 2017 года. После присоединения Крыма к России Министерство иностранных дел РФ направило украинскому посольству ноту о вступлении в силу закона «О прекращении действия соглашений, связанных с пребыванием Черноморского флота РФ на Украине». Этот нормативный акт в том числе прекратил действие соглашения, касающегося условий раздела Черноморского флота.

В марте 2014 года моряки Черноморского флота повторили героический поступок времён Крымской войны, затопив свои корабли поперёк фарватера залива Донузлав севернее Евпатории — базы украинских ВМС, чтобы не допустить выхода боевых судов из гавани. Для этого были выбраны корабли в состоянии простоя, среди которых находились большой противолодочный корабль «Очаков» и несколько судов поменьше. В результате украинский военно-морской флот был вынужден оставить Крым без единого выстрела.